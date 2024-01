Fonte: iStock Come combattere la pigrizia invernale

Con l’arrivo dell’inverno, del freddo e del tempo uggioso si incorre inesorabilmente in un aumento della pigrizia e anche un po’ di malumore che accompagna le giornate sempre più corte. La voglia di fare qualcosa sembra come svanita, e la soluzione ideale sembra quella di rintanarsi a letto o sul divano per riposare. Quali sono i pareri da parte degli esperti a tal proposito? Il fatto che, durante i periodi freddi, l’attività dell’organismo si riduca è normale. Un consiglio utile è dedicarsi allo sport o a una bella camminata. L’importante è fare attività che permettano di stare bene e che rendano felici, in modo da combattere anche quel senso di malinconia che accompagna il passaggio alla stagione più fredda.

Ecco, quindi, 5 consigli utili per affrontare in maniera energica e solare la pigrizia invernale:

Praticare sport e dormire a sufficienza

Il movimento fisico è sicuramente una delle tecniche principali per combattere l’apatia e per darsi una sferzata di energia che può far svoltare la giornata.

Se il tempo è soleggiato, nonostante il freddo, il consiglio è quello di uscire il più possibile. Stare all’aperto, soprattutto se in una bella giornata di sole, rinvigorisce l’umore e lo spirito. Praticare movimento all’aperto porta numerosi benefici: riduce la depressione, lo stress e permette anche di bruciare più calorie! Quando la pigrizia sembra prendere il sopravvento, occorre a volte convincersi a uscire, per svolgere qualche commissione o stare con i propri amici e parenti. Se si ha un cane, lo si può portare a fare una passeggiata intorno al vicinato. Bisogna quindi sfruttare le ore di luce solare come una vera e propria ricarica naturale di gioia che contribuisce anche ad aumentare i livelli di serotonina, l’ormone del buonumore.

Anche la riduzione dell’esposizione solare può alterare infatti i cicli naturali, inducendo la cosiddetta depressione stagionale (“Winter blues”).

Se però il tempo all’esterno non permette di concedersi una camminata in mezzo alla natura, l’ideale è tenersi in attività praticando della ginnastica in casa. Basta un tappetino adatto per gli esercizi; ancor meglio se si possiedono in casa attrezzi da palestra. In questo modo, senza dover uscire, si potrà praticare esercizio fisico che rappresenta un beneficio sia a livello dell’organismo sia a livello mentale.

È sufficiente sfruttare la passione del giardinaggio, oppure munirsi di manubri per fare qualche esercizio di tonificazione, fare 20 minuti di aerobica o approfittare anche delle scale invece che prendere l’ascensore. Anche lo Yoga si può tranquillamente praticare a casa seguendo qualche tutorial che si trova in internet oppure andare a piedi a fare la spesa o, mentre si guarda la propria serie tv preferita, fare 3 serie da 15 ripetizioni di squat per rassodare cosce e glutei.

Se non si trova la motivazione per allenarsi e si tende a procrastinare, un consiglio è quello di comunicare il proprio piano di allenamento ad amici e famiglia, in modo da “vincolarsi” verbalmente con persone esterne che poi si dovranno anche tenere costantemente aggiornate circa i propri progressi.

Un’altra tecnica utile per non mollare l’allenamento è quello di fare una sorta di conto alla rovescia all’estate successiva in modo da prepararsi per tempo alla prova costume.

Se ci si annoia facilmente, è meglio variare il più possibile il tipo di allenamento. Quando il bel tempo lo permette, sempre meglio uscire di casa, altrimenti si può optare per la palestra e fare corsi di gruppo in modo da allenarsi divertendosi. Se si esce per una camminata o una corsa, si può scegliere della musica motivante, o chiedere a un amico o amica di fare da accompagnatore in modo da poter chiacchierare quando la noia prende il sopravvento o comunque di essere spronati quando la tentazione di mollare arriva.

Un’altra tecnica è quella di premiarsi ogni volta che si porta a termine l’allenamento programmato: via libera a un aperitivo con gli amici, a un bagno caldo profumato oppure a una sessione di shopping.

Fare la giusta attività fisica permette anche di avere poi la notte un sonno ristoratore.

Soprattutto in inverno, il sonno è di estrema importanza per ricaricare le pile energetiche e affrontare le giornate con maggiore sprint.

Spesso con la riduzione della luce solare si può incorrere in una interferenza del ritmo circadiano, che controlla appunto il sonno e si avrà quindi maggiore difficoltà a dormire e riposare. È quindi importante adottare delle buone abitudini per il riposo. Bisogna cercare di dormire almeno otto ore a notte, optando per andare a dormire e svegliarsi circa alla stessa ora. Il cellulare andrebbe spento almeno un’ora prima di andare a dormire e svolgere per il tempo restante una attività rilassante.

Cosa mangiare

Come comportarsi nelle stagioni fredde per ciò che riguarda il cibo? Secondo gli esperti, è meglio mangiare leggeri. Infatti, mangiare troppo o in modo scorretto può compromettere il corretto metabolismo e accentuare il senso di stanchezza e fiacchezza. In modo particolare la colazione deve essere abbondante e nutriente.

È comunque importante garantire sempre il giusto livello di energia necessaria per affrontare tutte le attività quotidiane e il corretto funzionamento del sistema immunitario. Scegliere quindi sempre cibi sani e non processati, ricchi di vitamine e sali minerali. Ottime le verdure e la frutta di stagione ricchi anche di fibre e antiossidanti. Nutrirsi di cibo non sano (il cosiddetto “Junk Food”) rischia di appesantire troppo il fegato e l’intero organismo. Mangiare troppo e in maniera scorretta, inoltre, rallenta il metabolismo e aumenta il senso di stanchezza.

Se si verificano dei cali di energia, soprattutto durante il cambio di stagione, è importante prestare attenzione a seguire una alimentazione equilibrata che comprenda tutti i micro e macronutrienti. Si potrebbe anche verificare l’esigenza di dover introdurre qualche integratore per contrastare stanchezza fisica e mentale. Quando le giornate si accorciano e ci si copre di più, si prende anche meno sole e questo può portare a una carenza di vitamina D, l’ormone del sole.

Oltre al cosa si mangia è importante anche come si mangia. Bisognerebbe sempre prendersi cura della tavola apparecchiandola anche se si è da soli in quanto rappresenta proprio la prima azione di cura del mettersi a tavola. L’apprezzare e il godersi un buon pasto passa anche dall’estetica e dai piccoli gesti.

Stimoli nuovi e la giusta carica di motivazione

Se ci si sente svogliati e senza un obiettivo, il consiglio è quello di cercare nuovi stimoli, in modo da dare importanza alla giornata. Che siano dei piccoli lavoretti creativi o semplicemente dei piani per il futuro, queste attività aiuteranno a considerare le serate invernali in modo più produttivo, senza farsi abbattere dalla noia e dalla pigrizia.

La motivazione in questo periodo dell’anno può fare la differenza. Se non la si trova, un piccolo trucco può essere quello di tenere sempre a portata di mano delle foto che ritraggono dei bei momenti come, ad esempio, quelli delle vacanze estive appena passate. Si possono tenere anche ben visibili durante l’allenamento o metterle con salava schermo dello smartphone in modo da rievocare sempre dei pensieri positivi. Le immagini, infatti, sono concrete e permettono di dare una marcia in più.

Fare ogni giorno qualcosa che ci piace è sicuramente un ottimo modo per pensare positivo e rimanere connessi alle proprie passioni e attitudini. Se poi con il freddo si tende a ridurre al minimo la propria vita sociale, si può ricercare una piccola comunità che condivida la stessa passione con cui organizzare incontri, confrontarsi e chiacchierare.

Ance se non si ha voglia, è importante fare qualcosa di nuovo, soprattutto nelle fredde domeniche, quando il lavoro e gli impegni quotidiani sono minori.

Si può provare un nuovo locale, rivedere un vecchio amico che non si incontra da tanto, visitare un nuovo quartiere o città che non si conosce, entrare in un negozio nuovo che magari ha sempre incuriosito.

È il momento giusto per accogliere un amico o un parente in casa propria, per passare una serata in compagnia e in totale relax. Si può quindi organizzare una cena informale e, per non avere troppo stress, basta chiedere a ciascuno di portare qualcosa da mangiare da condividere. Questo è un ottimo modo per stare in compagnia anche quando non si ha voglia di uscire.

Prendersi cura di sé è sicuramente il primo passo per combattere la pigrizia. Se si ha una vasca da bagno si possono scegliere degli oli essenziali da aggiungere a del sale grosso per fare un vero e proprio trattamento che lavori sia a livello psico che mentale oltre che rigenerare fisicamente. Se non si ha una vasca, si può optare per una doccia calda applicando gli oli essenziali direttamente sulla spugna e massaggiarla poi su tutto il corpo. In più, si può tenere una lampada di sale in bagno o delle candele per creare una atmosfera calda e rassicurante.

L’importanza della casa

Prendersi cura dello spazio dove si passa molto tempo, aiuta sicuramente il buonumore e a promuovere l’energia positiva. Via libera anche alle piante decorative che donano energia e benessere. Le piante, infatti, sono elementi decorativi di grande impatto perché creano movimento e colore anche in case spente e monocromatiche. Meglio ancora se si ha un giardino a disposizione come fonte di benessere e di connessione con la natura.

Bisognerebbe poi assicurarsi di illuminare gli spazi della casa rendendoli il più accogliente possibile.

La depressione che assale soprattutto nel periodo invernale può essere provocata da una minore esposizione alla luce solare. La prima cosa da fare, quindi, è anche di approfittare delle ore di sole per raccogliere tutta l’energia che offre. È sufficiente trovare un punto della casa che sia illuminato dalla luce naturale per trascorrervi qualche ora al giorno svolgendo l’attività che si predilige.

Ritagliarsi infatti il proprio “angolo felice” arredando una stanza o un piccolo spazio ritinteggiandolo e rendendolo accogliente permette di creare con le proprie mani un vero e proprio nido dove rifugiarsi. Via libera a lampade che creino una atmosfera adatta e magari anche un ripiano dove riporre i propri oggetti e libri preferiti.

Avere una propria area in casa, ben organizzata in cui lavorare, studiare o anche solo per leggere un bel libro o ascoltare della musica quando si ha bisogno di un momento per sé, è molto importante. Pulizia e ordine sono fondamentali per stare bene e sereni.

I fiori, con il loro profumo inebriante, sono un vero toccasana per l’umore. I fiori freschi portano allegria e permettono di apprezzare il dono che la Natura mette a disposizione. Quando se ne ha l’opportunità, si può comprare qualche fiore profumato e metterlo in un angolo della casa dove si possa ammirare e farsi inebriare dalle sue gradevoli note aromatiche. In alternativa ci si può spruzzare anche un profumo agrumato che infonda gioia e spensieratezza.

Pianificare le giornate e fare pulizia

Si può approfittare del week end o di un momento di pausa serale per pianificare il giorno successivo o anche tutta la settimana in modo da evitare di essere portati a procrastinare in un momento di debolezza. Avere scritto nero su bianco sulla propria agenda le attività da affrontare giorno per giorno, permette di svegliarsi ogni mattina propositivi e con le idee ben chiare.

Un modo per scacciare la malinconia portata dal freddo e dalle giornate più corte è quello di approfittarne per fare spazio, mettere ordine e buttare via tutte le cose superflue e tutti quegli oggetti inutili che non si utilizzano da anni e che occupano solo spazio. Questa è una tecnica che permette non solo di liberare gli spazi fisici, ma anche quelli mentali e vivere in maniera più rilassata avendo così la sensazione di aver conquistato dello spazio in più per se stessi e conquistare un impagabile senso di libertà.