Come pulire e igienizzare l’auto dopo le vacanze (senza fatica)

Fonte: iStock Come pulire e igienizzare l'auto dopo le vacanze

L’estate è ormai finita, e con essa le tanto agognate ferie: al rientro dalle vacanze ci sono tante cose di cui preoccuparsi, ed è meglio approfittarne finché nell’aria c’è ancora quella sensazione di relax dovuta alle lunghe giornate di riposo appena trascorse – e, se possibile, prima di dover tornare a lavorare. Tra gli impegni da non sottovalutare c’è anche la pulizia e l’igienizzazione dell’auto, a maggior ragione se è il mezzo di trasporto con cui siete partiti per il vostro viaggio. Ecco come fare.

Perché pulire l’auto dopo le vacanze

Tornare a casa dopo le ferie è sempre un momento delicato: mentre siete ancora rilassati dalle vacanze trascorse, la mente vola già al rientro al lavoro, ma anche alle inevitabili incombenze che vi aspettano. Ci sono infatti tante cose da fare, quando si torna da un bel viaggio: bisogna disfare i bagagli e riporre tutto al proprio posto, dedicarsi a qualche lavatrice per lavare i panni usati in vacanza (e poi stirarli e infilarli nell’armadio), aprire le finestre di casa e fare qualche pulizia sommaria… Insomma, il relax sembra ormai essere alle spalle ed è tempo di immergersi di nuovo nel tran tran quotidiano.

In mezzo a questa lunga sfilza di impegni, non dimenticate la vostra auto: se anche voi siete tra i moltissimi italiani che hanno scelto di viaggiare con mezzi propri, dovreste ora dedicarle qualche attenzione. Una bella pulizia di fondo, una meticolosa igienizzazione dell’abitacolo e infine un lavaggio completo della carrozzeria vi serviranno non soltanto per far tornare la macchina come nuova, ma anche per prolungare la sua vita. Come fare? Ecco qualche consiglio per assicurarvi di fare un buon lavoro senza troppa fatica.

Come pulire e igienizzare l’abitacolo

Una delle regole auree per lavare l’auto: si parte sempre dagli interni, per poi passare alla carrozzeria esterna (che va lavata dall’alto in basso, per evitare di fare molta più fatica). Quindi, armatevi di pazienza e sistemate l’auto in uno spazio ampio, aprendo tutti gli sportelli per far circolare l’aria. La prima cosa da fare consiste nello svuotare il bagagliaio: come tutti, anche voi avrete sicuramente portato in vacanza oggetti che, alla fine, non vi sono serviti e sono rimasti a prendere polvere in macchina. È giunto dunque il momento di tirarli fuori e riporli al loro posto, in attesa della prossima vacanza.

Passate poi all’abitacolo e togliete di mezzo tutto quello che può intralciarvi durante le pulizie: gettate carte e scontrini, bottigliette d’acqua, involucri di snack e ogni altra sporcizia che, inevitabilmente, si accumula in auto durante un lungo viaggio. Quindi rimuovete i tappetini e sbatteteli all’aria aperta, per toglierne sassolini e sabbia che vi si sono depositati nel corso delle settimane. Prendete l’aspirapolvere e iniziate ad aspirare i sedili, facendo attenzione nei punti più difficili da raggiungere. Poi, con un panno morbido inumidito in acqua fredda, usate del detergente per interni e strofinate bene ogni superficie.

Non lasciatevi ingannare dal fatto che, almeno all’apparenza, sulla tappezzeria non ci siano più sabbia e briciole: usate il panno anche sui sedili, per rimuovere ogni traccia di sporco e prolungare la loro vita. Solo così potete garantirvi una corretta igienizzazione dell’auto. A questo punto non vi resta che aspirare anche i tappetini e poi passarli con una spazzola e del detergente apposito, così da farli tornare come nuovi. Una volta asciutti, riposizionateli sotto i sedili e il gioco è fatto.

Potete ora dedicarvi al bagagliaio, dove probabilmente si è accumulata un sacco di sabbia: è qui, infatti, che avete riposto ombrelloni, sdraio e borse ogni giorno dopo il mare. Per non parlare di chi le vacanze le trascorre con i bambini, e deve quindi destreggiarsi tra materassini, braccioli e un’infinità di giochi da spiaggia. Insomma, armatevi di nuovo di aspirapolvere e fate sparire ogni granello di sabbia, soprattutto dagli angoli più lontani e “dimenticati”. Concludete il lavoro con una spazzola morbida e un po’ di detergente per interni. Solo una volta che è ben asciutto, potete riporre nuovamente nel bagagliaio tutto ciò che è indispensabile per i vostri quotidiani spostamenti – come ad esempio il kit di sicurezza, senza il quale non dovreste mai muovervi.

Come pulire la carrozzeria

Se avete la fortuna di possedere un ampio spazio aperto dove lavare l’auto, allora potete dedicarvi al fai da te anche con la carrozzeria. Chiudete bene gli sportelli e i finestrini, quindi usate l’idropulitrice per rinfrescare la macchina ed eliminare superficialmente lo sporco, ricordando di partire dall’alto verso il basso. Fate attenzione agli pneumatici, indirizzando il getto d’acqua ad alta pressione per rimuovere sassolini e altra sporcizia incastrata. Con una spugna, insaponate poi la carrozzeria – in commercio ci sono tantissimi prodotti appositi, scegliete lo shampoo auto che più fa per voi. Anche in questo caso, partite dal tettuccio per poi scendere lungo le fiancate, sul cofano e sul baule.

Dopo aver strofinato via ogni traccia di sporco, risciacquate accuratamente e lasciate asciugare. I più perfezionisti possono approfittarne per passare la pelle di daino, che rende la carrozzeria lucida come non mai. È davvero importante lavare l’auto con cura al ritorno dalle vacanze, perché la sabbia e la salsedine che inevitabilmente vi si sono deposte possono corrodere la vernice e dare vita a sgradevoli macchie di ruggine. Quindi non rimandate questo compito a tempi migliori, ma concedetevi un paio d’ore poco dopo il vostro rientro a casa: via il dente, via il dolore!

Come pulire i vetri

Un’attenzione particolare meritano i vetri, anch’essi colpiti da sabbia e salsedine. Usate un detergente specifico per lavarli, sia internamente che esternamente, strofinando delicatamente con un panno morbido in microfibra. Muovetevi dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra, per non ripassare sullo stesso punto. Infine, asciugate bene con un secondo panno pulito. Dato che ci siete, controllate anche i tergicristalli, le cui spazzole sono messe a dura prova dalle vacanze. Lavateli accuratamente e verificate che la gomma sia ancora morbida: il rischio è che provochi piccoli graffi sul parabrezza. Se necessario, non esitate a cambiarli. Non vi resta che rabboccare l’apposita vaschetta con acqua pulita e del liquido lavavetri, e la vostra auto è finalmente pronta per la stagione autunnale.