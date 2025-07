Il Castello di Montalto Pavese in vendita per 10 milioni: Alicia Keys tra gli acquirenti

IPA Alicia Keys

Parliamo di uno dei luoghi più belli nel territorio pavese, con una lunga storia alle spalle, una fortificazione che si trova precisamente nella provincia di Pavia, a Montalto Pavese: il Castello è in vendita per circa 10 milioni (anche se la cifra non è certa) e tra i possibili acquirenti figura il nome di un artista conosciuta in tutto il mondo, ovvero Alicia Keys. La storia, la struttura e cosa sappiamo della vendita per ora.

La storia e la str uttura del Castello di Montalto Pavese

Tra i possibili acquirenti interessati al Maniero che risale alla fine del Cinquecento figura proprio il nome di Alicia Keys: l’intento dell’artista sarebbe quello di sfruttare il castello come casa di produzione. Questa fortificazione è a dir poco magica: si trova a 350 metri sul livello del mare, proprio sull’altura che sovrasta il borgo. Il panorama e il territorio? Mozzafiato, e del resto siamo nell’Oltrepò Pavese.

La costruzione del Castello di Montalto Pavese come lo conosciamo oggi risale precisamente al 1593: la residenza si è ampliata ulteriormente nel corso dei secoli, fino a diventare lo splendore che è oggi, ovvero un palazzo signorile ormai conosciuto da tutti con il nome di “Castello” di Montalto Pavese. La costruzione presenta pietra e mattoni a vista, pianta regolare e torre quadrata. Inoltre è circondato da ben due giardini, di cui uno all’italiana e uno all’inglese.

Alicia Keys tra gli acquirenti

Il maniero è un vero e proprio gioiello, che conta ben 7 mila metri quadri, 55 camere e il parco di 270 ettari: è tra i luoghi aperti in modo saltuario dal FAI ed è di proprietà del Conte Balduino. Ma potrebbe ben presto essere venduto per circa 10 milioni alla cantante Alicia Keys, come riporta La Provincia Pavese (la cifra esatta tuttavia non è stata svelata con esattezza, ma si parla tra 8 e 10 milioni). Ma la vera “chicca” immobiliare è di certo la terrazza panoramica, che si affaccia proprio sul panorama collinare.

La voce girerebbe in paese da tempo, ma ormai sarebbe sempre più certa: manca giusto l’ufficialità. In effetti molti sono convinti che avrebbe visitato il Castello più volte, proprio con l’intenzione di farne la propria sede di produzione musicale: un luogo magico per comporre. Qualcuno ha inoltre detto che potrebbe essere prevista una visita tra la fine del mese di agosto e gli inizi di settembre, con l’intento di portare a termine la compravendita. Sono solo voci, indiscrezioni, nulla di certo, ma il Castello risulta in vendita sul sito della Lionard Luxury Estate di Firenze.

Il sindaco di Montalto, Paolo Repossi, ha così commentato: “Le voci su un possibile acquisto del nostro amato Castello di Montalto da parte di Alicia Keys sono arrivate anche a noi, ma al momento non risultano fonti ufficiali a conferma di ciò. Tuttavia, qualora dovesse concretizzarsi un investimento di questo calibro, saremo lieti e orgogliosi di accoglierla nella nostra comunità, come facciamo con tutte le persone che scelgono di trasferirsi qui o di investire sul territorio”. Non ci resta che attendere, quindi, l’ufficialità della compravendita: il Castello avrebbe anche bisogno di alcuni interventi di ristrutturazione.