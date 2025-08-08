Piscine fuori terra e seminterrate 2025. Innovazione, estetica e benessere

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

Piscina a sfioro con vista mare e bordo a mosaico colorato

Se hai sempre desiderato una piscina, ma i lavori di scavo e la burocrazia ti hanno sempre allontanato dall’idea, quello che stai cercando sono le piscine fuori terra o semi interrate. Il 2025 ha portato nuovi trend funzionali e scenografici per queste soluzioni.

La piscina trasformista: design e funzionalità per ogni contesto

Ovviamente, ad ogni spazio la propria piscina: non esiste un modello perfetto per tutti i contesti.

Per ville e spazi generosi : se disponi di ampi giardini, puoi optare per piscine fuori terra di grandi dimensioni, che uniscono eleganza e funzionalità . Modelli come Dolcevita , apprezzata per il design innovativo e la tecnologia solida, o Antea , lanciata nel 2025, uniscono estetica naturale e sostenibilità con un raffinato rivestimento in bambù . Anche CITY , un modello fuori terra e seminterrato di Sportium e Granitech , si integra perfettamente, diventando un vero oggetto di design e un’area polivalente per relax , sport o riabilitazione .

: se disponi di ampi giardini, puoi optare per di grandi dimensioni, che uniscono e . Modelli come , apprezzata per il design innovativo e la tecnologia solida, o , lanciata nel 2025, uniscono estetica naturale e sostenibilità con un raffinato rivestimento in . Anche , un modello fuori terra e seminterrato di e , si integra perfettamente, diventando un vero oggetto di design e un’area polivalente per , o . Per terrazzi urbani e spazi contenuti : nelle grandi città, dove lo spazio è limitato, le minipiscine sono la soluzione ideale. Modelli come Playa , con massaggio ad aria , acqua riscaldata e finiture tessute a mano, offrono un’esperienza sensoriale unica. Anche Ninfea e Ninfea Thiny , con design raffinato in corda nautica, trasformano un ambiente urbano in un angolo di puro benessere. Queste minipiscine sono estremamente versatili e, previa verifica strutturale , possono essere installate anche all’interno, garantendo relax in ogni stagione.

: nelle grandi città, dove lo spazio è limitato, le sono la soluzione ideale. Modelli come , con , e finiture tessute a mano, offrono un’esperienza sensoriale unica. Anche e , con design raffinato in corda nautica, trasformano un ambiente urbano in un angolo di puro benessere. Queste minipiscine sono estremamente versatili e, previa , possono essere installate anche all’interno, garantendo relax in ogni stagione. Per giardini con vincoli di scavo o condomini: quando gli scavi tradizionali non sono possibili (ad esempio sopra garage o cantine), le piscine seminterrate come City e Divina sono la scelta vincente. Richiedono uno scavo massimo di soli 50 cm, riducendo l’impatto e la necessità di permessi.

Materiali, finiture e integrazione nel paesaggio

Nel 2025, la piscina è un vero protagonista estetico, un oggetto di design che si fonde con l’ambiente circostante. Ecco i materiali e le finiture più richiesti.

Materiali innovativi e prestigiosi : la scelta dei materiali è cruciale per lo stile e la durata. Il gres porcellanato e il metallo sono ampiamente utilizzati per rivestire la struttura, con un equilibrio tra modernità e classe. Inoltre, un laminato minerale naturale può aumentare la resistenza della ceramica da 5 a 10 volte.

: la scelta dei materiali è cruciale per lo stile e la durata. Il e il sono ampiamente utilizzati per rivestire la struttura, con un equilibrio tra modernità e classe. Inoltre, un può aumentare la resistenza della ceramica da 5 a 10 volte. Personalizzazione senza limiti : le finiture permettono infinite possibilità creative. Ceramica , vetro e mosaico consentono di realizzare dettagli unici, dalle linee pulite alle texture sofisticate. Il bambù naturale e il rattan sono sempre più richiesti per un’estetica calda e naturale. Il gres porcellanato antiscivolo effetto pietra o legno è ideale per i rivestimenti esterni, garantendo continuità visiva, resistenza al gelo e bassa manutenzione.

: le finiture permettono infinite possibilità creative. , e consentono di realizzare dettagli unici, dalle linee pulite alle texture sofisticate. Il e il sono sempre più richiesti per un’estetica calda e naturale. Il effetto pietra o legno è ideale per i rivestimenti esterni, garantendo continuità visiva, resistenza al gelo e bassa manutenzione. Integrazione armoniosa e scenografica: la piscina diventa un’estensione del paesaggio. Il dislivello di una piscina fuori terra può trasformarsi in un plus estetico, integrato in aiuole o strutture di risalita, valorizzando lo stile complessivo. La fusione di elementi naturali come fuoco e acqua, con caminetti o torce lungo il perimetro, crea atmosfere suggestive per le serate estive.

Non più una scelta di serie B

Quella che un tempo era considerata una soluzione di ripiego per chi non poteva permettersi una piscina interrata, oggi è diventata un vero elemento di design per giardini e terrazzi, unendo funzionalità, benessere ed estetica.