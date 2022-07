Dormire bene, si sa, è fondamentale per la salute e il benessere dell’organismo. Per garantire un riposo ottimale, a maggior ragione nei periodi in cui siamo particolarmente stressati, può essere utile eseguire alcuni esercizi di stretching utili ad allungare il corpo, favorire il rilassamento e conciliare così un buon sonno.

Esercizi

Respirazioni diaframmatiche

Rotazioni busto

Arch & Hollow

Balasana

Ginocchia al petto

di Carol Enrico, Personal Trainer