Secret Safari, il colore dell’anno 2026 che celebra l’autenticità e la forza interiore

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Secret Safari, il colore dell'anno 2026 di Sigma Coatings

Una tonalità giallo-verde che bilancia delicatezza e vitalità, trasformandosi con la luce e con lo spazio per accompagnare la vita contemporanea con equilibrio e autenticità. Questo è Secret Safari che Sigma Coatings con PPG ha presentato come colore dell’anno 2026.

Secret Safari, il colore dell’anno 2026 per Sigma Coatings

Se nel 2025 il colore dell’anno era Amethyst Shadow, ispirato alla natura, Secret Safari evoca al tempo stesso la morbidezza dei petali e la forza delle pietre grezze, offrendo una dualità energizzante ma rassicurante. Alla luce del giorno trasmette calma e armonia, mentre in ambienti più intimi rivela una profondità stratificata, diventando una scelta versatile sia per interni residenziali sia per spazi commerciali e ricettivi.

“Secret Safari rappresenta un viaggio intimo e personale: non cerca di stupire, ma di accompagnare. È un colore che invita a riscoprire la propria forza interiore, a esprimere liberamente la propria identità e a trovare armonia in ambienti che cambiano con noi”, commenta Francesco Pezzo, PPG Commercial Specification Manager, Italy, Architectural Coatings.

Secret Safari è un giallo-verde sfumato con un’intrigante qualità organica e minerale. È un riflesso di un mondo che vuole mettere radici. Perciò, non è semplicemente un colore ma una esperienza viva, che muta con la luce, respira con lo spazio, si adatta al tempo.

Dunque, Secret Safari può essere considerato come una presenza silenziosa. Si tratta di una nuova natura cromatica capace di unire i contrasti: è al tempo stesso energizzante, rilassante e avvolgente. È un verde non di tendenza, ma duraturo come l’architettura. Non vuole stupire ma accompagnare.

Secret Safari, le tre tendenze di design

Il Colore dell’Anno si inserisce all’interno di Parallels, il tema cromatico sviluppato dal team globale di esperti PPG, che esplora come forze universali generino risposte individuali. Frutto di un processo collaborativo internazionale che ha coinvolto professionisti di design, architettura, moda e tecnologia, Parallels riflette una doppia tensione: da un lato, le sfide condivise del nostro tempo — instabilità, urgenza climatica, evoluzione culturale — e, dall’altro, la pluralità delle risposte estetiche e progettuali che ne derivano.

Secret Safari si integra nelle tre direzioni di tendenza del 2026, offrendo ispirazioni versatili per architetti, designer e professionisti del colore:

Authentic – Radicata nella memoria e nella natura, celebra la semplicità, la maestria artigianale e i legami che durano.

Visionary – Esplora nuove armonie tra tecnologia, protezione e leggerezza, suggerendo spazi che coniugano rifugio e apertura.

Expressive – Un inno alla creatività senza limiti, che combina energia, colore e immaginazione per un design personale e gioioso.

Secret Safari dialoga con tutte e tre le palette, adattandosi a diversi stili e creando connessioni tra materiali, texture e atmosfere. La sua capacità di mutare con la luce aggiunge dimensione e interesse visivo, mentre la sua naturale eleganza si presta a interpretazioni diverse: dagli ambienti residenziali più audaci a spazi contract accoglienti e contemporanei.

Secret Safari non è soltanto una scelta cromatica, ma una dichiarazione di equilibrio e consapevolezza: invita a creare spazi che trasmettono fiducia e autenticità, mantenendo un legame profondo con la natura e con la propria identità.