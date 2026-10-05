WC senza brida, cos’è, vantaggi e svantaggi del rimless

Dalla facilità di pulizia al risparmio idrico, le caratteristiche di una tecnologia che sta ridefinendo l'igiene e il design dei servizi di casa

iStock Wc senza brida

Nel momento in cui si decide di ristrutturare il bagno, scegliere gli elementi giusti diventa fondamentale. Una delle sfide più grandi, oltre a quella di rientrare nel budget, c’è quella di mettere insieme l’estetica dell’ambiente da un lato con la praticità della vita di tutti i giorni dall’altro. Proprio per questo tra le innovazioni più apprezzate e richieste degli ultimi anni spicca senza dubbio il WC senza brida, una soluzione contemporanea bella da vedere e pratica da pulire.

Cos’è il sistema rimless e come funziona

Innanzitutto, partiamo dalla brida: che cos’è? Il termine indica quella rientranza che nei modelli tradizionali è ripiegata lungo il bordo superiore da cui fuoriesce l’acqua per lavare il WC. Trattandosi di una cavità nascosta, stretta e difficilmente raggiungibile con la normale spugna o lo scopino, questo spazio tende ad accumulare calcare, batteri e sporco nel corso del tempo, richiedendo l’uso continuo di detergenti chimici anche molto aggressivi.

Il vaso rimless invece elimina completamente questa curvatura superiore, lasciando la superficie interna del sanitario del tutto liscia, continua e immediatamente visibile ad occhio nudo in ogni suo punto.

I principali vantaggi in termini di igiene e risparmio

Quello che a prima vista sembra solo un dettaglio estetico, ha invece numerosi punti di forza che riguardano principalmente la gestione efficiente e rapida della casa. Senza angoli bui o intercapedini in cui possano annidarsi i germi, la manutenzione quotidiana richiede pochissimi secondi e una quantità di detergente decisamente inferiore rispetto al passato, riducendo l’impatto ambientale e la fatica fisica. A questo netto beneficio igienico si affianca un risparmio idrico costante nel tempo: il sistema di erogazione è infatti progettato per indirizzare il getto d’acqua lungo le pareti con estrema precisione, assicurando il lavaggio completo della superficie ceramica anche con volumi d’acqua ridotti ad ogni azionamento.

Svantaggi e aspetti tecnici da valutare prima dell’acquisto

Come ogni medaglia, anche questa ha il suo rovescio. Nonostante le qualità indiscutibili, ci sono alcuni aspetti tecnici tutt’altro che secondari da prendere in considerazione prima di passare all’acquisto. Il principale punto debole di questa tecnologia sta nella necessità di una regolazione estremamente accurata del flusso d’acqua da parte del tecnico idraulico durante le fasi di montaggio. Se la pressione dell’impianto idrico risulta troppo elevata o la cassetta non viene calibrata correttamente, l’assenza della barriera fisica superiore potrebbe infatti provocare qualche piccolo schizzo d’acqua all’esterno del sanitario durante le operazioni di scarico, bagnando il pavimento circostante. Quindi l’installazione non può essere affidata a chiunque, e sicuramente è da evitare il fai-da-te. Meglio rivolgersi a un professionista esperto e di fiducia per fare il lavoro.

Un’altra variabile non di poco conto riguarda il prezzo di vendita. Come era prevedibile, i modelli senza brida hanno un costo leggermente superiore rispetto alle versioni tradizionali, anche se la grande diffusione sul mercato sta piano piano rendendo i prezzi molto più accessibili e competitivi rispetto a pochi anni fa.

La scelta di quello giusto

Comunque, una volta stabilito che l’installazione del WC senza brida rientra nel budget e individuato l’idraulico in grado di fare l’installazione, non resta che scegliere il modello giusto per il bagno da arredare. Qui la scelta può spaziare liberamente tra quelli sospesi oppure a filo parete, tondeggianti, squadrati, bianchi, oppure colorati: i modelli e gli stili sono vari e possono essere inseriti in qualsiasi contesto stilistico, magari per completare l’arredamento di un bagno di design. Questa tipologia di sanitari si sposa particolarmente bene con un’estetica raffinata ed essenziale, per un bagno che non sia solo bello da vedere, ma anche straordinariamente semplice da vivere e mantenere ogni giorno.