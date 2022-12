Fonte: 123rf Come lavare la tuta da sci in lavatrice

Uno dei capi più difficili da lavare è senza dubbio la tuta da sci, un indumento delicato per i trattamenti impermeabilizzanti che la rivestono, e indispensabili per il suo utilizzo. Potrebbero consigliarvi di portarla in lavanderia per un lavaggio a secco, ma questo, per via dei prodotti chimici utilizzati, rischierebbe di danneggiarla.

Prima di riporla a fine stagione, dunque, vi consigliamo di lavarla a casa, e potete farlo comodamente in lavatrice. Non temete, ci sono una serie di procedure e trucchetti che la renderanno come nuova, senza intaccare la sua funzione principale.

L’importanza della tuta da sci sulla neve

La tuta da sci protegge il corpo dal gelo e dai vari agenti atmosferici durante le nostre giornate sulla neve. Si tratta di un vero e proprio capo tecnico, che è stato progettato per il nostro comfort ma anche per la nostra salute. Salvaguarda la nostra sicurezza grazie alla sua imbottitura e ci permette di non ammalarci, poiché fa sì che non ci bagnamo sulla neve, e mantiene la nostra temperatura corporea costante, protetta dagli sbalzi termici, tra interno e esterno.

Per queste motivazioni il suo rivestimento è trattato in modo da garantire le funzioni appena elencate, e un lavaggio sbagliato rischia di danneggiarle e renderla inutile. E non c’è nulla di peggio di spendere tanti soldi per qualcosa che poi non adempie alla propria funzione. Questo indumento è indispensabile per proteggervi dalla neve, dalle fitte piogge, e va curato al meglio, in modo che resista anche per diversi anni. Non lavatela solo a fine stagione, ma anche durante il periodo di utilizzo, più volte.

Acquistiamo sempre una tuta da sci di buona qualità, è un investimento nel tempo, invece di doverla acquistare una nuova ogni paio di stagioni sulla neve. Scopriamo come lavarla al meglio anche comodamente a casa.

Come lavare la tuta da sci: accorgimenti base

Come accennato prima, il lavaggio a secco in lavanderia è sconsigliato per la tuta da sci, poiché gli agenti chimici possono danneggiarla. Il primo concetto da ricordare è che va lavata a freddo.

Il cestello della lavatrice non deve essere pieno oltre la metà. Nel caso il vostro elettrodomestico non sia abbastanza capiente, potete recarvi ad una lavanderia a gettoni, rispettando lo stesso procedimenti casalingo che ora vi andremo a spiegare.

Infine, utilizzate un detersivo delicato ma efficace anche alle basse temperature. Non dimenticate mai di leggere le indicazioni della vostra tuta da sci, un consiglio prezioso per la sua detersione, in modo da non commettere errori.

In un solo caso è possibile ricorrere alla lavanderia professionale: alcuni nuovi modelli portano sull’etichetta la dicitura wet cleaning, un lavaggio a secco che non utilizza agenti chimici.

I vari passaggi per lavare la tuta da sci in lavatrice

Il miglior modo per lavare la tuta da sci è farlo a casa. Non temete, se seguite questo procedimento non le arrecherete nessun danno, e non è neanche così faticoso come avete sempre pensato. Se si tratta solo di una macchia, passate uno straccio bagnato con un po’ di sapone delicato, e strofinate, potreste risparmiarvi un bel lavaggio completo.

Ma vediamo come procedere. Per prima cosa, caricate il capo da solo in lavatrice, assicurandovi che il cestello non sia pieno oltre la metà. Il motivo di questa precisazione è che i tessuti tecnici con trattamento idrorepellente, con i quali sono realizzate le tute da sci, necessitano di una grande quantità d’acqua per essere lavati a fondo. Con poca acqua il lavaggio sarà stato inutile, solo un dispendo di energie e prodotti, perché non penetrerebbe mai in profondità. Il rischio è anche quello di lasciare macchie di detersivo durante il risciacquo.

L’acqua deve essere rigorosamente fredda e il lavaggio deve essere fatto a basse temperature, che non devono superare i 30°C. Non temete di lavarla più volte, anche nella stessa stagione, perché una tuta di qualità resiste a tutti i lavaggi necessari, senza che le sue caratteristiche protettive vengano intaccate.

La scelta del prodotto giusto, che non sia aggressivo pur mantenendo una certa efficacia, è indispensabile. L’ultimo passaggio sarà l’asciugatura, più consigliabile quella all’aria, ma in alcuni casi fattibile anche in asciugatrice. Così avrete fatto tutto in casa, avrete preservato la funzione della tuta da sci, e avrete decisamente risparmiato, piuttosto che portarla in lavanderia.

Quali detergenti evitare per lavare la tuta da sci

La lista dei detergenti da evitare per lavare la vostra tuta da sci è davvero lunga: non dimenticate che è necessaria che si tratti di un detersivo delicato, per tutte le motivazioni che vi abbiamo spiegato, ma anche efficace, per una pulizia profonda.

Nessun prodotto che contenga candeggina (rovina lo strato protettivo idrorepellente), sbiancanti ottici (causano macchie e aloni), enzimi aggressivi (sfibrano le fibre naturali delle imbottiture). Sconsigliato anche l’uso di profumatori per biancheria, ammorbidenti e detersivi troppo penetranti nel tessuto, che rischierebbe di restare tutto appiccicoso. Infatti, come abbiamo detto, è già necessaria una grande quantità d’acqua, con il prodotto in eccesso o sbagliato il lavaggio non sarebbe mai abbastanza efficace. Niente detersivi in polvere.

Prediligete saponi ecologici, quindi privi di agenti chimici, e soprattutto liquidi.

Come asciugare correttamente la tuta da sci

I passaggi e le indicazioni precedenti vi avranno fatto intuire che, data la grande quantità di acqua che richiede il lavaggio della tuta da sci, la sua asciugatura sarà un procedimento lungo, che richiederà un po’ di pazienza. Non c’è nulla di peggio di indossarla umida, il malanno di stagione è assicurato.

Leggete sempre l’etichetta: noi vi consigliamo di lasciare il capo ad asciugare all’aria, ma alcune moderne possono essere persino messe in asciugatrice. Attenzione, se questo non è scritto espressamente sull’etichetta, evitate di farlo.

Stendete la tuta da sci all’aria aperta: questo permette di evitare danni ma soprattutto quelle antiestetiche pieghe quasi impossibili da togliere. Perché? Non dimenticatelo mai, non potete stirarla! Aiutatevi con le mani per togliere le grinze, magari stendendolo su un tavolo prima di appenderla fuori.

Lasciatela asciugare finché non sarà completamente priva di umidità. Non esponetela mai alla luce del sole diretta, e tenetela lontana da fonti di calore quali termosifoni e caminetti.