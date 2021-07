I migliori giochi da spiaggia per divertirsi sotto l’ombrellone

editato in: da

In vacanza è normale avere più voglia di divertirsi sotto il sole, soprattutto se siamo in buona compagnia. Al mare, cosa c’è di meglio se non intrattenersi con qualche gioco da spiaggia? Tra un tuffo e qualche ora passata ad abbronzarsi, un po’ di puro relax con gli amici è proprio ciò che ci vuole. E se abbiamo con noi dei bambini, il divertimento è doppio.

Ebbene sì, le vacanze estive servono non solo per ritemprarsi dopo una lunga stagione fredda trascorsa tra mille impegni lavorativi, ma anche per passare del tempo in famiglia. Grandi e piccini possono trovare tanti passatempi per le lunghe giornate in spiaggia, tuttavia a volte la sola fantasia non basta. Ecco alcuni divertentissimi giochi da portare con voi per sconfiggere la noia anche nei momenti in cui sembra non ci sia proprio altro da fare.

UNO versione H20

Le carte UNO sono tra i passatempi più amati di sempre. Alzi la mano chi non ha mai giocato almeno una partita, scoprendo così che il tempo può letteralmente volare quando ci si diverte. Tuttavia, le normali carte hanno un difetto: essendo realizzate su cartoncino, si rovinano facilmente – soprattutto tra sabbia e acqua. La versione H20 è l’ideale per andare al mare, perché è realizzata interamente in plastica ed è quindi impermeabile.

UNO H20 non ha nulla da invidiare al tradizionale gioco di carte che tutti conosciamo, anzi! Le carte, oltre ad essere praticamente resistenti a tutto, possiedono un forellino che permette di tenerle insieme con un moschettone incluso nella confezione. Sarà così ancora più semplice portarle con sé: si possono agganciare alla zip della vostra borsa da mare o allo zaino, senza temere di perderle.

Offerta UNO versione H20 Il più famoso gioco di carte si veste di plastica, diventando impermeabile: il divertimento è assicurato anche al mare o in piscina

Aquilone color arcobaleno

Per i più piccini, veder volare in alto un aquilone è qualcosa di davvero sorprendente. Poter ammirare la gioia che splende nei loro occhi è sempre una bellissima emozione, perché non regalar loro momenti magici anche al mare? L’aquilone CIM è un vero trionfo di colori pronto a solcare i cieli e a lasciare senza fiato tutti i bambini. Realizzato in tessuto di poliestere anti strappo, è dotato di un’anima in fibra di vetro infrangibile.

Una volta assemblato (procedura facilissima!), non resta che lasciarlo libero di spiccare il volo. Grazie alle frange dai mille colori di cui è impreziosito nella parte posteriore, l’aquilone è molto stabile anche quando il vento è particolarmente forte. E la sua comoda impugnatura è ottima anche per le manine più piccole.

Aquilone Fedele compagno di mille avventure, l'aquilone vi segue in spiaggia per corse sfrenate sulla sabbia con gli occhi rivolti al cielo

Racchette da spiaggia

Pronti a lunghe sessioni di divertimento tra la battigia? Bastano un paio di racchettoni per trascorrere ore in compagnia – ed è anche un ottimo metodo per rimanere in forma d’estate, o per smaltire quel gelato buonissimo gustato la sera prima. Dopo aver sonnecchiato sotto il sole, una partita è proprio quel che ci vuole: e per rendere la sfida un po’ più difficile, non resta che entrare in acqua e tuffarsi in un match all’ultimo… spruzzo!

Il set ideale per la spiaggia comprende due racchette in plastica dal design fluo e dai manici robusti, con un’impugnatura comodissima, oltre ad una pallina galleggiante dal colore giallo brillante, così da garantire la massima visibilità. È inclusa anche una retina per agevolare il trasporto (e non perdere la pallina, ovviamente).

Racchette da spiaggia Che la sfida abbia inizio: i racchettoni sono un must dell'estate, per divertirsi in compagnia degli amici

Dobble Waterproof

Avete mai giocato a Dobble? Si tratta di un gioco di carte davvero perfetto sia per grandi che per piccini, l’ideale per mettere alla prova i riflessi e stimolare il colpo d’occhio. Con la nuova versione da spiaggia, potrete portarlo con voi per trascorrere il tempo sotto l’ombrellone. A volte, intrattenere i piccini nelle ore più calde della giornata può rivelarsi difficile, quindi questa può essere la soluzione ideale.

Dobble Waterproof contiene 55 carte tonde realizzate in plastica, impermeabili e galleggianti: ci si può giocare persino in piscina. Seppure le sue regole siano semplicissime, questo gioco vi metterà di fronte ad un vero e proprio rompicapo. Anzi, cinque: tante sono infatti le modalità con cui potrete divertirvi. Nella confezione è inclusa una comoda retina dove riporre le carte, per trasportarle agevolmente.

Dobble Waterproof Le sue carte, impermeabili e galleggianti, sono la vera sfida dell'estate, per grandi e piccini

Pistola ad acqua

In spiaggia, non può certo mancare un po’ di divertimento rinfrescante. Le pistole ad acqua sono il top per i bambini – ma anche per gli adulti che, una volta in vacanza, tornano indietro nel tempo. Piccole e facilmente maneggiabili, sono realizzate in plastica con rivestimento in schiuma, così da poter essere utilizzate in sicurezza anche dai più piccini. Una volta inserito il beccuccio in acqua, basta tirare indietro la maniglia e il serbatoio si riempie con semplicità.

Con un getto di ben 9 metri, queste pistole sono una vera forza: i vostri combattimenti acquatici possono avere inizio. Assicuratevi però di essere ben distanti dagli altri bagnanti, non tutti apprezzano un improvviso schizzo d’acqua mentre si rilassano al sole.

Pistola ad acqua Il set include ben 6 pistole ad acqua, comode da utilizzare e perfette anche per i più piccini