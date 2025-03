Torna la moda dei divani retrò, icone di design nei salotti contemporanei

Fonte: Ufficio stampa Il divano Maralunga di Vico Magistretti unisce design e comfort, adattandosi con stile agli spazi moderni

Ci sono pezzi di design che attraversano le epoche senza perdere il loro fascino. Alcuni divani iconici hanno saputo superare le mode e le tendenze, conquistando i salotti contemporanei con una bellezza senza tempo. Modelli storici come il Camaleonda e Le Bambole di Mario Bellini, l’Onda di De Pas, D’Urbino e Lomazzi e il Maralunga di Vico Magistretti per Cassina non sono semplici arredi, ma autentici simboli del design italiano, capaci di fare la differenza e rendere unico ogni ambiente.

Camaleonda di Mario Bellini: il futuro del design modulare

Il Camaleonda è un capolavoro che ridefinisce l’idea di comfort e modularità. Lanciato nel 1970, questo divano non ha mai smesso di stupire per la sua capacità di trasformarsi. Grazie alla sua struttura componibile, puoi spostare e riconfigurare i moduli per adattarli a qualsiasi spazio, rendendo ogni ambiente dinamico e unico. È come un puzzle da reinventare ogni giorno, e la sua estetica morbida e avvolgente lo rende immediatamente riconoscibile.

Fonte: Ufficio stampa

Averlo in casa significa possedere una vera e propria opera d’arte funzionale, che invita a vivere lo spazio in modo moderno e flessibile. Negli ultimi anni, il Camaleonda è diventato virale sui social, conquistando appassionati e designer di tutto il mondo e trovando posto nelle case di numerose celebrità.

Le Bambole: un abbraccio di comfort

Nate dall’intuizione di Mario Bellini, Le Bambole rappresentano l’essenza della morbidezza. Le loro forme generose e i materiali soffici creano un perfetto equilibrio tra design e comodità. Quando furono lanciate nel 1972, rivoluzionarono il concetto di seduta, dando vita a un modo nuovo di vivere lo spazio. Il loro aspetto accogliente invita a lasciarsi andare, a trovare rifugio in un abbraccio caldo e rilassante.

Fonte: Ufficio stampa

Inserire Le Bambole in un contesto contemporaneo significa creare un ambiente con una forte personalità. Questo divano è perfetto per chi desidera un pezzo d’arredo iconico, capace di diventare il vero protagonista del salotto, senza rinunciare alla praticità.

Onda: il design sinuoso che abbraccia gli spazi

Progettato nel 1985, l’Onda incarna il perfetto equilibrio tra forma e funzione. Il suo profilo curvo e fluido cattura immediatamente l’attenzione, rompendo con le linee rigide del design tradizionale. La sua silhouette, ispirata al movimento delle onde, rappresenta un’idea di leggerezza e dinamismo, dando la sensazione che il divano fluttui nello spazio.

Fonte: Ufficio stampa

In un salotto moderno, l’Onda porta una ventata di freschezza, trasformando l’ambiente in un luogo dove il design diventa esperienza. Non è solo un divano, ma una dichiarazione di stile, perfetta per chi ama l’originalità e vuole un elemento d’arredo che sappia raccontare una storia unica.

Maralunga: comfort rivoluzionario

Il Maralunga di Vico Magistretti è il divano ideale per chi cerca una combinazione perfetta tra estetica e funzionalità. Il suo schienale regolabile è un’idea geniale che permette di trasformare il divano a seconda delle necessità, offrendo sempre il massimo del comfort. Quando venne presentato nel 1973, cambiò per sempre il concetto di comodità, dimostrando che il design poteva rispondere alle esigenze del quotidiano senza rinunciare allo stile.

Con la sua eleganza discreta, il Maralunga si adatta a qualsiasi spazio, ma è nei contesti moderni che esprime tutto il suo potenziale. Il suo design semplice ma sofisticato lo rende un pezzo intramontabile, perfetto per chi vuole un arredo che non passi mai di moda.

Questi divani retrò non sono solo pezzi del passato: sono veri e propri capolavori senza tempo, capaci di dialogare con il presente e di esaltare qualsiasi ambiente. Sceglierne uno significa portare nella propria casa un’icona del design italiano, aggiungendo un tocco di carattere e raffinatezza agli spazi che vivi ogni giorno.