Piccolo e potente, il ventilatore da tavolo best seller è tutto ciò che ti serve per stare al fresco ovunque

Il ventilatore da tavolo è tutto ciò che ti servirà quest'estate per non soffrire il caldo in casa e rinfrescarti al meglio.

Best seller (non a caso) su Amazon, il ventilatore da tavolo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per affrontare le giornate più calde, fra studio e lavoro sulla scrivania, ma soprattutto per stare al fresco ovunque.

Un accessorio tanto piccolo quanto potente che ha conquistato tantissimi utenti e che conta più di 4 mila recensioni. Il prezzo? In offerta costa appena 59 euro!

Quando le temperature salgono è essenziale affrontare il caldo in modo intelligente. Il mini ventilatore da tavolo è una soluzione ottima per chi non vuole occupare troppo spazio in casa e desidera stare al fresco in qualsiasi situazione.

Dotato di telecomando, si sposta con facilità da una stanza all’altra e si può portare in giro. Inoltre copre un’area sino a 30 m² e possiede un raggio d’azione fino a 25 metri per garantire un’aria fresca in tempi rapidissimi.

Il telecomando consente di regolare la potenza dell’aria a distanza, con 5 livelli di potenza e la funzione brezza rinfrescante. L’oscillazione multidirezionale, inoltre, è utile per regolare al proprio livello l’aria con un’inclinazione che arriva sino a 75 gradi.

Come rinfrescare una stanza senza l’aria condizionata

Il ventilatore da tavolo è un’ottima soluzione per rinfrescare la stanza senza utilizzare l’aria condizionata. Silenzioso e perfetto da gestire con un telecomando, puoi posizionarlo ovunque e usarlo per rinfrescare l’ambiente in cui ti trovi, risparmiando energia e soldi senza però soffrire il caldo.

Questo piccolo elettrodomestico – disponibile in tanti colori – è dotato di una modalità di oscillazione multidirezionale (da sinistra a destra e/o in alto e in basso) che consente di distribuire rapidamente l’aria fresca in tutta la stanza.

Le eliche hanno un design unico e diffondono un flusso d’aria a forma di spirale. In questo modo l’aria può essere soffiata sino a 25 metri, consentendo di raffreddare rapidamente la casa. Dotato di 5 uscite d’aria e della funzione “brezza rinfrescante”, il ventilatore da tavolo si può usare sia di giorno che di notte, regolandolo grazie al comodissimo telecomando.

Come rendere la casa più fresca d’estate

Per rendere la casa più fresca d’estate puoi adottare alcuni trucchi. Prima di tutto utilizza tapparelle, persiane o tende per schermare il sole, bloccando i raggi diretti e riducendo, in questo modo l’ingresso in casa del calore.

Nelle ore più fresche arieggia la casa, aprendo le finestre per far uscire l’aria calda – soprattutto la sera – e favorire un ricambio. Sfrutta al meglio le correnti d’aria, aprendo nelle zone strategiche di casa le finestre. Usa i ventilatori – come quello da tavolo – per far circolare meglio l’aria e creare una brezza piacevole. E se vuoi raffrescare ancora di più posiziona del ghiaccio proprio di fronte a questo elettrodomestico.

Ricordati inoltre di gestire al meglio qualsiasi fonte di calore. Molti elettrodomestici infatti tendono a produrre calore. Non solo forno e fornelli – che non andrebbero accesi nelle ore più calde della giornata, ma anche il computer.

