Dolce o salata? Il trend 2025 per la piscina oltre il cloro

Le piscine con cloro garantiscono igiene costante e sono ideali per un uso sportivo quotidiano

La piscina rappresenta un’oasi di freschezza e divertimento, ma quando si tratta di scegliere il tipo di acqua, la decisione non è sempre così “limpida” come si potrebbe pensare. Tradizionalmente abituati al classico cloro, assistiamo oggi a un crescente interesse per le piscine ad acqua salata, una tendenza che promette meno manutenzione e maggiore delicatezza per pelle e occhi. Esploriamo insieme le caratteristiche di queste due opzioni, per aiutarvi a fare la scelta più adatta alle vostre esigenze e godervi al meglio ogni tuffo.

Per decenni, le piscine trattate con cloro sono state lo standard, e per ottimi motivi. Il cloro è un disinfettante eccezionalmente efficace, capace di eliminare con prontezza batteri, alghe e altri contaminanti, assicurando così un’acqua igienizzata e sicura per tutti. L’installazione di un sistema a cloro si presenta generalmente con un costo iniziale contenuto. I prodotti necessari sono facilmente reperibili in qualsiasi negozio specializzato e le procedure di manutenzione sono ormai ben consolidate e note alla maggior parte dei proprietari di piscine.

Tuttavia, il cloro può rivelarsi aggressivo per la pelle, i capelli e gli occhi, causando quella sensazione di secchezza e irritazione che molti conoscono bene dopo un bagno prolungato. Anche i costumi da bagno possono risentirne, sbiadendosi più rapidamente. Il caratteristico odore di cloro, spesso erroneamente associato a un segno di pulizia, è in realtà sintomo della presenza di clorammine, sottoprodotti che nascono dalla reazione del cloro con le impurità, e che possono essere irritanti. Questo sistema richiede un monitoraggio frequente del cloro e del pH per mantenere i livelli ottimali, spesso con aggiunte manuali o tramite sistemi dosatori.

L’acqua salata, tendenza che conquista

Le piscine ad acqua salata, contrariamente a quanto suggerisce il nome, non sono affatto salate come il mare. Contengono infatti una concentrazione di sale nettamente inferiore, circa un decimo di quella oceanica. Questa quantità è però sufficiente a permettere a un generatore di cloro a sale (un clorinatore) di convertire il sale in cloro naturale attraverso un processo di elettrolisi. Il vantaggio principale è che questo cloro, prodotto costantemente e in modo più delicato, igienizza l’acqua per poi riconvertirsi in sale, in un ciclo continuo e quasi autogestito.

Il beneficio più apprezzato di questa soluzione è la sua straordinaria delicatezza per pelle e occhi. L’assenza di cloro chimico aggiunto direttamente rende l’acqua più morbida e meno irritante, un vero sollievo per chi ha pelli sensibili, allergie o per i bambini, e non produce il tipico odore sgradevole. L’acqua salata regala una sensazione setosa sulla pelle, simile a quella di un bagno termale o di una leggera soluzione salina. La manutenzione si riduce notevolmente, poiché la produzione di cloro è automatica e costante, minimizzando la necessità di aggiungere manualmente prodotti chimici.

Certo, ci sono anche degli aspetti da considerare. L’installazione di un generatore di sale rappresenta un investimento iniziale superiore. Il sale, pur se in piccole quantità, può manifestare un effetto corrosivo su alcune parti metalliche della piscina, come scale o illuminazione, se queste non sono realizzate con materiali specificamente resistenti alla corrosione o se il pH non viene mantenuto scrupolosamente bilanciato. Inoltre, è essenziale utilizzare sale puro e specifico per piscine. Infine, pur offrendo una manutenzione più automatizzata, i clorinatori a sale potrebbero richiedere la sostituzione delle celle dopo diversi anni, con costi potenzialmente più elevati rispetto alla semplice aggiunta di prodotti chimici tradizionali.

Consigli per la tua scelta e una manutenzione ottimale

La decisione finale tra piscina ad acqua dolce e salata dipenderà in larga misura dalle vostre priorità. Se la delicatezza sulla pelle e una manutenzione quotidiana ridotta sono in cima alla lista, l’acqua salata si rivela una scelta eccellente, nonostante l’investimento iniziale leggermente superiore. Se, al contrario, cercate la soluzione più economica nell’immediato e non vi spaventa una gestione più attiva, il sistema tradizionale a cloro può ancora rappresentare una valida e funzionale opzione.

Indipendentemente dal sistema scelto, un aspetto cruciale e irrinunciabile per la salute e la bellezza della vostra piscina è la qualità dell’acqua. Entrambi i metodi richiedono un controllo regolare del pH, che deve rimanere sempre attentamente bilanciato per garantire la massima efficacia del disinfettante e prevenire l’insorgere di problemi. Una corretta filtrazione e una scrupolosa pulizia della vasca (che si avvalga di robot, retini o pulitori per il fondo) sono azioni fondamentali per mantenere l’acqua cristallina e salubre, qualsiasi sia il trattamento scelto.

Prima di prendere una decisione definitiva, vi consigliamo vivamente di consultare un esperto di piscine. Sarà in grado di valutare le caratteristiche specifiche del vostro impianto e guidarvi verso la soluzione più idonea, garantendovi di godere appieno e in totale serenità la vostra splendida oasi estiva.