Metodi efficaci per rimuovere il silicone

Il silicone è comunemente usato come sigillante, dura anni, ma come tutti i prodotti è soggetto a usura. Se dovesse essere sostituito, come fare per togliere il silicone dalle superfici di casa, ma anche dalle mani? Scopri quali sono i metodi più efficaci per rimuoverlo in questo articolo.

Che cos’è il silicone e a cosa serve

Il silicone è un tipo di polimero sintetico, un ottimo prodotto usato per sigillare superfici tra di loro, impermeabilizzare dalla muffa impedendo all’acqua di penetrare nelle fessure, proteggere la casa dagli spifferi d’aria. Durevole, facile da produrre e da applicare, viene steso soprattutto su porte, finestre, sanitari, box doccia, vetri e pavimenti. Quando il silicone si usura, annerisce o perde di elasticità è giunto il momento di rimuoverlo, pulire la superficie che occupava e sostituirlo con un nuovo strato per ritrovare la sua efficacia. Cosa non sempre facile, vista la sua resistenza.

Come rimuovere il silicone

Se vuoi evitare di rivolgerti a un professionista, puoi rimuovere il silicone da sola con dei metodi efficaci. Ad esempio, si può togliere facilmente il silicone con l’aceto bianco. Per prima cosa bisogna pulire bene la superficie sulla quale vuoi intervenire, utilizzando un prodotto sgrassante.

Cerca di capire la consistenza del sigillante, se è molto vecchio sarà piuttosto duro, recente potrebbe venir via facilmente con una lama. Nel primo caso bisogna cercare di ammorbidirlo, in modo che si possa levare facendo poca fatica.

Utilizza l’acqua calda, l’acetone o uno dei tanti prodotti in commercio e, per rendere più semplice la rimozione, ricopri il silicone con degli stracci o dei panni bagnati per almeno 3 ore. Un’alternativa ecologica, senza additivi chimici, che puoi scegliere come rimedio ammorbidente naturale è l’aceto bianco. Un eccellente prodotto per la pulizia, in grado di affrontare sfide difficili come la rimozione dei sigillanti, che trasforma in una pasta morbida e facilmente rimovibile.

Come togliere il silicone dalle piastrelle

Dopo aver ammorbidito il silicone con l’aceto, o con i prodotti che preferisci, si può rimuovere dalle piastrelle senza troppa fatica. Per farlo puoi adoperare una spatola, muovendola delicatamente per non rovinare le superfici, oppure un taglierino, incidendo i bordi e levando l’intera striscia di sigillante tirando. Per i materiali delicati che si possono graffiare facilmente, come marmo o pietra naturale, al posto della spatola è meglio usare una spugnetta abrasiva o un raschietto in plastica.

Prima di applicare il nuovo il sigillante passa sulla superficie dell’alcool denaturato, eliminerai ogni traccia di muffa e i piccoli rimasugli del silicone precedente.

Come togliere il silicone dal vetro

Chiunque si diletti nel fai da te in casa sa quanto possa essere utile il silicone, specialmente quando si tratta di creare guarnizioni impermeabili per le finestre. Nel caso in cui tu lo debba rimuovere, pulisci bene la zona, poi, per ammorbidire il sigillante prova a spruzzare dell’alcool denaturato e attendi una ventina di minuti.

Fai, quindi, scorrere un taglierino sotto il silicone, cercando di arrivare il più vicino possibile al vetro. Se non ci riesci, inizia a tagliare il silicone strato per strato, cercando di rimuoverne il più possibile. Per evitare di graffiare i vetri usa un raschietto in plastica. Pulisci l’area con acqua calda e un detergente liquido sgrassante. Se il vetro si è macchiato con il sigillante utilizza dei vecchi fogli di giornale.

Come togliere il silicone dalle mani

Se ti sei cimentata nel fai da te senza guanti e ora hai le mani sporche di silicone, cerca di levarlo in fretta prima che si solidifichi. Bagnale con un po’ di alcool o con l’acetone e strofinarle con delicatezza. Se il sigillante è fresco un metodo infallibile per toglierlo dalle mani è di sfregarle su di una busta di plastica, usandola nello stesso modo in cui useresti una salvietta o scaldare le parti interessate con un phon. Una volta che sentirai che il silicone è caldo, passarci sopra una spugnetta abrasiva morbida. Se hai provato di tutto senza successo non ti resta che aspettare che si secchi e si levi da solo.