Kokedama e Terrarium, micro-giardini di design da usare come centrotavola sofisticati

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

Pexels Nel terrarium chiuso l’umidità resta all’interno, ideale per felci e muschi

Arredare una tavola o un ambiente living contemporaneo significa ricercare quell’equilibrio perfetto tra eleganza formale, calore materico e contatto con la natura. Tra le tendenze più affascinanti e consolidate dell’interior design moderno spicca la botanica d’interni reimmaginata in chiave scultorea e scenografica. In questo panorama, i kokedama e i terrarium non sono semplici elementi decorativi verdi, ma veri micro-giardini d’autore capaci di trasformarsi in centrotavola sofisticati, eclettici e ricchi di personalità.

Queste due arti botaniche, l’una di origine giapponese e legata alla sintesi della materia vegetale, l’altra di matrice ottocentesca europea fondata sull’ecosistema protetto, offrono un’alternativa di grande classe ai tradizionali bouquet di fiori recisi. A differenza di questi ultimi, destinati a sfiorire nel giro di pochi giorni, i kokedama e i terrarium rappresentano una bellezza viva, dinamica e durevole, capace di catalizzare l’attenzione e di diventare l’elemento centrale di qualsiasi mise en place o tavolo da pranzo.

L’arte giapponese del kokedama

Nato in Giappone nel XVII secolo come variante democratica ed essenziale del bonsai, il kokedama, letteralmente “palla di muschio“, è una tecnica botanica che consiste nell’avvolgere le radici di una pianta in una sfera composta da una speciale miscela di terriccio e rivestita interamente di muschio fresco, stabilizzata poi con un intreccio invisibile di filo di cotone o nylon. La particolarità del kokedama risiede nell’assenza del vaso tradizionale. La pianta cresce e trae nutrimento direttamente dalla sfera vegetale, esprimendo un’estetica pura, quasi fluttuante.

Portare un kokedama al centro della tavola significa introdurre un elemento di meditativa poesia. La sua forma sferica ed essenziale si sposa divinamente con lo stile Japandi, con l’arredamento nordico e con ambienti dal minimalismo rilassato.

Per trasformarlo in un centrotavola d’effetto:

Supporti materici : Non appoggiate il kokedama direttamente sul legno del tavolo o sulla tovaglia. Scegliete supporti ad alto valore estetico come un piatto circolare in pietra scura, un vassoio minimalista in ottone spazzolato, una sezione di ceramica grezza o un disco di marmo. Il contrasto tra la morbidezza del muschio e la rigidità della pietra o del metallo regalerà un grande impatto visivo.

: Non appoggiate il kokedama direttamente sul legno del tavolo o sulla tovaglia. Scegliete come un piatto circolare in pietra scura, un vassoio minimalista in ottone spazzolato, una sezione di ceramica grezza o un disco di marmo. Il contrasto tra la morbidezza del muschio e la rigidità della pietra o del metallo regalerà un grande impatto visivo. Composizioni multiple: Un singolo kokedama di dimensioni generose è perfetto per tavoli rotondi. Per tavoli rettangoli lunghi, create una sequenza ritmica alternando tre o cinque kokedama di diverse altezze e dimensioni.

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Lo stile inglese del terrarium

Se il kokedama è l’esaltazione dell’essenzialità aperta, il terrarium è il fascino del segreto svelato. Nato nell’Inghilterra ottocentesca grazie alle intuizioni del medico e botanico Nathaniel Bagshaw Ward, il terrarium è un vero e proprio ecosistema in miniatura racchiuso all’interno di un contenitore trasparente in vetro.

I terrarium si dividono principalmente in due categorie:

Chiusi , cioè autonomi, ideali per piante tropicali che amano l’umidità costante come felci, fittonie e muschi,

, cioè autonomi, ideali per piante tropicali che amano l’umidità costante come felci, fittonie e muschi, Aperti, cioè adatti a piante succulente e cactus che necessitano di ventilazione e clima secco.

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La meraviglia del terrarium risiede nella stratificazione: il drenaggio di ciottoli o argilla sul fondo, lo strato di carbone attivo, il terriccio scuro, il verde denso del muschio e infine le piantine scultoree creano un quadro tridimensionale vivo e in continua evoluzione.

Il dialogo con il design contemporaneo, perché funzionano

L’impiego di kokedama e terrarium nei progetti d’interni contemporanei risponde alla crescente necessità di integrare la natura negli spazi domestici senza sacrificare l’ordine e il rigore estetico.

Micro-sculture viventi : entrambe le soluzioni superano il concetto di “pianta in vaso” per diventare oggetti d’arte tridimensionali. Dialogano perfettamente con materiali pregiati come legni massello, leghe metalliche opache e tessuti naturali in lino o canapa.

: entrambe le soluzioni superano il concetto di “pianta in vaso” per diventare oggetti d’arte tridimensionali. Dialogano perfettamente con materiali pregiati come legni massello, leghe metalliche opache e tessuti naturali in lino o canapa. Manutenzione mirata e pulita : rispetto ai vasi tradizionali con sottovasi pieni d’acqua o terriccio a vista, sia i kokedama che i terrarium chiusi offrono una fruizione estremamente “pulita” del verde, un aspetto cruciale quando si decorano superfici dedicate alla ristorazione e alla convivialità.

: rispetto ai vasi tradizionali con sottovasi pieni d’acqua o terriccio a vista, sia i kokedama che i terrarium chiusi offrono una fruizione estremamente “pulita” del verde, un aspetto cruciale quando si decorano superfici dedicate alla ristorazione e alla convivialità. Stimolo di conversazione: un centrotavola vive della sua capacità di incuriosire. Un micro-mondo chiuso in un bulbo di vetro o una pianta che vive in una sfera di muschio diventano spontaneamente argomento di conversazione tra gli ospiti, arricchendo l’esperienza della tavola.

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La sintesi felice tra natura e artificio

In conclusione kokedama e terrarium rappresentano la sintesi felice tra natura e artificio, tra tradizione artigianale e design contemporaneo. Sceglierli come centrotavola significa scegliere un lusso sobrio, fatto di dettagli curati, tempo dedicato alla contemplazione e rispetto per i ritmi biologici della natura. Un piccolo pezzo di bosco o di paesaggio esotico custodito nel cuore della casa, capace di rendere memorabile ogni momento di convivialità.