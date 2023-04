Comfort a cinque stelle: camere da letto con vasca

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Quando si programma una vacanza di relax con tutti i confort, prenotare una camera da letto con vasca da bagno idromassaggio è un piccolo lusso che ci si concede volentieri. Ma una volta assaporato il piacere di coccolarsi con trattamenti di benessere nella comodità e nell’intimità della propria stanza il desiderio nasce spontaneo: avere anche a casa una vasca in camera da letto è un’opzione allettante. L’intimità potrebbe risentirne, ma molto dipende dall’intesa di coppia e dallo stile di vita condiviso.

Le possibilità di realizzare una zona wellness con vasca in camera da letto possono essere molteplici. Il punto di partenza è aprire la stanza da bagno anche solo parzialmente e farla diventare parte integrante della camera da letto e quindi, utilizzare la vasca idromassaggio per la camera da letto come spazio di unione tra le due aree, divise ma non separate nettamente.

Camera da letto con vasca: quali requisiti

Per realizzare questo desiderio è importante studiare bene il progetto, impegnarsi nell’esecuzione di inevitabili lavori che permettono l’allaccio alle tubature. Configurare la stanza in maniera tale da non dovere fare i conti con fastidiosi problemi di umidità creando un equilibrio tra funzionalità ed estetica è il compito di un architetto, un professionista senza il quale ogni tentativo di fai da te rischia di fallire clamorosamente.

Prima di partire con i sogni irrealizzabili bisogna fare i conti con la realtà. Pensare di includere la vasca da bagno in una camera da letto di 15 mq sarebbe un errore costoso che minerebbe il tuo comfort. Il risultato non deve esser un magico gioco di incastri, ma uno spazio arioso, dove la vasca nella stanza ha una giusta collocazione che la rende protagonista senza interferire con il passaggio per raggiungere la zona dei sanitari o nei movimenti di chi deve vestirsi, aprire l’armadio e andare a dormire. Insomma, per evitare l’effetto ripostiglio sarebbe raccomandabile disporre di almeno 18 mq per potere arredare una camera da letto con vasca e bagno aperto. Se stai costruendo la tua casa, prendi in considerazione l’ampliamento della camera da letto o lo spostamento della stanza per sfruttare al meglio lo spazio.

Come progettare un bagno aperto con vasca in camera

Il bagno aperto sulla camera da letto permette di avere due ambienti all’interno della stessa stanza. Nascosto dietro il letto da una partizione parziale oppure completamente integrato nel cuore della stanza, il bagno porta la vasca da bagno in camera da letto. Decidere come legare questo spazio wellness, dipende dal tipo di privacy desiderata e dalla disposizione degli elementi nella stanza.

Il bagno aperto è sicuramente la soluzione giusta per la camera da letto di una persona sola; invece, può avere qualche controindicazione quando si è in coppia. Bisogna infatti valutare bene lo stile di vita di entrambi: se ci si alza sempre alla stessa ora e se non si è infastiditi dalla completa intimità condivisa, allora non ci sono problemi. Con un bel rivestimento o una luce soffusa, la vasca idromassaggio in camera da letto diventa realtà, a patto di pianificare tutto nei dettagli. Per evitare problemi di umidità, per esempio, è necessario pensare alla ventilazione efficace. Ma non solo. Installare una vasca idromassaggio per la camera da letto comporta una serie di lavori che prevedono un sistema di alimentazione e di drenaggio ben congegnato e di lavori idraulici speciali.

Le strade per progettare un bagno moderno con doccia e vasca in camera da letto possono essere diverse. Per esempio, è possibile separare visivamente la zona notte dall’area destinata al bagno con un tramezzo, una mezza parete in vetrocemento o una vetrata scorrevole così da garantire una grande luminosità a entrambe le zone. La soluzione con la vetrata permette di dare volume visivo allo spazio e di sfruttare la luce naturale che proviene dalla camera da letto anche nella zona destinata alla vasca da bagno. Per dare una connotazione moderna alla vetrata si può anche pensare di inserirla in una struttura di metallo nero o brunito, dallo stile industriale e chic.

Ritagliarsi la privacy in un bagno aperto

Avere un bagno completamente aperto sulla camera da letto può rivelarsi una decisione furba soprattutto quando c’è la necessità di ovviare al problema di un bagno piccolo. Tolta, quindi l’esigenza di realizzare pareti e porte di separazione, viene meno il bisogno di rubare centimetri preziosi per innalzare muri e per prevedere lo spazio per l’apertura e la chiusura della porta.

L’opportunità di godere di uno spazio open senza delimitazioni rende la circolazione più facile e permette di realizzare una camera da letto con vasca al centro, che può separare idealmente il lato della stanza attrezzato con sanitari e lavabo. Se si desidera un minimo di privacy si può ricorrere alla presenza utilissima di una parziale parete divisoria, lunga quanto basta per nascondere i sanitari da un lato e appoggiare un doppio lavabo con specchio sul lato della camera da letto con la vasca idromassaggio al centro.

Nascondere i sanitari dietro la vasca può essere un’altra buona soluzione per preservare la privacy. Per sfruttare lo spazio al meglio basta collocare la vasca a ridosso di un parziale tramezzo solido, al suo interno possono trovare alloggiamento sia la cassetta per lo scarico del water posto dall’altro lato che i tubi di scarico destinati alla vasca da bagno in camera da letto. Il tramezzo può essere lasciato a mezza altezza e può anche essere sormontato da una vetrata, a seconda dello stile scelto.

Gli impianti della vasca da bagno in camera da letto

Per poter disegnare un progetto realizzabile della camera da letto con vasca da bagno inclusa è necessario controllare la posizione delle prese d’acqua, degli scarichi e anche dell’impianto elettrico che deve azionare l’idromassaggio. Se sono lontani, è bene verificare quanto può essere oneroso, in termini di tempo oltre che economici, effettuare i lavori per portarli nella posizione desiderata.

A volte ci sono dei limiti strutturali che impediscono di apportare le modifiche immaginate. Quando si effettuano delle ristrutturazioni che implicano lo spostamento delle tubature come nel caso di una vasca da bagno in camera da letto, bisogna valutare tutte le possibilità con anticipo, in modo da essere pronti a modificare il progetto. Ci sono parecchi requisiti da rispettare e caratteristiche tecniche di cui tenere conto per rispettare tutti gli standard di isolamento, ventilazione e riscaldamento necessari.

Nella zona allestita come bagno conviene, per esempio, aumentare la temperatura con l’aiuto di un termoarredo o di uno scaldasalviette. Può essere necessario migliorare la ventilazione con appositi dispositivi a basso livello sonoro. Così come è necessario considerare con attenzione l’argomento pavimento.

Quale pavimento per la camera da letto con vasca

Quando si mette una vasca al centro della stanza, prima si posano tubi e raccordi e poi si posa il nuovo pavimento che deve essere a prova di fuoriuscite di acqua, resistente all’umidità e deve prevenire il rischio di scivoloni. La vasca da bagno in camera da letto comporta dunque delle scelte anche per quando riguarda il pavimento.

Se sognavi una stanza in parquet e non vuoi rinunciare, puoi mettere il parquet in teak: i listoni di questa essenza legnosa sono i più resistenti, oltre che molto preziosi, anche all’acqua, infatti vengono usati per rivestire i ponti di barche e di navi. Le piastrelle in gres porcellanato possono essere un’ottima scelta per soddisfare le esigenze funzionali e anche quelle estetiche. Oggi, infatti, le piastrelle in gres porcellanato sono in grado di riprodurre perfettamente gli effetti visivi e materici di qualsiasi altro materiale (marmo, legno, resina, cemento, pietra, solo per citare i rivestimenti principali), ed essendo un materiale con una bassissima assorbenza di acqua sono perfette anche per accogliere la zona wellness della vasca idromassaggio in camera da letto, o di tutta la stanza. Si prestano anche a creare scenografici effetti a contrasto nel caso sia necessario posizionare la vasca su una pedana rialzata da pavimentare. La scelta di aggiungere la pedana è un’opzione piuttosto frequente in caso di ristrutturazione, perché facilita il passaggio delle tubazioni di evacuazione, quando tutti gli impianti sono già presenti.

Contrasti e armonie: una questione di stile

L’armonia della stanza è un argomento importante da non trascurare quando si decide di portare la vasca da bagno in camera da letto. Tutti gli elementi decorativi, compresi lo scaldasalviette o il colore del lavabo, devono essere abbinati come stile e come colori. E, oltre al pavimento, anche i rivestimenti delle due zone devono apparire coordinati.

La pavimentazione può essere omogenea oppure differenziarsi a seconda delle zone per creare un contrasto tra le aree e dare uno stile moderno contemporaneo alla camera con vasca da bagno.

Anche il rivestimento delle pareti può seguire lo stesso mood e mixare effetti differenti, come la boiserie in legno per la zona da notte e le pareti effetto pietra naturale. Oppure si possono adottare i contrasti. La ruvidità delle piastrelle effetto cemento nella zona attorno al bagno si può contrapporre al calore elegante di un rivestimento effetto legno che abbraccia l’area attorno al letto: la combinazione ha un elevato potere decorativo di sapore contemporaneo elegante.

Se invece si preferisce adottare un effetto più pulito e minimale, si possono abbinare le pareti dipinte in tinte neutre che incorniciano tutta la camera da letto con vasca al centro, fatta eccezione per il muro destinato ad accogliere doccia lavabo e sanitari. Lo si può rivestire di piastrelle colorate in armonia con gli arredi oppure con un elegante effetto pietra ardesia: grigio, moderno e chic. In questo modo è possibile chiudere questa zona con i sanitari dietro a una vetrata scorrevole trasparente e mantenere le piastrelle del pavimento identiche per i due ambienti, così da rendere impercettibile la separazione funzionale e lasciare la vasca in camera da letto.