Trucco veloce: quali prodotti portare con sé

On-the-go, un modo semplice e immediato per definire quei prodotti che permettono di avere un trucco perfetto senza aver bisogno di uno specchio a disposizione. Sono facilissimi da applicare al punto che potresti farlo anche a occhi chiusi.

Nelle profumerie potrai trovare moltissimi prodotti smart di questo genere, adatti per chi vive sempre di corsa, che ti permetteranno di rinfrescare il tuo trucco in pochi secondi e essere pronta per un aperitivo con le amiche.

I prodotti che non devono mancare in un kit on-the-go

Avere un trucco perfetto in 5 minuti è possibile, usando i prodotti giusti. Devi partire con una buona base, quindi un fondotinta che si adatti alla tua pelle, da usare in piccoli quantità e stendere con delicatezza. Passa poi agli occhi: eyeliner per un trucco deciso, ombretto pastello o solo mascara per uno più leggero e naturale. Per concludere non dimenticare le labbra. Un prodotto per un trucco perfetto che non deve mai mancare nella tua borsa è il rossetto, sia gloss che di tonalità opache.

Il fondotinta

Anche se hai solo 5 minuti per truccarti è fondamentale il modo con cui applicherai il fondotinta. Per evitare l’effetto cartapesta usa piccole quantità di prodotto, specialmente dove ci sono delle rughette o le pieghe del tuo volto. Usa una spugnetta o un pennello per stenderlo, picchiettando leggermente sul viso. Un trucco perfetto parte sempre da una pelle ben pulita e idratata, consigliati sono quindi l’uso di saponi detergenti e creme idratanti, meglio se in consistenza gel.

Prodotti on-the-go per occhi e labbra

Il mascara non deve mai mancare, anche nel trucco più semplice. Ce ne sono di classici ma anche di volumizzanti, adatti per rimpolpare ciglia corte o poco folte. Per le labbra ti consiglio un gloss, da portare sempre con te, per ritoccare il tuo trucco in ogni momento. Il colore che va per la maggiore in questo momento è il rosato trasparente, che illumina le tue labbra ma mantiene al tempo stesso un look molto naturale, adatto a ogni occasione.

Come ottenere un trucco perfetto in pochi gesti

Spesso sono i truccatori professionisti che ci aiutano a realizzare il trucco perfetto in poco tempo. In base al colore del tuo incarnato o a quello dei tuoi occhi ci saranno tonalità migliori da scegliere. Il must del momento è l’oro, anche se ci sono tanti altri colori specifici per esaltare i toni di ogni viso. Per truccare gli occhi usando solo la matita ci sono prodotti di alta qualità, ma le migliori matite sono quelle con una consistenza cremosa, scriventi e facili da sfumare.

Cosa tenere in borsa oltre ai prodotti on-the-go

Per avere un trucco perfetto nella borsa di noi donne c’è sempre un po’ di tutto, e non solo per quanto riguarda i cosmetici. Alcuni studi hanno però messo in evidenza come insieme alle nostri armi di bellezza nelle borse si nascondano più batteri che in una toilette. Proprio i lucidalabbra, i mascara e le creme per le mani sono infatti gli oggetti dove si annidano più batteri! Niente paura però, sarà sufficiente pulire periodicamente la tua borsa con un antibatterico, specialmente sui manici.