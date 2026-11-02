Notting Hill, la casa di Hugh Grant in vendita per 7,5 milioni di sterline

La celebre casa di Notting Hill, resa famosa dal film con Hugh Grant e Julia Roberts, è in vendita. Tra interni sorprendenti, terrazza panoramica e dettagli di lusso

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Getty Images La casa del film Notting Hill

C’è una porta blu che, a distanza di quasi trent’anni, continua a far sognare gli appassionati delle commedie romantiche. È quella di Notting Hill, l’indimenticabile film con Hugh Grant e Julia Roberts che ha trasformato il quartiere di Londra in una delle location più iconiche. Oggi quella casa, diventata famosa grazie alla storia d’amore tra William Thacker e Anna Scott, cerca un nuovo proprietario. Il prezzo? 7,5 milioni di sterline, circa 8,6 milioni di euro. E dietro quella facciata così riconoscibile si nascondono interni sorprendenti, molto diversi da quelli mostrati nel film.

La casa di Notting Hill con la porta blu è in vendita: prezzo e storia

Si trova in Westbourne Park Road, nel cuore di Notting Hill, uno dei quartieri più affascinanti e desiderati della capitale britannica. La casa dalla celebre porta blu è ufficialmente sul mercato, proposta da UK Sotheby’s International Realty per 7,5 milioni di sterline.

Per chi ha amato la commedia romantica del 1999, riconoscerla è praticamente immediato. È proprio davanti a quell’ingresso che si svolgono alcune delle scene più divertenti e memorabili del film diretto da Roger Michell.

Nella finzione cinematografica, la proprietà appartiene a William Thacker, il timido libraio interpretato da Hugh Grant, la cui vita viene completamente stravolta dall’incontro con Anna Scott, la celebre attrice hollywoodiana interpretata da Julia Roberts.

Non meno interessante la storia vera dell’abitazione. La proprietà apparteneva infatti a Richard Curtis, sceneggiatore di Notting Hill, oltre che di altri grandi successi come Love Actually e Quattro matrimoni e un funerale.

Fu proprio Curtis, durante un’intervista del 2024 al The Jess Cagle Show, a raccontare un curioso retroscena. Lo scenografo Stuart Craig, incaricato di trovare la casa perfetta per il protagonista, tornò dopo alcuni giorni di ricerche con una fotografia. Curtis pensò inizialmente a uno scherzo: quella immortalata nell’immagine era proprio casa sua.

La scelta si rivelò perfetta, tanto da rendere l’ingresso uno dei simboli della pellicola. Anche la porta blu ha una storia particolare. Quella originale è stata venduta all’asta dopo l’uscita del film, nel tentativo di scoraggiare i continui pellegrinaggi dei fan. L’attuale ingresso è una replica, dipinta nella stessa inconfondibile tonalità.

Come sono gli interni del film Notting Hill

Se l’esterno è immediatamente riconoscibile, gli interni della casa di Notting Hill riservano una sorpresa. Gli ambienti mostrati nel film non corrispondono a quelli reali. Basti pensare che scene ambientate nell’abitazione di William Thacker furono girate in studio.

La proprietà attualmente in vendita si sviluppa su una superficie di circa 255 metri quadrati, con tre camere da letto, due bagni, un patio e una terrazza sul tetto.

Il cuore della casa è rappresentato da un open space che riunisce soggiorno, cucina e sala da pranzo. A renderlo particolarmente suggestivo sono gli alti soffitti a volta, le travi a vista e i numerosi lucernari, che permettono alla luce naturale di illuminare gli spazi durante tutta la giornata.

Originariamente concepita come studio d’artista, l’abitazione conserva un carattere creativo, quasi da atelier, con dettagli architettonici che uniscono tradizione e design contemporaneo.

La cucina è dominata da una grande isola in marmo, mentre il soggiorno, impreziosito da un camino in pietra, crea un’atmosfera calda e accogliente. Il legno dei pavimenti e le finiture originali contribuiscono a rendere gli ambienti eleganti senza risultare eccessivamente formali.

Al piano superiore, una galleria affacciata sulla zona giorno ospita uno studio con diverse librerie. La camera padronale dispone di un camino, spazi dedicati al guardaroba e un bagno privato con doppio lavabo, vasca indipendente e doccia separata.

A completare la proprietà ci sono gli spazi esterni. Una scala a chiocciola conduce alla terrazza panoramica, dalla quale si possono ammirare i tetti di Notting Hill. Il patio, lungo circa dieci metri secondo la descrizione immobiliare, offre invece uno spazio riservato per pranzi e cene all’aperto.