Abbiamo scoperto il segreto per piantare l’ombrellone in spiaggia in un minuto (e costa solo 10 euro)

Costa meno di 10 euro ed è il segreto per piantare in meno di un minuto l'ombrellone in spiaggia: il picchetto è l'accessorio dell'estate.

Il segreto per piantare l’ombrellone in spiaggia in appena un minuto costa meno di 10 euro ed puoi portarlo ovunque, assicurandoti l’ombra in vacanza. Lo sappiamo bene: scavare la buca nella sabbia per l’ombrellone e piantarlo è tutt’altro che semplice. Da soli oppure insieme, questa operazione si rivela spesso un’impresa, soprattutto se l’arenile non è umido e c’è vento.

Il rischio è quello di ritrovarsi un ombrellone che casca in continuazione, creando non pochi disagi, tanto da spingere a rinunciare del tutto all’ombra. Ma c’è una soluzione: un semplice picchetto che costa pochissimo ed è decisamente pratico. Ti permette di non sprecare tempo e di piantare l’ombrellone facilmente.

Non a caso su Amazon è uno dei prodotti più amati dagli utenti che ne apprezzano la funzionalità e la robustezza. Lo trovano di alta qualità, in grado di offrire stabilità in qualsiasi condizione, anche sui ciottoli.

In più puoi trovare il picchetto in sconto, arrivando a pagarlo anche solo 6 euro! Con sconti quasi sino al 50%. Insomma: un prodotto da acquistare e da mettere nella borsa del mare.

I migliori picchetti per piantare l’ombrellone in un minuto

Amatissimi su Amazon, i picchetti sono la soluzione per piantare l’ombrellone anche in condizioni difficili. Ce ne sono davvero per tutti i gusti, con prezzi convenienti e praticità. Realizzato in plastica e altamente resistente, il picchetto Pincho è dotato di un supporto regolabile e offre un’aderenza perfetta per l’ombrellone da spiaggia. Grazie al sistema di fissaggio a vite permette di impedire all’ombrellone di muoversi quando c’è vento, consentendoti di goderti il sole e il mare senza pensieri.

Adatto non solo per la spiaggia, ma anche per il prato, la terra o i sassi, il picchetto Sekey è colorato e pratico. Ha un sistema di ancoraggio e una filettatura rotante che consente di tenere l’ombrellone anche piegato. Costa circa 12 euro ed è un prodotto di altissima qualità con buone recensioni (quasi 1800). Gli utenti che l’hanno provato apprezzano la facilità d’uso, la resistenza e la versatilità.

Se cerchi un vero e proprio kit per l’ombrellone da spiaggia prova quello di LEcylankEr. Il picchetto si avvita nella sabbia con facilità ed è realizzato con un materiale resistente ai raggi UV, alla ruggine e all’usura. La plastica non si surriscalda e non si corrode con l’acqua del mare e la sabbia.

L’azienda produttrice fornisce anche un gancio per ombrellone aggiuntivo, da usare per appendere l’asciugamano, la borsa della spiaggia, gli occhiali e molto altro. Per posizionarlo basterà stringere la vite e fissarlo. Il costo? Meno di 20 euro!

Desideri un picchetto per ombrellone da spiaggia ancora più facile da utilizzare? Allora prova BeachFix che, grazie al design leggero e compatto, aiuta a fissare in modo sicuro e facile l’ombrellone. Realizzato in materiali resistenti e di qualità, dura tantissimo e puoi tenerlo sempre nella borsa da spiaggia. Per azionarlo ti basterà girare la manopola e il gioco è fatto!

