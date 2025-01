Come realizzare la moonlight skin, il make-up che dona alla pelle il bagliore della Luna

Pelle con effetto "baciate dalla luna"? Ecco come si realizza la moonlight skin, per un beauty look scintillante e perfetto per l'inverno

Fonte: iStock Moonlight skin, la pelle effetto baciata dalla luna

Se siete amanti del make-up e vi piace avere una pelle sempre luminosa, scintillante e dalle vibrazioni chic, la moonlight skin è la soluzione definitiva che soddisfa i vostri desideri. Una validissima alternativa in perfetto mood invernale alla gettonatissima sunkissed skin, ovvero la pelle che sembra essere stata baciata dai raggi del sole e che, a meno che non siate state in vacanza al mare, in inverno è molto difficile ottenere naturalmente. Ma qui stiamo parlando di make-up e di come ottenere un effetto shine sul volto che non lo stravolga, che sembri naturale ma che, allo stesso tempo, doni un plus di luce all’incarnato, come se foste state baciate dalla luna.

Cos’è la moonlight skin

Una pelle dall’effetto perlato, chi vibra di sfumature luminose e che si ottiene mixando alla perfezione i giusti prodotti make-up con i passaggi della skincare corretti e utili a donare alla pelle una luminosità naturale e un aspetto sano e radioso H24.

Un beauty look che si ispira alla luna, alla sua luce e ai riflessi che crea in tutto ciò che tocca e che creerebbe anche sul vostro viso. Un effetto sano, lucente, etereo e che conquista al primo sguardo.

Come si ottiene la moonlight skin

Ma come si ottiene questo effetto da “pelle baciata dalla luna” e una moonlight skin a regola d’arte? Con gli step e i prodotti giusti. Nulla di complicato o di difficile da trovare, sia chiaro. Ma quello che conta davvero è seguire i giusti passaggi e usare i cosmetici nel modo corretto.

Per prima cosa, quindi, dopo aver eseguito la vostra solita skincare routine (detergente, tonico viso, siero, crema contorno occhi e crema viso), non dovete mai e per nessuna ragione al mondo dimenticarvi di applicare uno strato di protezione solare su tutto il viso e décolleté, per proteggere la pelle dai raggi solari e garantire alla cute il massimo benessere durante il giorno.

Una volta fatto, dovrete applicare sul viso circa un noce di primer dall’effetto illuminante, un piccolo stratagemma utile a creare una base viso perfetta e pronta ad accogliere gli altri prodotti, ma che abbia già un effetto shine per una moonlight skin impeccabile.

Offerta Bottega Verde Primer viso illuminante per un effetto moonlight

A questo punto, dopo il primer viso, potete procedere con l’utilizzo di un siero o una crema viso colorata, che sia della stessa tonalità del vostro incarnato e che vada a uniformare la grana della pelle, coprendo anche eventuali discromie e idratando la cute mentre vi truccate. E fissando poi il tutto con una cipria o un fondotinta in polvere che non sia troppo coprente.

Offerta Nivea La BB cream perfetta per una pelle effetto baciata dalla luna

Per gli zigomi, poi, ecco che il prodotto giusto da usare per creare la vostra moonlight skin è il blush, da scegliere nei toni del rosso o del bronzo, andando a sfumare il tutto e a fissarlo nelle zone maggiormente oleose del viso con una cipria libera o compatta, assicurandovi un make-up a lunga tenuta.

Kiko Il blush ideale per un make-up moonlight

Infine, per un look che sia davvero luminoso e con un effetto moonlight skin da urlo, potete aggiungere un tocco di illuminante, meglio se in crema, da applicare in punti ben precisi, come gli angoli interni degli occhi, il ponte e la punta del naso, gli zigomi, l’arco di cupido e se volete anche sul décolleté, creando un effetto luminoso omogeneo.

Offerta Essence L’illuminante viso in crema da provare

Lo step aggiuntivo finale? Una vaporizzata di spray fissativo, che oltre a sigillare il make-up gli donerà un tocco di lucentezza aggiuntiva.

L’Oreal Paris Il tocco finale che fissa il tuo make-up

