Croazia: acque termali e sorgenti per rigenerarti

Relax, equilibrio fisico e spirituale: la Croazia, con le sue sorgenti e le acque termali, offre un’oasi di benessere. Un luogo magico, ricco di meraviglia, in cui rigenerarsi e rilassarsi come mai accaduto prima. A pochi passi dall’Italia, fra paesaggi mozzafiato, luoghi da sogno, spiagge e mare cristallino, si trovano delle acque in grado di ritemprare corpo e mente.

La Croazia è una terra dall’energia unica, che unisce una sapienza millenaria, una cultura del benessere e sorgenti termali fra le prime in Europa per la loro altissima qualità. Chi arriva in questo paese rimane immediatamente affascinato dal mare azzurro, dai suoi isolotti e dall’entroterra, dominato dalla natura incontaminata, fra antiche rovine e castelli. Un vero e proprio Paradiso in cui riscoprire il contatto con la terra e godere dei suoi benefici. In cui concedersi le coccole da sempre sognate e raggiungere un nuovo livello di benessere psicofisico.

Croazia, una Spa a cielo aperto

La Croazia è una Spa a cielo aperto dove panorami da sogno si mescolano con un’aromaterapia naturale e acque miracolose in cui immergersi per ritrovare sé stessi e cancellare ogni difficoltà. Passeggiando lungo i sentieri sulla costa, fra le piante medicinali, ci si sente immersi in un’atmosfera incantata.

Lavanda e rosmarino, con i loro aromi, accarezzano l’anima e curano il corpo, mentre i cipressi offrono aria pulita e una nuova energia. Qui si respira, si mangia, si dorme e si vive in modo sano, un tutt’uno con la Natura, riscoprendo una dimensione più vera e genuina della vita.

Acque termali e sorgenti in Croazia: la meraviglia a portata di mano

A 45 chilometri da Zagabria, ad esempio, si trovano le terme di Krapinske Toplice. Le sorgenti naturali, posizionate a 155 metri sul livello del mare, regalano relax e salute. Le acque infatti hanno una temperatura fra i 39°C e i 41°C, utile per curare numerosi disturbi. Entrare in queste terme significa regalare al proprio corpo un momento di rigenerazione totale, dalla pelle sino alle ossa, senza dimenticare la bellezza del paesaggio circostante, fra colline e profumi unici.

A poca distanza si trovano invece le Terme Tuhelj. Con enormi piscine con geyser, idromassaggio o lievi onde, zone relax in cui chiudere gli occhi e sentirsi finalmente meglio, ma anche scivoli e giochi, per unire salute e divertimento. Fra le più antiche sorgenti termali della Croazia ci sono quelle di Varazdinske Toplice, utilizzate sin dai tempi dei romani. Qui la temperatura arriva ai 58°C e si possono ammirare alcuni resti antichissimi, per un’esperienza di benessere unica al mondo.

Croazia, se la scopri ti innamori

Immaginate di immergervi in un’acqua in grado di rigenerarvi. Circondati dalla bellezza della Natura e dal silenzio, con i pensieri che si annullano, il sorriso sulle labbra e il vento caldo della Croazia come unico compagno. Un momento magico vissuto anche da Luca, 42enne di Castelvetro di Modena che è rimasto conquistato dalle bellezze di questo paese dopo un viaggio in Croazia con tutta la famiglia fra mare, sorgente termali, divertimento, spiagge e ottimo cibo. “L’anno scorso siamo stati in vacanza in Croazia – racconta -. Quest’anno ci ritorneremo sicuramente! Credetemi, sono stato lì”.

