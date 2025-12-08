Perché il cassetto non scorre più o non scorre bene? Anche lui è soggetto all'usura: ecco come sfruttare il trucco della cera

iStock Cassetto

Quante volte ci siamo trovati alle prese con un cassetto che non scorre bene e ci mette a dura prova? Purtroppo, è un problema più comune di quel che si tende a pensare, e riguarda i mobili più datati o “vintage”. No, non è sempre necessario chiamare un falegname o sostituire il mobile: in realtà, con il trucco della cera possiamo risolvere il problema in pochi minuti.

Perché il cassetto non scorre bene?

Prima di approfondire il trucco della cera, cerchiamo di comprendere il motivo per cui, a un certo punto (e talvolta in maniera imprevista), i nostri cassetti cominciano a darci problemi. La risposta è scontata: usura naturale. Molti cassetti hanno delle guide in legno che servono per permetterne lo scorrimento. Teniamo presente che sono tra i mobili più usati: ogni volta che apriamo e chiudiamo il cassetto, il legno si sfrega contro il legno, creando attrito.

All’inizio non è un problema perché comunque i cassetti sono ben levigati e spesso trattati con sostanze lubrificanti. Con il tempo, però, dopo che lo avremo aperto e chiuso centinaia o migliaia di volte, la situazione cambia. Il continuo sfregamento consuma la superficie del legno, la levigatura originale si rovina e il lubrificante iniziale scompare completamente.

Ed è a questo punto che l’attrito ci impedisce di aprire o chiudere il cassetto al meglio, senza incastri. È semplice fisica: più attrito c’è tra le superfici, più difficile diventa il movimento. Ne consegue che la soluzione è ridurre questo attrito con un lubrificante naturale ed efficace come la cera.

Cos’è il trucco della cera e come usarlo

Per far tornare i nostri cassetti a scorrere come una volta, abbiamo probabilmente già tutto in casa. Dobbiamo lubrificare le superfici che sfregano tra loro usando un materiale naturale come la cera d’api, una candela bianca (che è fatta di paraffina), o persino un pezzo di sapone non troppo grasso. Tutti questi prodotti presentano un vantaggio importante: non colano come gli oli, non macchiano il legno, non rovinano le finiture e non lasciano odori sgradevoli in casa, ed è il motivo per cui ancora oggi sono così usati.

Ma come sfruttare al meglio questo trucco? Per prima cosa dobbiamo tirare fuori completamente il cassetto dal mobile e svuotarlo. Prendiamo poi un panno e puliamo bene tutte le superfici, togliendo quindi tutta la polvere che si è accumulata nel tempo. Se ci sono dei piccoli pezzi di legno sollevati o delle superfici ruvide, possiamo passare delicatamente la carta vetrata fine.

A questo punto prendiamo la nostra cera o candela e strofiniamola sui lati del cassetto, proprio dove entra in contatto con il mobile. Non dobbiamo esagerare: il nostro obiettivo è creare uno strato sottile ma uniforme. Rimettiamo il cassetto al suo posto e apriamolo e chiudiamolo più volte: vedremo che la differenza si sente subito. Se alcuni punti ancora danno problemi, ripetiamo l’operazione proprio in quelle zone specifiche. È un trucco molto semplice, come abbiamo visto: tuttavia, si può sfruttare solo quando le guide sono ancora allineate e non “rotte”, altrimenti è bene sentire un falegname.