L’aspirapolvere manuale è l’apparecchio di cui non riuscirete più a fare a meno perché vi assicura una casa pulita, in ordine... e non solo

Ci sono degli elettrodomestici a cui ormai è impossibile rinunciare e che hanno sostituito i vecchi metodi soprattutto quando si tratta di pulizia. Se siete tra quelli che hanno messo in soffitta scopa e paletta per abbracciare (nel vero senso della parola) l’aspirapolvere saprete quanto sia efficace contro lo sporco. C’è un però! Alcuni modelli anche se potenti non riescono ad arrivare negli angoli più difficili con il risultato di vedere polvere e briciole accumularsi giorno dopo giorno. Se non volete ritornare a utilizzare la scopa e la paletta, abbiamo una soluzione per voi ed è l’aspirapolvere manuale Tiazhan.

L’apparecchio piccolo e compatto è uno dei più venduti su Amazon e gli utenti che lo hanno acquistato sono rimasti colpiti dalla sua praticità e versatilità, ma anche dalla facilità di utilizzo. Potete portarlo praticamente ovunque perfino in viaggio o in macchina perché oltre a essere piccolo, è anche senza fili.

L’aspirapolvere manuale potente e silenzioso

Quando decidete di comprare l’aspirapolvere ci sono tantissimi aspetti da valutare, ma quello più importante è la potenza. L’aspirapolvere manuale Tiazhan soddisfa in pieno le esigenze di chi è alla ricerca di un apparecchio potente, ma dal prezzo piccolo. Il modello è dotato di un motore ad altissima potenza (arriva fino a 80 W) in grado di aspirare fino a 9000 pa. Avrete la possibilità di rimuovere anche piccolissime particelle di sporco su qualsiasi superficie, dal tavolo al divano.

In poche parole potete utilizzarlo ovunque e in qualsiasi momento della giornata. Il motore è accompagnato dalla tecnologia di riduzione del rumore che non supera i 78 dB. Ideale se in casa ci sono bambini piccoli e volete pulire nei ritagli di tempo.

Design ergonomico e senza fili

Che sia manuale o meno l’aspirapolvere deve essere facile da maneggiare e quello di Tiazhan ha due caratteristiche che lo rendono top di gamma in questo senso: ha un design ergonomico ed è senza fili.

Per quanto riguarda il primo aspetto l’apparecchio è leggero e ha una presa comoda che consente di utilizzarlo per diverse ore di seguito. Proprio l’autonomia è un altro elemento che lo contraddistingue. Il modello senza fili ha una batteria a lunga durata con un’autonomia di circa 30 minuti e un tempo di ricarica che non supera le 3 ore.

Un solo apparecchio numerosi utilizzi

Se in casa ci sono bambini o animali domestici la pulizia deve essere messa al primo posto e con l’aspirapolvere manuale Tiazhan non avrete problemi. Il modello è dotato di un filtro HEPA ad alta densità che è molto più potente rispetto agli altri. Inoltre può essere lavato e mantenere sempre alto lo standard di pulizia e aspirazione.

L’apparecchio è uno dei più amati online soprattutto la sua versatilità che lo rende molto più di un semplice aspirapolvere. Dotato di ben sei accessori, ognuno è pensato per soddisfare qualsiasi esigenza. La spazzola, la bocchetta piatta e quella tonda sono ideale per rimuovere lo sporco, le briciole o i peli di animali da tappeti, divani o dagli angoli più difficili da raggiungere con il normale aspirapolvere. A questi vanno aggiunti un boccaglio in silicone per sigillare sottovuoto i sacchetti, uno per gonfiare i palloncini e infine un beccuccio piatto che trasforma l’aspirapolvere in un comodo asciugacapelli. Praticamente con un solo apparecchio avrete più device piccoli, compatti e potenti.

