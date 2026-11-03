Scegliere gli occhiali perfetti è una questione di benessere: Ottica Califano offre controlli della vista, tecnologie avanzate e assistenza

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Gli occhiali ti accompagnano dal mattino alla sera: davanti al computer, al volante, mentre leggi una ricetta o dai un’occhiata ai compiti dei figli. Servono a vedere bene e, allo stesso tempo, raccontano qualcosa di te, del tuo stile e di come ti piace presentarti.

Proprio per questo la loro scelta merita più cura di quella che spesso le dedichiamo: prima della montatura che ti ha conquistata in vetrina c’è un percorso fatto di misurazioni, valutazioni e consigli, e ogni tappa contribuisce al comfort che sentirai indossandoli.

Da dove partire per scegliere gli occhiali perfetti?

Il punto di partenza è la visita optometrica, il controllo che valuta come vedono i tuoi occhi da vicino e da lontano e permette di individuare difetti visivi come miopia, astigmatismo e presbiopia. Per affrontarla con tranquillità conviene affidarsi a un centro ottico che possa contare su ottici e optometristi qualificati, come Ottica Califano, nel centro storico di Potenza.

Un esame della vista completo va oltre la lettura delle lettere sul tabellone. È anche il momento giusto per parlare delle tue abitudini quotidiane, delle ore passate davanti agli schermi, dei fastidi che avverti a fine giornata: tutte informazioni che aiutano lo specialista a orientarsi verso la soluzione più adatta a te.

Accanto all’esperienza delle persone conta la tecnologia: in quest’Ottica di Potenza il controllo della vista e la centratura delle lenti avvengono con strumentazioni all’avanguardia, un aspetto che diventa fondamentale con le lenti progressive.

Queste lenti riuniscono in un’unica superficie le zone per la visione da lontano, intermedia e da vicino, e per funzionare bene devono essere allineate con cura agli occhi di chi le indossa. Una centratura accurata rende più semplice l’adattamento e ti permette di passare dal libro al panorama senza sforzo.

Lenti personalizzate e scelta della montatura

Un occhiale capace di regalarti benessere nasce da un approccio sartoriale, cucito sulle tue esigenze come un abito su misura: ogni occhio ha la sua storia e la lente giusta tiene conto della gradazione, dello stile di vita e dell’uso che ne farai durante la giornata.

Nel laboratorio interno di Ottica Califano le lenti correttive vengono realizzate con tecnologia HoyaLog, che consente di ottenere spessori ridotti anche con gradazioni elevate: un dettaglio che fa piacere a chi teme lenti pesanti e poco eleganti.

Per chi trascorre molte ore al computer o con lo smartphone in mano sono disponibili anche le lenti Blu Block, pensate per l’uso intenso dei dispositivi digitali.

Poi arriva la parte che molte di noi aspettano con più curiosità, la scelta della montatura. Nell’Ottica di Potenza l’acquisto passa attraverso una consulenza su misura, che accompagna la cliente dalle esigenze visive fino al modello capace di valorizzare i lineamenti del viso e di rispecchiare la sua personalità. Lente e montatura vengono pensate insieme, così l’occhiale finito ti somiglia in tutto.

Lenti a contatto e vista dei piccoli: attenzione e cura

Gli occhiali, chiaramente, sono solo una delle strade possibili: per lo sport, per una serata speciale o semplicemente per abitudine, tante donne alternano montatura e lenti a contatto.

Anche qui la scelta parte da un’analisi accurata dell’occhio: il centro di contattologia di Ottica Califano propone lenti morbide e gas permeabili, giornaliere, bisettimanali e mensili, lenti colorate per chi desidera cambiare o esaltare il colore dello sguardo e soluzioni dedicate alle cornee irregolari.

La stessa attenzione vale per i più piccoli, che spesso non si accorgono di vedere male e si adattano senza dirlo. Controlli regolari aiutano a cogliere per tempo eventuali difetti visivi, e per la miopia nei più giovani Califano è concessionario di MiYOSMART, lenti da vista studiate per ridurne la progressione.

Professionalità e qualità per il benessere

Quando si parla di vista, la qualità delle lenti e della consulenza incide sul benessere di ogni giorno: sulla stanchezza degli occhi, sulla concentrazione, perfino sull’umore a fine giornata.

C’è chi cerca soprattutto la rapidità dell’acquisto e chi preferisce un rapporto diretto con un professionista che conosce la sua storia visiva, la segue nel tempo e sa consigliarla a ogni cambio di gradazione. Per chi si riconosce nella seconda idea, il negozio di fiducia resta una scelta preziosa.

E se ami seguire le tendenze, la scelta dell’occhiale può diventare anche un piccolo piacere: si può scegliere tra montature da vista e da sole firmate da Ray-Ban, Emporio Armani, Marc Jacobs, Moschino, Missoni, Hugo Boss, Tommy Hilfiger e David Beckham convivono con i nuovi Ray-Ban Meta, per chi vuole un occhiale smart.

Gli occhiali da sole montano lenti con filtro anti-UV certificato, che protegge dai raggi UVA e UVB in ogni stagione, così lo stile va di pari passo con la salute degli occhi.

La tua vista, nelle mani giuste

Dal 1959 Ottica Califano è un punto di riferimento per la vista a Potenza, e in oltre 65 anni di attività ha costruito il suo lavoro sull’artigianalità e sulla cura del cliente. Oggi Gennaro Califano e il suo team accompagnano chi entra in negozio in ogni fase: dall’esame visivo alla scelta della lente, fino alla montatura che fa sentire a proprio agio.

Il percorso prosegue anche dopo l’acquisto. Grazie al laboratorio interno, riparazioni, montaggio delle lenti e piccole regolazioni si gestiscono direttamente in sede, con un’assistenza che segue l’occhiale nel tempo. Perché vedere bene, e sentirsi bene con ciò che si indossa, è un traguardo che si raggiunge passo dopo passo.