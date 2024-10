Ho provato il siero ciglia più virale di TikTok e il risultato è pazzesco

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Occhi da cerbiatta, ciglia lunghissime e scure anche senza mascara. Ok, lo ammetto, anche io mi sono lasciata conquistare dal potere del siero ciglia, soprattutto dopo aver visualizzato centinaia di video con creators che sfoggiavano uno sguardo favoloso senza trucco.

Attenzione però, non lasciatevi ingannare, perché i sieri ciglia non sono tutti uguali ed è importante saper scegliere. Come ci insegnano i creators stessi infatti tanti contengono delle prostaglandine.

Si tratta di molecole presenti per lo più nei farmaci contro l’ipertensione oculare. Favoriscono la crescita delle ciglia, sì, ma hanno anche numerosi effetti collaterali.

Prima di tutto possono alterare la colorazione dell’iride inoltre possono causare gravi problemi di salute all’occhio. La conclusione? Meglio evitare sieri di questo tipo.

Proprio per questo ho deciso di provare quello consigliato dagli utenti di TikTok, approvato sia per la certezza dei risultati che per la formulazione.

Il siero ciglia di Sweed virale su TikTok

Il siero ciglia che è capitato fra le mie mani è il Pro Lash Serum di Sweed. Le premesse erano ottime: il segreto di questo siero infatti sta nella capacità di aumentare la “vita” delle ciglia.

Se normalmente cadono dopo tre o quattro settimane, con questo trattamento durano oltre otto settimane, diventando in questo modo lunghissime.

Il siero ciglia di Sweed funziona?

Ma la vera domanda è: funziona davvero? Partiamo dagli ingredienti che sono efficaci, ma naturali. Sono assenti le prostaglandine, il che rende questo trattamento non solo ottimo, ma anche sicuro per la salute.

La formulazione contiene peptidi nutrienti, pantenolo, vitamine, betacarotene, acido ialuronico, biotina e cheratina vegetale. Tutti ingredienti che rinforzano e nutrono le ciglia, rendendole curve e lunghe senza l’uso del mascara.

Come usare Sweed siero ciglia?

Come l’ho usato? La costanza in questo caso è essenziale per ottenere buoni risultati. Ho applicato il siero ciglia tutte le sere, passando il prodotto dalle radici alle punte, iniziando dall’angolo interno dell’occhio e spostandomi verso l’esterno.

Vi consiglio di attendere poi un minuto, sino a quando il siero non sarà asciutto, e il gioco è fatto. Il risultato? Dopo quattro settimane di applicazione costante le mie ciglia sono diventate più lunghe (almeno il doppio) e perfettamente separate fra loro. Proprio come accade quando applico un mascara allungante.

Quanto dura il siero ciglia Sweed?

Ma cerchiamo di andare al sodo della questione. Il siero ciglia virale di TikTok funziona, ma quanto dura? Il prodotto dura circa cinque mesi con un’applicazione costante e quotidiana (che è essenziale, ripeto!).

Cosa succede se si smette di usare il siero ciglia? In questo caso la situazione cambierà lentamente e le ciglia, da lunghissime, torneranno alla condizione iniziale. Dunque no, il trattamento non è definitivo.

Quanto costa il siero di Sweed?

Il siero Sweed costa circa 40 euro e lo puoi trovare su Amazon insieme a tanti altri prodotti di questa linea. Il costo non è bassissimo, certo, ma dopo averlo provato posso affermare che ne vale davvero la pena.

Prima di tutto perché gli ingredienti che contiene sono sicuri, diversamente da tanti sieri che donano risultati, ma a mettono a rischio la salute degli occhi, portando reazioni allergiche e problemi.

Con un uso costante le miei ciglia sono diventate lunghe e curve. Così tanto che ho detto addio al mascara (e alle antiestetiche macchie di make up sotto gli occhi a fine giornata). La spesa c’è, certo, ma si risparmia su trattamenti e sull’acquisto del mascara. Per non parlare della salute delle ciglia.

La conclusione? Il siero ciglia Sweed virale su TikTok è assolutamente approvato!

