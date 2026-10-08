A settembre comincia il vero anno del giardino, con i Dry Meadows e la semina autunnale

Prati aridi di graminacee ed erbacee perenni, belli tutto l'anno e a manutenzione quasi zero: a settembre il terreno caldo è perfetto per radicare

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

Unsplash Le spighe dorate fanno da struttura soffice alle fioriture: il prato arido rinuncia alla monocoltura dell'erba rasata

Per decenni il giardinaggio ha eletto la primavera a sola stagione della rinascita. Ma l’innalzamento delle temperature estive e i lunghi periodi di siccità hanno spinto paesaggisti e appassionati a mettere in discussione il mito del prato all’inglese, perfetto, assetato d’acqua e irrimediabilmente bruciato dopo i mesi caldi. La risposta si chiama Dry Meadow, il prato arido spontaneo fatto di graminacee ornamentali ed erbacee perenni, e trova a settembre il suo momento d’oro. Settembre non è il mese in cui chiudere il giardino: è il vero inizio dell’anno botanico.

La chimica del terreno a settembre

Seminare o mettere a dimora a fine estate offre un vantaggio biologico imbattibile rispetto alla primavera. A settembre il terreno conserva ancora il calore accumulato d’estate, mentre le prime piogge e l’umidità notturna creano le condizioni ideali per la germinazione. In questo microclima protetto le piantine non devono combattere il caldo né spendere subito energie in foglie e fiori: le concentrano tutte nell’apparato radicale, profondo e robusto. Con autunno e inverno a disposizione per ancorarsi al suolo, alla prima esplosione di calore primaverile saranno già autonome, forti e capaci di cercare l’acqua in profondità senza irrigazioni continue.

L’estetica del prato arido

Il Dry Meadow rinuncia alla rigidità della monocoltura rasata per un’estetica dinamica, mossa dal vento e rispettosa dell’acqua. Si fonda sull’incontro tra graminacee ornamentali, come la Stipa tenuissima, il Pennisetum o la Deschampsia, e perenni resilienti come l’Echinacea, la Salvia nemorosa, l’Achillea e il Sedum.

Le graminacee formano una struttura soffice e dorata su cui si stagliano le fioriture delle perenni. Il risultato è un giardino a manutenzione quasi zero, senza rasature settimanali né concimi chimici, che sostiene la biodiversità attirando farfalle e impollinatori.

Un paesaggio vivo anche d’inverno

Un altro vantaggio del prato arido avviato a settembre è restare affascinante anche nei mesi freddi. Dove i prati tradizionali ingialliscono o diventano fangosi, graminacee e perenni mantengono strutture rigide, spighe e capolini secchi per tutto l’inverno. Quando la brina o la neve ricoprono le spighe dorate, il giardino diventa una scultura naturale, ricca di texture e sfumature.

Cogliere la finestra di settembre per convertire porzioni di prato in Dry Meadows o per avviare le semine autunnali è una scelta di design consapevole: il modo migliore per assecondare la natura e assicurarsi un giardino spettacolare, sostenibile e pronto a reggere le estati del futuro.