Trucco da tutti i giorni per sentirsi sempre in ordine, anche a casa

Un trucco semplice, perfetto per tutti i giorni, facile e veloce da realizzare, con pochi prodotti. In questo periodo di quarantena è importante non lasciarsi andare, non rimanere tutto il giorno in pigiama ma dedicarsi alla propria persona. Ecco quindi che un tocco di fondotinta per uniformare l’incarnato, un po’ di blush in crema dall’effetto naturale, un tocco di terra per definire gli zigomi, un mascara ed una passata di gloss sono quello che ci vuole per un viso fresco e luminoso, per chi ha quel meeting di lavoro, un aperitivo in videochiamata con gli amici o semplicemente per una ventata di buonumore!

Ho utilizzato il fondotinta Nabla Cosmetics Close-Up, dalla coprenza media e modulabile, il correttore Mesauda Cosmetics Pro Light Concealer, il blush Darphin Petal Infusion ed il gloss Mulac Cosmetics Psygloss Fake.