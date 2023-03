Capelli P/E 2023, le tendenze taglio e colore by Coppola

Fonte: Ufficio Stampa Aldo Coppola

La nuova collezione capelli primavera/estate firmata Aldo Coppola prende ispirazione dall’acqua. Si chiama OCEANO, ed è alle onde e alle forme fluide che si rifanno le chiome, lunghe o corte che siamo. Abbiamo scelto sei tagli e ci siamo fatte indicare da Stefano Lorenzi, direttore creativo del brand, a quali visi donano e come realizzare gli styling. Tra corti scalati, tagli medi leggeri, bob corti e schiariture nascoste, scopriamo insieme le nuove tendenze.

Capelli corti scalati

Fonte: Ufficio Stampa Aldo Coppola - Andrea Lanno

«Questo è un taglio corto passe-partout, è molto versatile e morbido sulla nuca e sul collo: dietro infatti non è rasato ma va a degradare dolcemente. Si addice un po’ a tutti i visi a seconda di come lo si porta. Per i visi piuttosto piccoli suggerisco di portarlo tutto in avanti. Ma si può portare anche in modo asimmetrico, con una riga laterale. La sera si può ricreate un’allure glam portandolo invece tutto all’indietro. Lo styling: asciugatelo dritto oppure in una versione più primaverile/estiva, applicando la schiuma sui capelli bagnati e asciugandoli in modo naturale».

Capelli medi scalati

Fonte: Ufficio Stampa Aldo Coppola - Giacomo Licheri

«Questa è un’interpretazione del long bob – spiega Stefano Lorenzi – quindi è un taglio che parte da una base tutta dritta ma poi viene “ovalizzato” grazie alla scalatura interna, che serve a dare movimento. Un tipo di taglio del genere può andare bene per i visi tondi, ma anche per quelli lunghi e sottili, poiché riproporziona il volto arrivando alle spalle. Per questo motivo lo suggerisco anche a chi vuole dare un taglio a una chioma lunga, senza però rinunciare ad avere il viso incorniciato. Lo styling può essere super dritto per un effetto pulito, oppure con le onde e le punte dritte vedete come nella foto».

Capelli lunghi, con riga in mezzo

Fonte: Ufficio Stampa Aldo Coppola - Giacomo Licheri

«Un taglio per chi non vuole rinunciare al lungo, ma con una proporzione diversa. Non andiamo a realizzare una scalatura in fondo “a punta”, ma arriviamo a tagliare appena sotto il seno. La riga in mezzo è un ottimo alleato per regalare un effetto fresco e molto giovane. Anche qui possiamo scegliere tra asciugatura naturale, oppure asciugatura dritta, ma reinterpretando la parte davanti con leggeri movimenti».

Capelli medi mossi

Fonte: Ufficio Stampa Aldo Coppola - Andrea Lanno

«Quello scelto è un taglio medio destrutturato. La frangia ha un effetto “mosso sfatto”. Un taglio dall’effetto vissuto, che lo rende molto contemporaneo. Dona ai visi molto spigolosi oppure per i visi molto allungati, ma soprattutto per chi ha la fronte alta, perché questa frangia mimetizza e incornicia il volto».

Taglio corto “medusa”

Fonte: Ufficio Stampa Aldo Coppola - Andrea Lanno

«Questo lo abbiamo chiamato taglio medusa perché ha questa forma tonda sopra con filamenti intorno che fuoriescono. È un taglio decisamente strong e sofisticato. Permette di avere reinterpretazioni diverse. I tagli corti proposti puntano a essere reinterpretati in più modi grazie allo styling. Il suggerimento è di asciugarlo a “tutto tondo”, quasi come se fosse un bob cortissimo, ma andando ad accarezzare il collo e lo zigomo con questi filamenti e ciocche “fuori posto”».

Capelli, tendenze colore

Fonte: Ufficio Stampa Aldo Coppola - Andrea Lanno

«Nelle tendenze colore 2023 non abbiamo una nuance predominante, restano tutti i colori base, ovvero il castano, il biondo, il rosso. Anche se indubbiamente la primavera-estate porta la voglia di schiarire i capelli, regalare luce alla chioma. La scelta che abbiamo fatto per quanto riguarda le schiariture è utilizzare un accessorio che si chiama SPACE, una sorta di casco-visiera che permette di ottenere delle ciocche più chiare quasi nascoste sotto i capelli. Le ciocche schiarite si vedono solo quando si mettono le mani nei capelli, o quando una folata di vento li muove. Sorpassato l’effetto “base scura e punta bionda”, abbiamo preferito virare su effetti schiaritura che si concentra su zigomi e parte frontale. In questo modo le fonti di colore e luce risultano nascoste all’interno della capigliatura».