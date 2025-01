Fonte: iStock Il rossetto liquido a lunga tenuta che devi provare anche tu

Il sogno di tutte noi è di truccarsi e riuscire a mantenere intatto il make – up per tutto il giorno. Spesso, infatti, questo non accade e ci si ritrova con la necessità di dover correre ai ripari con i ritocchi. Ma ci sono dei prodotti che arrivano in nostro aiuto, promettendo di mantenersi perfetti per molte ore.

Uno di questi è un rossetto amatissimo, che si applica in due passaggi e a lunga tenuta: si tratta di Rimmel London Provocalips, che regala alle labbra un colore pieno, vibrante, intenso e un finish vinilico. Si trova in diverse tonalità e una cosa è certa: fa quel che promette.

Se questo non bastasse lo si trova in sconto su Amazon e può essere nostro a meno di dieci euro: un prezzo davvero conveniente per sperimentare in prima persona la sua efficacia.

Offerta Rimmel London Provocalips Rossetto liquido a lunga tenuta in due passaggi

Il rossetto a lunga tenuta virale su TikTok è scontato su Amazon

Si chiama Rimmel London Provocalips ed è un rossetto che promette di durare sulle nostre labbra fino a 16 ore: il sogno di tutte noi che vogliamo truccarci e vogliamo che il nostro make -up resti perfetto a lungo. Se questo non bastasse il colore è pieno e l’effetto vinilico, con una formula pensata per essere no- transfer e a prova di tutte quelle attività quotidiane che potrebbero farlo sbiadire o rovinare.

Offerta Rimmel London Provocalips Rossetto liquido a lunga tenuta in due passaggi

La sua peculiarità, poi, è quella di dover essere applicato con due passaggi differenti. Il primo da effettuare è quello dedicato al colore, che va steso sulle labbra partendo dal centro e andando verso gli angoli, poi – dopo averlo lasciato asciugare per circa 60 secondi – si procede con il secondo step; quindi, si stende il balsamo idratante e trasparente, una sorta di top – coat che va a fissare la sfumatura scelta, mentre allo stesso tempo regala un effetto vinilico, lucido, intenso e un ultra-comfort.

Il rossetto è in sconto su Amazon e a meno di dieci euro si può avere un prodotto molto amato, che ha spopolato anche su TikTok e che – come affermano le recensioni – si mantiene a lungo e regala una sensazione leggera e confortevole.

Il rossetto a lunga tenuta che ti svolta le giornate

Scegliere un rossetto liquido a lunga tenuta è un investimento in termini di tempo, qualità del make – up e look: infatti basta stenderlo con precisione nel momento in cui si procede con la realizzazione del trucco e poi non preoccuparsene più per molte ore. Un risultato che fa risparmiare tempo, soprattutto nel caso del Rimmel London Provocalips che mantiene il suo colore intenso, no-transfer, senza macchiare ma soprattutto che dura tutto il giorno.

Offerta Rimmel London Provocalips Rossetto liquido a lunga tenuta in due passaggi

Se questo non bastasse l’hydra-balm è arricchito con olio di semi di girasole che ha la capacità di nutrire e illuminare le labbra. Questo rossetto è un prodotto favoloso, che diventa un mai più senza nella nostra routine di trucco.

Il finish è satinato e, mentre va a enfatizzare le labbra e a renderle piene grazie a un colore intenso e vibrante, le idrata rendendole perfette. Lo si trova in tante colorazioni diverse: dal nude, al rosa, per arrivare alle varie declinazioni di rosso. Per una bocca che cattura l’attenzione e rimane perfetta a lungo, senza il rischio che il colore sbavi o perda la sua intensità.

Vuoi rimanere aggiornata su tutte le novità, le offerte, i migliori prodotti da provare e acquistare? Allora iscriviti al nostro canale Telegram dedicato al beauty e non perderti nessuna offerta.