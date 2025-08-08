Piscine fuori terra e seminterrate 2025. Innovazione, estetica e benessere

Se hai sempre desiderato una piscina, ma i lavori di scavo e la burocrazia ti hanno sempre allontanato dall’idea, quello che stai cercando sono le piscine fuori terra o semi interrate. Il 2025 ha portato nuovi trend funzionali e scenografici per queste soluzioni.
Indice
La piscina trasformista: design e funzionalità per ogni contesto
Ovviamente, ad ogni spazio la propria piscina: non esiste un modello perfetto per tutti i contesti.
- Per ville e spazi generosi: se disponi di ampi giardini, puoi optare per piscine fuori terra di grandi dimensioni, che uniscono eleganza e funzionalità. Modelli come Dolcevita, apprezzata per il design innovativo e la tecnologia solida, o Antea, lanciata nel 2025, uniscono estetica naturale e sostenibilità con un raffinato rivestimento in bambù. Anche CITY, un modello fuori terra e seminterrato di Sportium e Granitech, si integra perfettamente, diventando un vero oggetto di design e un’area polivalente per relax, sport o riabilitazione.
- Per terrazzi urbani e spazi contenuti: nelle grandi città, dove lo spazio è limitato, le minipiscine sono la soluzione ideale. Modelli come Playa, con massaggio ad aria, acqua riscaldata e finiture tessute a mano, offrono un’esperienza sensoriale unica. Anche Ninfea e Ninfea Thiny, con design raffinato in corda nautica, trasformano un ambiente urbano in un angolo di puro benessere. Queste minipiscine sono estremamente versatili e, previa verifica strutturale, possono essere installate anche all’interno, garantendo relax in ogni stagione.
- Per giardini con vincoli di scavo o condomini: quando gli scavi tradizionali non sono possibili (ad esempio sopra garage o cantine), le piscine seminterrate come City e Divina sono la scelta vincente. Richiedono uno scavo massimo di soli 50 cm, riducendo l’impatto e la necessità di permessi.
Materiali, finiture e integrazione nel paesaggio
Nel 2025, la piscina è un vero protagonista estetico, un oggetto di design che si fonde con l’ambiente circostante. Ecco i materiali e le finiture più richiesti.
- Materiali innovativi e prestigiosi: la scelta dei materiali è cruciale per lo stile e la durata. Il gres porcellanato e il metallo sono ampiamente utilizzati per rivestire la struttura, con un equilibrio tra modernità e classe. Inoltre, un laminato minerale naturale può aumentare la resistenza della ceramica da 5 a 10 volte.
- Personalizzazione senza limiti: le finiture permettono infinite possibilità creative. Ceramica, vetro e mosaico consentono di realizzare dettagli unici, dalle linee pulite alle texture sofisticate. Il bambù naturale e il rattan sono sempre più richiesti per un’estetica calda e naturale. Il gres porcellanato antiscivolo effetto pietra o legno è ideale per i rivestimenti esterni, garantendo continuità visiva, resistenza al gelo e bassa manutenzione.
- Integrazione armoniosa e scenografica: la piscina diventa un’estensione del paesaggio. Il dislivello di una piscina fuori terra può trasformarsi in un plus estetico, integrato in aiuole o strutture di risalita, valorizzando lo stile complessivo. La fusione di elementi naturali come fuoco e acqua, con caminetti o torce lungo il perimetro, crea atmosfere suggestive per le serate estive.
Non più una scelta di serie B
Quella che un tempo era considerata una soluzione di ripiego per chi non poteva permettersi una piscina interrata, oggi è diventata un vero elemento di design per giardini e terrazzi, unendo funzionalità, benessere ed estetica.