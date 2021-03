Come decorare la casa per Pasqua: 4 idee facili

editato in: da

Decorare la casa per Pasqua è un’ottima idea per celebrare l’arrivo della primavera e di una delle festività più amate dai bambini. Archiviato l’inverno è arrivato il momento di godersi le giornate di sole, divertirsi all’aria aperta e regalare una nuova veste a tutta la casa! Uova colorate, fiori, pulcini, conigli e ghirlande: sono tanti i simboli della Pasqua, perfetti per addobbare ogni stanza portando una ventata di novità e tanta allegria per tutta la famiglia.

Per colorare la casa in occasione delle festività pasquali non serve molto, basta un po’ di inventiva, la voglia di donare un pizzico di colore agli interni e qualche elemento d’arredo ispirato alla primavera.

L’albero di Pasqua da personalizzare

Non solo quello di Natale, si può creare a casa anche l’albero di Pasqua. Per realizzarlo bastano dei rami di pesco spogli da posizionare in un vaso. A questo punto non resterà che decorarli, aggiungendo dei coloratissimi ovetti. Potete scegliere fra quelli già dipinti, con i colori della primavera, dal giallo al viola, sino al verde, oppure pitturarli voi, trasformandovi in artisti con tempere e pennelli. Le uova sono in plastica e vengono vendute con dei comodi laccetti per appenderle dove preferite.

La ghirlanda di Pasqua da appendere alla porta

Per accogliere al meglio gli invitati il giorno di Pasqua, alla porta si può appendere una bella ghirlanda di Pasqua. Protagonisti i tulipani, fiori simbolo della primavera, in tanti colori, perfetti per mettere subito allegria. La decorazione si può arricchire con uova decorate a mano, coniglietti, pulcini o piccoli nidi finti.

Gli stickers per le finestre

La Pasqua è una festa molto amata dai bambini. Renderli partecipi nella decorazione di casa può diventare un gioco divertente e istruttivo. Per farlo a tutte le età si possono utilizzare gli sticker. Si possono attaccare alle finestre, ma anche ai mobili della camera da letto o del salone per regalare subito tanta allegria e voglia di festeggiare insieme.

Le decorazioni in legno per tutta la casa

Coniglietti, uova, pulcini e molto altro: le decorazioni in legno consentono di spaziare con la fantasia, arredando qualsiasi angolo della casa in vista di Pasqua, ma soprattutto mettendosi alla prova come artisti. Colorare le decorazioni insieme a tutta la famiglia sarà divertente e stimolante!