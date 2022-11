Fonte: iStock Come eliminare gli odori intimi

Gli odori intimi possono causare grande imbarazzo non solo nel rapporto di coppia, ma anche in altre situazioni: ad esempio quando si fa palestra e in qualsiasi occasione che richieda un maggiore contatto fisico con una persona estranea. In alcuni casi si tratta di un problema di salute che va analizzato con il proprio medico, talvolta è invece solamente un disturbo causato da fattori esterni e risolverlo può essere molto più facile di quanto si creda. Scopriamo come eliminare gli odori intimi con rimedi naturali e altri piccoli trucchetti, così da poter dire addio per sempre alle situazioni imbarazzanti.

Le cause dei cattivi odori intimi

Avere un cattivo odore intimo è purtroppo cosa abbastanza comune, ma non è sempre il caso di preoccuparsi. Sono molte le cause che provocano questo disturbo, alcune delle quali richiedono inevitabilmente un consulto medico. Ad esempio, odori sgradevoli e particolarmente intensi possono celare un’infezione vaginale che richiede una corretta diagnosi e, talvolta, specifici farmaci per combattere la proliferazione di virus o batteri.

Generalmente, quando il problema alla base del cattivo odore è un’infezione, ci sono altri sintomi che dovrebbero far scattare il campanello d’allarme: bruciore, dolore durante la minzione o durante i rapporti sessuali, perdite vaginali insolite e febbre sono segnali di qualcosa che non va. Spesso, tuttavia, la presenza di odori intimi è causata da situazioni non patologiche, e che quindi non richiedono l’intervento di uno specialista.

Igiene intima inadeguata, alimentazione scorretta e abitudini di vita sbagliate possono dare vita a questo disturbo, che può peggiorare in determinati momenti (come ad esempio durante il ciclo mestruale, a causa dei cambiamenti ormonali che incorrono nel nostro corpo). Per porvi rimedio possiamo ricorrere a soluzioni naturali o a consigli utili: vediamo come risolvere il problema del cattivo odore intimo.

Come eliminare gli odori intimi con rimedi naturali

Una sudorazione eccessiva o un’igiene intima scorretta possono causare la formazione di odori intimi sgradevoli, che provocano imbarazzo se ci troviamo a tu per tu con altre persone. Esistono dei rimedi naturali che possono risolvere il problema, e che abbinati ad alcune sane abitudini quotidiane sono in grado di ridurre notevolmente o addirittura eliminare alla radice il cattivo odore. Innanzitutto, nella routine di tutti i giorni è bene evitare i detergenti intimi troppo aggressivi o profumati, che vanno ad alterare il pH della pelle.

Sconsigliato anche l’uso di deodoranti intimi, salviettine umide o lavande vaginali (se non dietro prescrizione medica), perché possono danneggiare la naturale flora batterica intima. In commercio si trovano detergenti intimi neutri e lenitivi, che sono particolarmente delicati sulla pelle: andrebbero comunque utilizzati con moderazione, una o due volte al giorno, alternandone l’impiego con dei semplici risciacqui con acqua tiepida.

Per l’igiene quotidiana, possiamo scegliere anche detergenti naturali che abbiano tra gli ingredienti quelle sostanze in grado di contrastare gli odori e di prevenire le infezioni. La salvia, ad esempio, è un potente antisettico e antinfiammatorio, mentre gli estratti di semi di pompelmo aiutano contro funghi e batteri. Per eliminare gli odori intimi, possiamo anche aggiungere alcuni oli essenziali al nostro comune detergente. Il più indicato è senza dubbio il Tea Tree Oil, un antibatterico naturale molto efficace.

Ma possiamo optare anche per il timo, dalle proprietà antisettiche, la menta, rinfrescante e ottima contro i cattivi odori, o la lavanda e la camomilla, che leniscono la cute e riducono le infiammazioni. Infine, potrebbe essere utile disciogliere un cucchiaio di bicarbonato di sodio nell’acqua utilizzata per il bidet: questa sostanza è nota per contrastare gli odori sgradevoli, ma anche per riequilibrare il naturale pH delle zone intime.

Dopo la quotidiana igiene intima, è importante asciugare bene l’area genitale per evitare che l’umidità contribuisca alla formazione di cattivi odori e alla proliferazione di batteri. Possiamo utilizzare del comune borotalco o della polvere di fecola di mais, che aiutano a tenere asciutta la pelle a lungo senza aggredire le naturali barriere cutanee.

Cosa indossare per evitare gli odori intimi

Indossare gli indumenti adatti aiuta a prevenire la formazione di cattivi odori. Via libera a biancheria in cotone o in fibre naturali, che sono traspiranti ed evitano una sudorazione eccessiva. Dovremmo inoltre scegliere pantaloni non troppo stretti (e preferibilmente anch’essi in fibre naturali), perché le parti intime possano respirare adeguatamente. Sono invece assolutamente sconsigliati abiti sintetici o in materiale scadente.

Molte donne hanno l’abitudine di indossare assorbenti o salvaslip anche al di fuori del periodo delle mestruazioni, per sentirsi più sicure e protette. Si tratta però di una scelta sbagliata, perché il continuo contatto della pelle con gli assorbenti può scatenare irritazioni ed essere la causa di cattivi odori intimi. Meglio dunque riservare il loro utilizzo ai momenti in cui ne abbiamo davvero bisogno, scegliendo inoltre prodotti di buona qualità: secondo gli esperti, gli assorbenti usa e getta in cotone biologico privi di coloranti o profumi artificiali sono i più adatti per combattere la formazione di odore intimo sgradevole.

Come eliminare gli odori intimi con una dieta equilibrata

Infine, una dieta sana ed equilibrata può aiutarci a contrastare gli odori intimi e, più in generale, a proteggere la salute dell’apparato genitale. In questo caso è importante evitare gli zuccheri, i dolci e i lieviti, prediligendo invece un’alimentazione a base di frutta, verdura e tanto yogurt. Gli alimenti fermentati, infatti, sono ricchi di probiotici che migliorano la flora batterica vaginale e prevengono la formazione di odori intimi sgradevoli.

Tra i cibi utili per la salute intima troviamo anche le arance, un’ottima fonte di vitamina C, gli spinaci, ricchi di magnesio, e il pesce grasso, per il suo contenuto di acidi Omega 3. Spazio poi ai legumi e ai cereali integrali, che apportano tutta una serie di sostanze salutari per l’intero organismo e, in particolare, per il microbiota vaginale. Preservare i batteri “buoni” è il primo obiettivo per poter dire addio ai cattivi odori intimi, e come abbiamo visto la soluzione passa anche attraverso la dieta.

L’ultimo consiglio consiste nel bere molto: secondo gli esperti, dovremmo assumere almeno due litri d’acqua al giorno, per essere sempre perfettamente idratate. Questo aiuta non solo la lubrificazione dell’area genitale, ma è anche un ottimo metodo per proteggere da infezioni e cistiti – le quali, oltre ad essere davvero molto fastidiose, possono provocare cattivo odore nelle zone intime.