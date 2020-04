Ginnastica dolce, a cosa serve e a chi è indicata

editato in: da

La ginnastica dolce ha soprattutto lo scopo di integrare al meglio il corpo, la mente e le emozioni e mirano ad esaltare la sfera neuromotoria dell’individuo, rispettando ritmi e possibilità di ognuno.

Obiettivo della ginnastica dolce è favorire il benessere e accrescere la capacità di sapersi prendere cura della propria salute.

Le tre caratteristiche della ginnastica dolce

La prima è l’esplorazione del proprio corpo per conoscerlo. Per essere consapevoli di ogni movimento naturale delle diverse articolazioni, per percepire la muscolatura e attivare quella utile al movimento richiesto, per capire che il respiro determina la qualità del movimento.

Il secondo principio è lavorare nella distensione. Cioè allentare le tensioni, entrare in contatto con se stessi, liberare le articolazioni da ogni inconsapevole rigidità. La distensione diventa, così, uno stato d’animo, il movimento acquista scioltezza perché è ogni articolazione a sciogliersi.

La terza caratteristica è il principio di piacevolezza. In molti esercizi praticati a terra, il contatto con il suolo provoca sensazioni di strofinamento e di massaggio molto rilassanti e dunque piacevoli. E si può anche creare un clima di scambio e di condivisione tra più individui.