Extension ciglia o laminazione? Scopri il metodo che fa per te!

Extension ciglia o laminazione, cosa sono e quale scegliere

Sguardo da cerbiatta senza il minimo sforzo? Beh, possiamo dirlo, questo è un sogno di tante di noi ma una realtà delle pochissime fortunate che possono vantare delle ciglia lunghe e voluminose naturalmente. Per chi non le ha così, però, non c’è da preoccuparsi, perché il tanto sognato effetto ammaliante che si desidera dare allo sguardo lo si può ottenere grazie alle extension delle ciglia o alla laminazione. Due trattamenti da provare per regalare al proprio sguardo un fascino unico e un effetto wow senza eguali.

Ecco, quindi, tutto quello che devi sapere su questi trattamenti e come scegliere quello che fa per te.

Laminazione: cos’è e come si fa

Fonte: iStock

La laminazione è un trattamento che permette di ottenere ciglia curve e folte, intervenendo non solo sull’estetica delle ciglia stesse ma anche sulla loro salute. Questo trattamento, infatti, viene realizzato utilizzando ingredienti naturali, come gli aminoacidi, vitamine e l’olio di argan, che nutrono e fortificano le ciglia, regalandogli luce, corpo e vitalità.

Un trattamento in cui non si ricorre a ciglia finte o artificiali da applicare in aggiunta alle proprie, ma che si esegue esaltando le proprie ciglia naturali, rendendole non solo più sane ma anche più curve, lunghe e spesse.

Per ottenere questo effetto, per prima cosa si devono struccare accuratamente gli occhi da ogni traccia di makeup. Poi si sceglie il tipo di incurvatura che si vuole sfoggiare anche in base alla lunghezza delle ciglia e si posizionano delicatamente le ciglia su una specie di formina in silicone. A questo punto si applica una soluzione emolliente da lasciare agire qualche minuto, poi si passano le ciglia con un prodotto che consente di ottenere la curvatura desiderata (e che durerà circa due mesi).

Per dare alle ciglia un effetto lifting immediato si stende la biocheratina, sostanza che nutre le ciglia e ne stimola la crescita. Infine si applica l’olio di argan, per intensificare l’azione idratante, fortificante e nutriente sulle ciglia.

Durante il trattamento di laminazione si può anche procedere ad eseguire una tinta ciglia, di solito scegliendo il colore nero che dona profondità allo sguardo. E da applicare prima dell’olio.

Per essere sicure che il trattamento di laminazione sia eseguito a regola d’arte, il consiglio è quello di affidarsi sempre a degli esperti, in modo da ottenere un effetto impeccabile e privo di difetti.

Extension ciglia: cosa sono e come si applicano

Fonte: iStock

Se con la laminazione si punta a valorizzare le proprie ciglia naturali, con le extension si fa esattamente la stessa cosa che avviene sui capelli, ovvero si applicano delle aggiunte per allungare e donare maggior volume alla propria base naturale ma in modo artificiale.

Le extension ciglia, di fatto, non sono altro che prolungamenti utili a creare il perfetto sguardo da cerbiatta che tanto desiderate.

Extension di diverse tipologie e dimensioni, con cui creare effetti diversi e con cui donare all’occhio una dimensione, forma e intensità nuova, andando a correggere, riempire o allungare le ciglia stesse a seconda del necessità di ciascuna.

Attenzione però alle controindicazioni. Per prima cosa è importante scegliere dei professionisti esperti che utilizzino gli ingredienti giusti e che sappiano come applicare correttamente le extension ciglia. Detto questo, non di può parlare di veri e propri danni alle ciglia ma generalmente le extension vengono sconsigliate nel caso in cui non si abbiano ciglia perfettamente sane o se si è soggetta ad allergie ai prodotti sintetici.

Extension ciglia VS Laminazione: cosa scegliere?

Un’ultima informazione non di poco conto e che differenzia le extension ciglia dalla laminazione riguarda il prezzo e la durata dei due trattamenti. Applicare le extension è sicuramente più costoso e le sedute durano dai 30 ai 90 minuti, in base alla quantità di ciglia che si vogliono usare. L’applicazione delle extension non è un trattamento definitivo ma le stesse devono essere ritoccate ogni 2-3 settimane per rimpiazzare quelle che naturalmente si perdono a causa del loro naturale rinnovamento.

La laminazione ha un prezzo più basso e le sedute hanno una durata media di circa 75 minuti, compresi i tempi di posa. Il risultato d’incurvatura e infoltimento rimane inalterato per 6/8 settimane.

Ora che avete bene chiara la differenza tra le caratteristiche dei due trattamenti, ecco che arriva il momento di scegliere quello che fa per voi. Tenendo conto dei vantaggi o degli svantaggi di entrambe e provando il trattamento che meglio si addice alle vostre necessità.