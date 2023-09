Flut, arriva il nuovo pannello tridimensionale per il design

Fonte: Sadun

Si chiama Flut il nuovo pannello tridimensionale, oggetto del desiderio per gli appassionati di design, una novità fra le proposte di materiali per l’arredo di Sadun. Parliamo infatti di pannelli in legno flessibili, fresati con delle lavorazioni tridimensionali che sono in linea con le nuovissime tendenze.

Flut, pannelli di design

I pannelli Flut sono all’avanguardia e davvero particolari, l’ideale per chi vuole arredare puntando su creatività e design, ma soprattutto su ottimi materiali. Le differenti scanalature dei pannelli infatti creano dei piacevoli effetti tattili e geometrie eleganti e raffinate. Un ottimo decoro per personalizzare al massimo gli ambienti e renderli davvero unici.

Le applicazioni dei pannelli Flut d’altronde sono davvero tantissime e vanno dai rivestimenti di grandi superfici a boiserie, passando per armadi, porte, pareti, espositori sino ad arrivare ad ante di cucine e mobili. La lavorazione fresata di questi pannelli, abbinata alle sei essenze disponibili, conferisce carattere e personalità a qualsiasi ambiente, che si tratti di una casa oppure di spazi pubblici.

Non solo: è possibile anche lavorare i pannelli Flut abbinandoli ad un supporto in MDF o multistrato. Mentre su richiesta si possono ottenere le stesse essenze in tranciato pre-composto oppure in Laminato HPL per poter avere lo stesso decoro in tutte le applicazioni del mobile, come i piani orizzontali o casse. L’azienda mette a disposizione ben quattro differenti sezioni e sei essenze di grande tendenza.

Sadun, l’innovazione nell’arredamento

Dietro la genialità dei pannelli Flut c’è Sadun, un’azienda che nasce a Seregno e che dal 1967 si occupa di arredamento in modo innovativo. Fondata da Umberto Sadun ( e guidata oggi dalla figlia, Gabriella Sadun), questa impresa è specializzata nella distribuzione in Italia di materiali innovativi, sostenibili e circolari per l’industrial design, il contract e l’arredamento.

Nel corso degli anni Sadun ha messo a punto una straordinaria collezione di materiali innovativi per il settore dell’arredamento. Il risultato di una ricerca approfondita sulle proposte più originali ed esclusive per le superfici, sia dal punto di vista estetico che tecnologico. I materiali per Sadun non hanno segreti, dai laminati metallici ai pannelli decorativi e tridimensionali, con un’ampia gamma di solid surface anche in grandi formati, materiali naturali ed ecosostenibili, laminati e top hpl, ma anche lavelli e lavabi.

Non a caso Sadun è diventato in breve tempo un importante punto di riferimento per aziende, progettisti e architetti. Una realtà capace di distinguersi per l’abilità nell’anticipare le tendenze grazie a uno sguardo sempre attento al panorama produttivo internazionale. La filosofia dell’azienda sin dalla sua nascita è infatti stata quella di proporre in esclusiva su tutto il territorio italiano prodotti innovativi per il settore dell’arredamento come la solid surface che negli anni Ottanta ha rivoluzionato il mercato.

Ricerca, visione futuristica e innovazione hanno consentito a Sadun di selezionare materiali interessanti per tantissimi clienti. Puntando inoltre su un team multidisciplinare e su un ottimo servizio clienti, capace di offrire delle soluzioni di valore per ogni fase del processo, partendo dalla progettazione sino alla consegna. Tutto senza trascurare mai la massima qualità dei prodotti. Oggi, grazie a ricerche e nuovi sviluppi, Sadun sta perseguendo anche un modello di sviluppo sostenibile con lo scopo di tutelare l’ambiente, proponendo un modello di economia circolare capace di salvaguardare le risorse, favorire la durabilità dei prodotti, la protezione delle risorse e dell’ecosistema.