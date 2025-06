Il parasole di design più prezioso al mondo vale oltre 1 milione di euro

Debbie Wingham presenta Sunbrella, il parasole-gioiello tra oro e diamanti, ora anche in versione luxury-pop da 549 euro per vere regine d’estate

IPA parasole

Nel catalogo delle follie estive 2025, la designer Debbie Wingham ha alzato l’asticella. Per celebrare l’inizio ufficiale della stagione, la stilista britannica più teatrale e barocca di Instagram ha svelato una delle sue creazioni più ambiziose: un parasole-gioiello da 1 milione di sterline, frutto della collaborazione con il marchio di alta gamma Il Marchesato. Oro, diamanti e un’eredità di famiglia si intrecciano in un oggetto pensato per un cliente speciale, celebrato sui social con un post che recita: “Officially summer—and officially shaded in luxury!”

Un ombrellone-gioiello tra oro 24 carati, broccati e diamanti

Il “Sunbrella”, così è stato battezzato, è un oggetto ibrido: parasole e ombrello allo stesso tempo, realizzato in oro 24 carati e decorato con un interno barocco tempestato di perle vere e diamanti autentici. L’effetto visivo è teatrale e ricorda serie tv come Bridgerton: l’esterno sfuma dal dorato al blu, mentre all’interno si incontrano brooch floreali e motivi rococò.

IPA

Il progetto è stato commissionato da un cliente anonimo, con un legame personale all’opera: ha chiesto che venissero incorporati diamanti ereditati dalla nonna, trasformando così l’oggetto in un cimelio di famiglia.

IPA

Numeri da capogiro, come è fatto il parasole

A renderlo il parasole più caro del pianeta non è solo il nome di Debbie Wingham. A determinare il prezzo, infatti, è una vera cascata di pietre preziose: l’intera struttura è impreziosita da quattro diamanti bianchi da tre carati, perfetti al microscopio, affiancati da quattro diamanti azzurri, sintetici ma alimentati a energia solare, che riflettono la luce come zaffiri galleggianti.

Il manico, invece, è uno sfoggio di lusso senza pudore: cento diamanti da un carato l’uno si rincorrono lungo tutta l’impugnatura, fino a culminare in una gemma solitaria da tre carati, valutata da sola 150mila sterline.

IPA

Il risultato è una scultura portatile che sfida le regole del buon senso e celebra senza ritegno l’eccesso in formato estivo. Ogni elemento è stato realizzato da artigiani scelti ad hoc, gli stessi che Wingham ha già coinvolto in progetti entrati nella storia del fashion per costo e sfrontatezza.

La versione “low cost” a 549 euro

Per chi non può permettersi il prezzo da collezionista, Wingham ha lanciato anche una versione accessibile del Sunbrella: stesse forme e colori, decorazioni simili ma con cristalli al posto dei diamanti, venduta al prezzo di 549 euro. Una trovata strategica per portare l’estetica del lusso estremo anche nel mercato del design d’élite “pop”.

Ma non è solo una questione estetica: la stilista l’ha definito il suo ombrello perfetto, una combinazione tra funzionalità e stile. Il modello in edizione limitata, denominato Royal Azure, presenta un manico decorato con finte pietre preziose, lo stesso effetto dégradé dorato-azzurro e doppio strato in seta, con protezione UV integrata e tessuto impermeabile.

IPA

Una proposta pensata per chi cerca eleganza, protezione dal sole e praticità contro la pioggia, tutto in un unico oggetto. Wingham stessa ha celebrato il lancio su Instagram come il modo ideale per inaugurare l’estate con un tocco di glamour e lussuoso.