Dalla meditazione alla gratitudine: scopri le app che ti aiutano a ritrovare il buonumore e la motivazione, trasformando il tuo smartphone in un alleato per il benessere mentale

TecnoLaura

Ti sei mai svegliata sentendoti già stanca della giornata che deve iniziare? O magari ti ritrovi spesso a pensare che tutto va storto e non riesci a vedere il lato positivo delle cose? Non sei sola: la vita frenetica di oggi può facilmente farci perdere motivazione ed energia positiva.

Per fortuna, insieme ai professionisti della salute mentale, anche la tecnologia può darci una mano: esistono infatti delle app progettate specificamente per aiutarci a mantenere un mindset positivo e ritrovare la motivazione, trasformando il nostro smartphone in un vero e proprio coach personale del benessere mentale.

I Am: trasforma il tuo smartphone in un coach motivazionale

Ti è mai capitato di sentire la mente piena di pensieri negativi che sembrano impossibili da scacciare? I Am è l’app che ti invia affermazioni personalizzate proprio nei momenti in cui ne hai più bisogno. Puoi scegliere tra diverse categorie come stress, ansia, gratitudine e crescita personale, impostando promemoria per notifiche che ti accompagneranno durante la giornata.

Si tratta di semplici frasi motivazionali che possono trasformarsi in strumenti per aiutarti a riconoscere e modificare i pattern negativi, aumentando i pensieri positivi.

La versione premium offre contenuti aggiuntivi, ma anche quella base è perfetta per iniziare a trasformare le notifiche del telefono in piccole dosi di energia positiva.

Atoms: l’app per creare piccole e sane abitudini

Basata sui principi del bestseller “Atomic Habits” di James Clear, Atoms non è il solito tracker di abitudini, ma una vera guida personale ti aiuta a creare cambiamenti positivi un piccolo passo alla volta. L’idea è semplice ma potente: bastano cinque minuti al giorno per iniziare a trasformare le tue abitudini in modo duraturo.

L’app si basa su principi scientificamente provati che rendono le buone abitudini ovvie, attraenti, facili e soddisfacenti. Con un’interfaccia intuitiva, ti guida nella creazione di nuove routine partendo da piccoli cambiamenti gestibili, proprio come suggerisce il metodo che ha già conquistato oltre 15 milioni di lettori in tutto il mondo. Invece di puntare a cambiamenti drastici, Atoms ti aiuta a costruire nuove abitudini basate sulla persona che vuoi diventare, un piccolo passo alla volta.

Le funzionalità smart includono promemoria personalizzati, analisi dettagliate dei tuoi progressi e una pratica app per Apple Watch.

Fabulous: l’app che trasforma le tue giornate in routine di benessere

Nata dalla collaborazione con esperti di scienze comportamentali, Fabulous combina coaching quotidiano, meditazione, esercizi di respirazione e tracciamento delle abitudini in un’unica piattaforma intuitiva. Il suo punto di forza è la personalizzazione: ti aiuta a costruire routine su misura, che si tratti di migliorare il tuo risveglio, gestire l’ansia o aumentare la produttività.

Puoi iniziare con piccoli obiettivi, come bere un bicchiere d’acqua appena sveglia, per poi aggiungere gradualmente nuove abitudini positive. L’app ti accompagna con promemoria gentili, coaching audio e una community globale di persone che condividono il tuo stesso percorso.

La versione premium sblocca funzionalità avanzate come coaching tematici per ansia e autostima, abitudini illimitate e percorsi personalizzati. Ma anche la versione base è un ottimo punto di partenza per chi vuole iniziare a dare una svolta alla propria routine quotidiana.

Gratitude: il diario digitale che ti insegna ad apprezzare ogni giorno

Hai mai pensato che la felicità si nasconde nei piccoli momenti quotidiani? Gratitude è l’app che ti aiuta a scoprirli e valorizzarli, trasformando il tuo smartphone in un diario della gratitudine. Ogni giorno ricevi un prompt diverso che ti invita a riflettere sulle cose positive della tua vita, dalle più piccole alle più grandi. Puoi aggiungere foto, pensieri e citazioni, creando un vero e proprio album dei momenti felici e dei sogni da sfogliare quando hai bisogno di un boost di positività.

La versione premium offre più prompt e funzionalità, ma anche quella gratuita è perfetta per iniziare a coltivare questa pratica benefica.