Giardini eleganti, il trend 2025 punta su ordine, armonia e sostenibilità

Dalle geometrie pulite ai materiali riciclati, ecco come trasformare lo spazio outdoor in un’oasi di benessere secondo le tendenze del 2025

Pexels Un giardino moderno con piscina e pergolato in legno

Il desiderio di tutti quelli che hanno un giardino è ovviamente poterlo vivere il più possibile, ma spesso c’è qualcosa che frena, oltre alla vita frenetica che incalza. Probabilmente, se vedessimo nel nostro giardino uno spazio di comfort, convivialità e relax, sarebbe più spontaneo viverlo più quotidianamente. Inoltre, il rischio è sempre quello di riempire il proprio giardino di tanti piccoli elementi che ci piacciono, ma che poi rendono l’ambiente poco coerente e visivamente pesante. Nasce da qui la necessità di avere un giardino che possa essere elegante ma mai eccessivo.

Geometrie pulite per spazi ordinati

Pexels

La geometria è l’armonia per eccellenza. Un giardino elegante si distacca dalle curve fluide che caratterizzano i giardini rustici: predominano forme geometriche e ordine. Si consiglia, infatti, di avere camminamenti dritti o angolati, pensati come una prosecuzione naturale della propria abitazione. Possiamo inoltre usare muretti in pietra o bordure per poter definire perimetri netti e aiuole ordinate, garantendo così la massima pulizia e leggerezza visiva, pur non rinunciando a questi elementi.

Piante sempreverdi e ben distribuite: il segreto è tutto qui

Pexels

Una scelta che spesso viene sottovalutata, ma in verità è cruciale, è proprio quella delle piante da mettere nel proprio giardino. Il consiglio è di prediligere una vegetazione sempreverde, disposta in maniera armonica e isolata piuttosto che ammassata in un unico punto del giardino. Quando parliamo di vegetazione, parliamo anche di tanta cura per tenerla in vita, sana e in ordine: è molto importante scegliere specie adatte al clima e alle condizioni del suolo per poterne garantire la prosperità.

Materiali sostenibili e in dialogo con la casa

Pexels

Per la scelta dei materiali si opta sempre per qualcosa che possa essere resistente, ecologico e raffinato. Per le strutture da esterno si prediligono materiali come legno laccato, vetro o metallo. Un trend in crescita negli ultimi anni è quello dei materiali riciclati: quindi parliamo di legni di recupero oppure alluminio riciclato, che sono la soluzione più sostenibile. Per le pavimentazioni, invece, si preferiscono materiali come la pietra. Inoltre, è fortemente consigliato che i materiali dell’esterno richiamino i materiali utilizzati all’interno della casa, così da creare armonia anche tra indoor e outdoor.

La vera parola d’ordine? Cura

Pexels

Un giardino elegante è un giardino curato: materiali, finiture e consigli sono step successivi. Uno spazio che riesca a essere veramente un luogo dove rilassarsi è uno spazio visivamente pulito e ordinato. Questo non vuol dire che bisogna tagliare aiuole ed erbacce ogni giorno, ma che bisogna essere coscienti dell’impegno che richiede la cura di un giardino.

In conclusione, avere un giardino elegante significa abbracciare tanti aspetti, ma sicuramente la parola d’ordine è: semplicità.