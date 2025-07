Piscine di design: la tendenza 2025 per i fondali a mosaico

IPA Scelta audace per contesti contemporanei: il fondale rosso trasforma la piscina in un elemento decorativo teatrale.

In un tempo in cui l’outdoor diventa estensione naturale della casa, la piscina non è più soltanto un luogo dove nuotare, ma un vero e proprio progetto di stile. E se c’è un dettaglio che più di ogni altro permette di imprimere carattere, unicità e visione estetica, è il fondale. Lì dove si riflette il cielo e si infrangono le ombre, si può giocare con colore, texture e volumi, trasformando una semplice vasca in un’installazione d’autore.

IPA

Molto dipende dalla scelta cromatica. Il blu, in tutte le sue sfumature, resta un grande classico, ma i progetti più audaci stanno esplorando tonalità inedite e teatrali: un fondale nero dona profondità e un’allure quasi cinematografica; un fondo sabbia simula lagune esotiche, mentre il sorprendente uso del rosso, in contesti architettonici contemporanei, crea una tensione visiva vibrante e sofisticata. Anche il bianco, se ben dosato, regala all’acqua una tonalità lattiginosa e setosa, perfetta per contesti minimalisti e rilassanti.

IPA

Mosaici e giochi visivi sotto la superficie

Un’altra direzione è quella del mosaico decorativo, che permette di comporre vere e proprie narrazioni sotto la superficie. Disegni geometrici, motivi marini, effetti trompe-l’œil o persino frasi personalizzate: ogni dettaglio diventa un elemento identitario. Alcune realizzazioni artistiche spingono il linguaggio visivo al limite, utilizzando tessere di vetro iridescenti che reagiscono alla luce con riflessi cangianti, oppure combinazioni cromatiche che, da lontano, creano illusioni ottiche sorprendenti.

Anche la matericità gioca un ruolo fondamentale. Un fondale può essere rivestito con mattonelle lisce e satinate, perfette per un effetto elegante e riflettente, oppure con superfici grezze, come la pietra naturale, che offrono maggiore aderenza e un impatto visivo più organico. Il dialogo tra acqua e materiale si fa sensoriale: il piede percepisce la temperatura e la consistenza, rendendo ogni tuffo un’esperienza più intensa e radicata.

IPA

Forme, profondità e nuovi modi di vivere l’acqua

Ma il fondale non è solo una questione di rivestimento. La forma stessa della vasca è uno strumento creativo. Una piscina può mantenere una profondità costante, perfetta per nuoto libero e giochi in sicurezza, oppure può scendere in modo graduale, con una dolce inclinazione che ricorda le spiagge naturali. Questa seconda opzione offre anche un maggiore comfort per bambini e per chi ama immergersi lentamente, lasciando che il corpo si abitui all’acqua in modo spontaneo.

IPA

Anche piccolo è bello: la piscina nei contesti urbani

Non serve però avere spazi infiniti. Una piscina ben progettata può essere contenuta, raccolta, persino intima. In giardini urbani o terrazze di dimensioni ridotte, si può optare per una vasca più piccola ma estremamente curata, che gioca con forme sinuose, bordature sartoriali e materiali preziosi. In spazi ancora più compressi, si può optare per una jacuzzi outdoor: una soluzione compatta che unisce estetica, benessere e facilità di gestione.

IPA

Il segreto sta nell’equilibrio tra funzionalità e personalità. Ogni scelta – dal colore del fondo alla morfologia, dai materiali alla scala di profondità – racconta qualcosa di chi abita quello spazio. La piscina, oggi, non è più un elemento accessorio, ma parte integrante del linguaggio domestico, un frammento d’acqua che riflette desideri, emozioni e cultura del progetto.