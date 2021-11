Come mantenere la temperatura ideale in casa in tutte le stanze

La stagione fredda è arrivata e non c’è niente di più bello, quando fuori le temperature si abbassano, di tornare a casa e trovare un bel tepore.

Sembra facile a dirsi: basta accendere i termosifoni e il gioco è fatto. In realtà mantenere una temperatura costante in tutte le stanze della casa senza generare sprechi e soprattutto senza ritrovarsi con una bolletta salatissima, non è così semplice.

Si tende, infatti, o a mantenere una temperatura troppo alta, oppure al contrario ad avere temperature glaciali in alcune stanze poco abitate della casa.

Per facilitarti nella regolazione della temperatura in casa c’è però un valido strumento: Tado° una valvola termostatica intelligente per regolare automaticamente i termosifoni.

Offerta Tado°, la valvola termostatica intelligente Uno strumento indispensabile per regolare i termosifoni in casa e risparmiare sulla bolletta

I benefici della valvola termostatica intelligente

Le valvole termostatiche intelligenti sono dei dispositivi digitali wireless programmabili che permettono di gestire e ottimizzare le prestazioni dell’impianto di riscaldamento.

Non è difficile immaginare quali benefici possono derivare dall’utilizzo di questo valido strumento; sicuramente non dovrai più lottare con il riscaldamento manualmente, ci penserà, infatti, Tado° a mantenere costante la temperatura nella stanza in cui lo hai installato.

Né troppo caldo né troppo freddo. Niente aria secca e tutto questo senza grandi sforzi e un’eccessiva spesa. Tado° autoregola il tuo termosifone creando questo equilibrio per farti sentire sempre a tuo agio quando ritorni a casa la sera.

La gestione tramite smartphone ti permette di risparmiare mentre dormi o quando non sei in casa, riscaldando, per esempio, solo le stanze da letto e abbassando la temperatura nelle stanze non occupate.

Inoltre, il risparmio energetico che deriva da una gestione oculata e smart del riscaldamento in casa, non è certo un fattore da sottovalutare; vedrai, infatti, direttamente nella bolletta il beneficio di avere una valvola che autoregola il termosifone.

Il consumo di energia risparmiato arriva fino al 31% perché con Tado° riscaldi o raffreddi solo quando ne hai veramente bisogno.

Tado°, la valvola termostatica intelligente in sconto su Amazon

Gestisci tutto tramite un app che ti permette di controllare e regolare la temperatura di ogni stanza in cui è presente la valvola intelligente, inoltre se vuoi, puoi renderlo una parte integrante della tua smart home perchè è compatibile con Alexa, Siri & Assistente Google.

Se vuoi acquistare anche tu Tado°, puoi acquistarlo oggi entro le 22 su Amazon e grazie agli sconti del black friday lo pagherai 54,90 anziché 79,99!