Fuorisalone 2021 a misura di bambino con la maxi istallazione Tripp Trapp

Stokke torna al Fuorisalone dal 10 al 12 Settembre con la maxi installazione Tripp Trapp già protagonista della la mostra “Century Of The Child” al MoMa di New York, per portare anche a Milano l’esperienza di guardare il mondo con gli occhi di un bambino.

Sedie e tavoli gialli fuori formato invadono il Parco Indro Montanelli di Milano (ingresso Corso Venezia, adiacenze area gioco) per animare il Fuorisalone con un ciclo di attività formative ed interattive per bambini 0-36 mesi ispirato al concept “Design per la Vita”, realizzati in collaborazione con UNIQLO con proposte tematiche atte ad esplorare gli ambiti della sostenibilità, della creatività e dello sviluppo sensoriale, oltre ad un seminario di mindfulness per mamme.

L’installazione è realizzata in collaborazione con Corvasce Design, tra i primi brand del comparto a focalizzarsi sulla produzione di complementi d’arredo, accessori e packaging plastic free e dal 1984 pioniere nell’utilizzo del cartone eco friendly.

Il progetto dedicato al Fuorisalone 2021 è un’ulteriore estensione del percorso intrapreso da Stokke in Italia a supporto della genitorialità con Stokke Parents Academy, un format digitale che aggrega contenuti in streaming e on demand e che vede l’intervento di esperti accreditati sulle principali tematiche della prima infanzia fornendo un indirizzo di informazione ed approfondimento affidabile e continuo alle famiglie.

Anche l’appuntamento MDW prevede infatti un ciclo di attività formative ed interattive per bambini 0-36 mesi ispirato al concept “Design per la Vita”, con proposte tematiche atte ad esplorare gli ambiti della sostenibilità, della creatività e dello sviluppo sensoriale.

I laboratori vedono la partecipazione straordinaria di UNIQLO, la cui collaborazione con Stokke nasce nell’ottica di estendere il concetto di LifeWear – secondo cui vestirsi è un atto fondamentale e necessario del vivere, e pertanto radicato in un’idea design democratico, semplice ma innovativo, sostenibile e che risponda alle esigenze reali di ciascuno – ai temi dell’educazione e della pedagogia.

E in occasione del rientro di settembre alla routine, CIAOMONDO tiene un seminario sulla mindfulness per mamme. Organizzati nel più scrupoloso rispetto delle vigenti norme anti Covid (materiale sanificato, numero massimo di 16 bambini per slot, obbligo di green pass per gli accompagnatori adulti), i laboratori sono accessibili previa prenotazione online.