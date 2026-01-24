Lo stile Afrohemian è un mix caldo e vivace tra afro e boho, vestendo la casa di colori terrosi, materiali tattili e pezzi di artigianato etnico.

iStock Lo stile Afrohemian, ricco di personalità, elementi in legno, pattern geometrici

Il fusion non va di moda solo in ambito culinario: il mondo dell’interior design è ricco di esempi di commistioni originali. Uno stile che promette meraviglie quest’anno rientra proprio nella categoria degli abbinamenti di generi e si chiama Afrohemian, dagli spunti etno chic.

La combinazione ruba il meglio dagli stili afrocentrico e bohemian, per un risultato eclettico che veste gli ambienti in modo accogliente. Già, anche perché uno dei trend arredamento 2026 è questo, abbandonare l’estetica fredda a favore di quella più vissuta.

Di certo il connubio tra colori della natura, pattern e arte legati al mondo africano, con la creatività e l’estetica “personalizzata” boho, ha le carte in regola per avere successo. E quest’anno potrebbe davvero essere lo stile che va per la maggiore.

Ma quali sono i capisaldi di questo modello di interior e come rendere la nostra casa più vicina a questa estetica? No alle regole ferree, perché bohemian significa anche improvvisazione, ben trovati invece suggerimenti per rinnovare gli ambienti con eleganza.

Stile Afrohemian: cos’è

iStock

Lo stile Afrohemian, o anche detto Afro Boho, è un trend recente di interior design che fonde in un unico modello lo spirito leggero bohemian, con materiali, palette cromatica e stampe tipici della cultura africana. Il risultato è un etnico vibrante, colorato, legato a terra e natura.

Elementi chiave dello stile Afrohemian

Ci sono cinque ambiti chiave dove ogni stile di arredamento tende a svilupparsi, quelli che di fatto lo caratterizzano. Per quanto riguarda l’Afrohemian non ci si discosta da questa cinquina, in grado di mostrare nel concreto le sue caratteristiche:

materiali – a dominare sono le fibre naturali per quanto riguarda la teleria domestica, nel resto degli ambienti invece vincono il legno, meglio se grezzo e con venature a vista, il rattan e il vimini, che vestono mobili e complementi. Non mancano anche i Kuba cloth, tessuti in rafia intrecciata con intricati e raffinati decori ricamati, tipici del Congo, o i Batik, stoffe tinte con la tecnica della cera, ottime per arazzi e quadri tessili;

– a dominare sono le fibre naturali per quanto riguarda la teleria domestica, nel resto degli ambienti invece vincono il legno, meglio se grezzo e con venature a vista, il rattan e il vimini, che vestono mobili e complementi. Non mancano anche i Kuba cloth, tessuti in rafia intrecciata con intricati e raffinati decori ricamati, tipici del Congo, o i Batik, stoffe tinte con la tecnica della cera, ottime per arazzi e quadri tessili; texture e pattern – la parte forse più interessante di questo stile sta nel rendere protagonisti stampe e motivi. Un esempio è il Bogolafini, un tipo di pattern tipico del Mali, con motivi geometrici quasi sempre in bianco e nero. Ma anche il Kente, fatto di strisce geometriche intrecciate, che porta un pezzetto di Ghana nelle case occidentali, con gusto e ricercatezza. In generale, le geometrie tribali e quelle floreali, come l’Ankara, una stampa a cera dai motivi arborei o astratti, restano un punto focale negli ambienti;

– la parte forse più interessante di questo stile sta nel rendere protagonisti stampe e motivi. Un esempio è il Bogolafini, un tipo di pattern tipico del Mali, con motivi geometrici quasi sempre in bianco e nero. Ma anche il Kente, fatto di strisce geometriche intrecciate, che porta un pezzetto di Ghana nelle case occidentali, con gusto e ricercatezza. In generale, le geometrie tribali e quelle floreali, come l’Ankara, una stampa a cera dai motivi arborei o astratti, restano un punto focale negli ambienti; colori – le tonalità legate alla terra e alla natura sono tipiche sia dello stile boho sia di quello afro. Per cui non mancano ocra, marrone, verde foresta. Li si può scegliere per dare forza e personalità ad una parete, o solo per un tocco di colore su mobili e complementi di arredo. Se ci piace osare, possiamo mescolare queste tonalità con nuance vibranti e complementari, come arancio bruciato o blu cobalto;

– le tonalità legate alla terra e alla natura sono tipiche sia dello stile boho sia di quello afro. Per cui non mancano ocra, marrone, verde foresta. Li si può scegliere per dare forza e personalità ad una parete, o solo per un tocco di colore su mobili e complementi di arredo. Se ci piace osare, possiamo mescolare queste tonalità con nuance vibranti e complementari, come arancio bruciato o blu cobalto; arredo e decorazioni – forme spigolose e linee troppo dritte non fanno parte del mondo afro e boho, che invece prediligono curve morbide e imperfette. Per questo la casa si veste di arredi smussati e di complementi grezzi, come sculture in legno artigianali, ceste intrecciate a mano con motivi tribali o geometrici, teleria per la casa che segue lo stesso principio;

– forme spigolose e linee troppo dritte non fanno parte del mondo afro e boho, che invece prediligono curve morbide e imperfette. Per questo la casa si veste di arredi smussati e di complementi grezzi, come sculture in legno artigianali, ceste intrecciate a mano con motivi tribali o geometrici, teleria per la casa che segue lo stesso principio; atmosfera – lo stile Afrohemian è un mix eclettico, caldo, accogliente che inverte la tendenza minimalista che ha regnato sovrana nell’interior design degli ultimi anni. A chi piacciono massimalismo e stratificazioni curate, studiate per rendere la casa più vivace e confortevole, piace anche questo stile, ricco di personalità e carattere.

Il tema del viaggio

iStock

Non lo abbiamo detto in modo esplicito, ma lo stile Afrohemian porta con sé l’anima del viaggiatore. Di fatti, è un ponte immaginario tra le influenze bohémien classiche e quelle africane, trasformando la casa in un curato angolo di vita che racconta affascinanti storie.

La presenza di pezzi di artigianato etnico, temperata con la freschezza e la personalità dello stile boho, mostrano a chi varca la soglia un mondo speciale. Un luogo fatto di viaggi in terre calde e lontane, dove il visitatore ha lasciato un pezzo di cuore e in cambio ha portato con sé ricordi preziosi.

In questo angolo, ricreato ad arte per mantenere la memoria sempre viva, non mancano quindi pezzi di artigianato locale, quadri, stoffe e motivi. Non manca però anche un altro elemento, quello “organico” o biofilico, con zone verdi rigogliose, piene di piante.

Lo stile Afro e Boho amano entrambi lo spirito naturalistico, per cui i living che richiamano questi modelli non possono rinunciare al loro giardino domestico. Le specie più adeguate sono quelle che si estendono in altezza, che hanno fogliame verdissimo e ampio, o vantano infiorescenze coloratissime.

Ne sono un esempio la Monstera deliciosa, per via delle sue foglie grandi e del portamento fiero, ma anche la Strelitzia, una delle piante ornamentali più apprezzate. Il Ficus lyrata è un altro arbusto ottimo per un angolo verde Afrohemian, insieme a Calathea e piante dal portamento ricadente, per chi vuole i vasi appesi e una mini foresta a tutta altezza.

Afrohemian e altri trend di interior design 2026

Lo stile Afrohemian è il trend 2026 per quanto riguarda l’arredo da interno, ma segue una corrente più ampia. O meglio, è forse il risultato di una serie di ispirazioni che andranno per la maggiore quest’anno, di cui i social e soprattutto Pinterest ci hanno già dato un accenno.

Le parole chiave? Il legno è la prima, un materiale che quest’anno vedremo anche in zone della casa meno comuni, tipo il bagno. La seconda è biofilia, con progettazioni arredative basate sulla natura, in pendant con le scelte cromatiche di mobili e pareti.

I colori sono quelli della terra e l’unica eccezione la fa il Cloud Dancer, che alleggerisce con un tocco di luce. Non perde fama anche lo stile vintage, che spesso è inglobato anche nell’arredo boho: ma occhio, ha senso se gli oggetti hanno un vissuto da raccontare.

Un altro elemento forte per questi mesi è la matericità con stratificazione, quindi bentrovati elementi tattili e sovrapposizioni. Il che non significa trasformare casa in un bazaar, anzi, tutto deve essere studiato per rendere gli ambienti confortevoli, non asettici, ma puliti.

L’elemento chic e must have di stagione? Le riviste di interior design non hanno dubbi, è il cosiddetto divano occasionale. Un biposto easy che si può spostare e sistemare in ingresso o disimpegno per dare un senso di relax. E mi raccomando, solo forme e linee morbide.