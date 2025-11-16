Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock I migliori coffee table books per arredare casa

Nell’interior design contemporaneo, e in particolare nel cuore della casa – il living – esiste una categoria di volumi che eleva l’arredamento a un livello superiore: sono i coffee table books.

Molto più che semplici libri poggiati su un tavolino, sono veri e propri oggetti di design, dichiarazioni di stile e custodi tangibili delle nostre passioni. Un coffee table book scelto con cura è un conversation starter, un pezzo d’accento che cattura l’occhio e racconta chi siete prima ancora che offriate un caffè ai vostri ospiti.

Un volume sulla fotografia di Helmut Newton comunica un’estetica audace e sofisticata; una monografia sul design scandinavo suggerisce amore per il minimalismo e la funzionalità; un tomo sull’arte rinascimentale parla di un’eleganza senza tempo. Non sono soprammobili anonimi ma finestre aperte sui vostri interessi, che aggiungono profondità culturale e un tocco intellettuale allo spazio.

Ma come si usano questi splendidi volumi per trasformare un soggiorno da “carino” a “curato” e indimenticabile?

L’Arte dello styling: come creare la composizione perfetta

Disporre i libri sul tavolino del salotto è un’arte sottile. L’obiettivo non è il disordine, ma una “noncuranza studiata”. Ecco alcune regole d’oro per un risultato da copertina.

La Regola del ”tre” : questo è un classico dell’interior design. Impilare tre libri è quasi sempre visivamente appagante. Create una pila iniziando dal volume più grande alla base e procedendo a scalare. La pila non deve essere troppo alta, per non ostruire la vista o la conversazione.

: questo è un classico dell’interior design. Impilare tre libri è quasi sempre visivamente appagante. iniziando e procedendo a scalare. La pila non deve essere troppo alta, per non ostruire la vista o la conversazione. Il tocco finale: la pila di libri diventa la base perfetta per un altro oggetto. Completate la composizione appoggiando sopra l’ultimo libro un piccolo vassoio , una candela di design , un piccolo vaso con un solo fiore o un objet d’art (un cristallo, una piccola scultura).

, una , un con un solo fiore o un objet d’art (un cristallo, una piccola scultura). Armonia cromatica: giocate con i colori . Potete scegliere libri con copertine e dorsi che riprendono la palette di colori del vostro soggiorno (ad esempio, i toni dei cuscini o del tappeto). In alternativa, usateli come pop of color: in un living neutro (bianco, grigio, beige), una pila di libri con copertine vivaci (un blu Klein, un giallo ocra) diventerà il punto focale.

. Potete scegliere libri con copertine e dorsi che riprendono la palette di colori del vostro soggiorno (ad esempio, i toni dei cuscini o del tappeto). In alternativa, usateli come pop of color: in un living neutro (bianco, grigio, beige), una pila di libri con copertine vivaci (un blu Klein, un giallo ocra) diventerà il punto focale. Il bianco e nero: per un look elegante e minimalista, una selezione di libri con copertine e dorsi esclusivamente in bianco e nero è una scelta di classe che non sbaglia mai, specialmente per i volumi di fotografia.

Arte, Fotografia, Design e Moda: a ciascuno il suo

La richiesta specifica di arte, fotografia, moda e design non è casuale. Questi sono i generi che, più di tutti, garantiscono un impatto visivo straordinario grazie alle loro copertine iconiche e ai loro formati generosi.

Libri di fotografia

Le copertine sono spesso dominate da un singolo, incredibile scatto, per questo sono i più potenti a livello di impatto visivo. Volumi dedicati a maestri come Annie Leibovitz, Peter Lindbergh o Sebastião Salgado offrono immagini che ipnotizzano. Sono perfetti per chi ama un’estetica forte, sia essa glamour o di reportage.

Offerta Helmut Newton Helmut Newton: Legacy

Offerta Sebastião Salgado Sebastião Salgado: Genesis

Offerta Robert Doisneau Robert Doisneau, di Gabriel Bauret

Offerta Letizia Battaglia Letizia Battaglia: fotografia come scelta di vita

Libri d’Arte

Dalle monografie complete su artisti (un classico è quello su Frida Kahlo o sulla Pop Art) ai cataloghi di grandi musei (come il MoMA o il Louvre). Aggiungono immediatamente un tocco di cultura e raffinatezza. Aperti su una pagina specifica, possono funzionare come una piccola opera d’arte cangiante.

Offerta Van Gogh Van Gogh: tutti i dipinti

Offerta Daniel Wildenstein Monet: il trionfo dell'impressionismo

Offerta Museum of Modern Art MOMA Now: Highlights From The Museum Of Modern Art

Libri di Design e Architettura

Questi volumi si distinguono spesso per le copertine grafiche, tipografiche o minimaliste. Libri sul Bauhaus, sull’opera di Le Corbusier o sulle case iconiche di metà secolo (Mid-Century Modern) comunicano un senso di ordine, modernità e un occhio attento per la forma e la funzione.

Offerta Taschen Design del XX secolo

Offerta Taschen Contemporary Houses. 100 Homes Around the World

Offerta Taschen Zaha Hadid. Complete Works 1979–Today. 2020 Edition

Offerta Harper Horizon The Art of Home: A Designer Guide to Creating an Elevated Yet Approachable Home

Libri di Moda

Non dimentichiamo il glamour. I libri dedicati ai grandi couturier (da Chanel a Dior, da Saint Laurent a McQueen) o alle icone della fotografia di moda (come Vogue) sono forse i più decorativi. Con le loro copertine rigide spesso telate, titoli a caratteri cubitali e immagini patinate, aggiungono un tocco di lusso e aspirazione. Sono perfetti per chi vuole dare al proprio living un’atmosfera da front row, sofisticata e sempre al passo con le tendenze.

Offerta Dior Dior Sfilate. Tutte le collezioni da Christian Dior a Maria Grazia Chiuri

Offerta L'ippocampo Yves Saint-Laurent. Haute couture. Sfilate. Tutte le collezioni haute couture 1962-2002

Offerta L'ippocampo Vivienne Westwood. Sfilate. Tutte le collezioni

Offerta Rizzoli In Vogue: An Illustrated History of the World's Most Famous Fashion Magazine

Arredare con i coffee table books

Chi ha detto che i “coffee table books” debbano vivere solo ed esclusivamente sul tavolino da caffè? Limitarli al centro del living sarebbe un vero spreco del loro potenziale decorativo e narrativo. La loro bellezza è che possono trasformare qualsiasi superficie anonima in un’elegante dichiarazione di stile.

Pensiamo, ad esempio, alla consolle all’ingresso. Spesso un luogo di passaggio, può diventare il biglietto da visita della vostra casa. Anziché riempirla di svuota-tasche anonimi, una pila curata di due o tre volumi – magari uno di moda e uno di architettura – funge da “benvenuto” culturale. È un’affermazione di gusto immediata, che comunica la vostra personalità agli ospiti prima ancora che abbiano tolto il cappotto, impostando il tono per l’intera abitazione.

Allo stesso modo, una panca può essere trasformata da semplice seduta a un angolo di pura ispirazione. Immaginate una panca bassa in legno o tessuto, posizionata lungo una parete altrimenti spoglia o ai piedi del letto in camera. Con una piccola selezione di libri e forse una lampada da lettura accanto, quello spazio diventa un angolo chic e intenzionale, un invito visivo a una pausa di riflessione. Nella camera da letto, in particolare, una pila di volumi su arte o fotografia diventa una sorta di sognante micro-biblioteca personale.

E poi c’è la mossa più audace, dal sapore squisitamente “newyorchese” e artistico: posarli direttamente a terra. Ovviamente, non si tratta di disordine, ma di una composizione studiata e verticale. Una pila alta e ordinata di volumi di grande formato, con i più grandi e pesanti alla base, può occupare magistralmente un angolo altrimenti morto del soggiorno, magari accanto a una poltrona di design o a una pianta rigogliosa. Questo gesto, solo apparentemente casuale, trasforma uno spazio vuoto in un punto focale dinamico, dando alla stanza l’atmosfera di un loft creativo, di uno studio d’artista, di una casa vissuta, colta e sicura di sé.

Le offerte del Black Friday sono arrivate in anticipo su Amazon: scoprile tutte!