Questa spazzola per ricci ha conquistato TikTok. È su Amazon e costa meno di 10 euro

La spazzola per ricci Bounce, diventata virale su TikTok, è approdata su Amazon e ora costa meno di 10 euro. Un’ottima notizia per chi sogna di avere ricci definiti e lucenti, ma non è mai riuscita a contrastare il fastidioso effetto crespo.

Questa spazzola infatti ha qualcosa di speciale: consente di realizzare in poche passate uno styling impeccabile, regalando una chioma favolosa.

Come pettinare i capelli ricci senza rovinarli?

Come pettinare i capelli ricci senza rovinarli? Si tratta della domanda che si fanno tante persone alle prese con una chioma ribelle e con la necessità di avere ricci definiti, ma senza nodi.

La soluzione ce la suggerisce proprio TikTok, grazie alla spazzola per ricci Bounce diventata virale. Il suo design infatti consente di definire le singole ciocche e di realizzare uno styling perfetto con una sola passata.

Puoi trovare questa spazzola su Amazon e costa meno di dieci euro. Non sorprende che sia diventata virale sui social, perché provandola capirai subito che fa il suo dovere al massimo.

Il design ergonomico infatti consente di pettinare, formare e modellare i ricci con facilità, regalando un’esperienza di styling super veloce.

Come asciugare i capelli ricci per non farli diventare crespi?

Diciamoci la verità: tutte abbiamo sognato, almeno una volta, di avere capelli ricci stupendi e definiti. Spesso però il risultato, dopo aver asciugato e pettinato la chioma, è quello di una capigliatura senza forma e in preda all’effetto crespo.

Il segreto per avere capelli ricci favolosi (sì, proprio come quelli che vedi nei video su TikTok!) è quello di utilizzare gli strumenti giusti e seguire alcuni step.

Prima di tutto parti dallo shampoo. Scegliendo un prodotto che vada a nutrire senza appesantire.

Diluisci una piccola quantità di prodotto e massaggialo con i polpastrelli su tutta la cute. Evita di massaggiare o strofinare le lunghezze perché rischieresti di formare dei nodi.

Il balsamo è un altro prodotto essenziale per districare i capelli ricci. Applicalo sulle punte e sulla lunghezza, lasciando in posa per circa cinque minuti e risciacquando con cura per non appesantire.

Un altro segreto per evitare l’effetto crespo sui ricci è quello di usare un asciugamano in microfibra: l’ideale per tamponare la chioma con delicatezza.

A questo punto è arrivato il momento di pettinare i capelli. Usa un prodotto specifico per ricci, ottimo per donare volume e cancellare l’effetto crespo. Applica una noce su lunghezze e punte, poi pettina usando la spazzola per ricci.

Come definire i ricci da asciutti?

E se i ricci perdono la loro bellezza dopo un giorno o due? Niente paura: la spazzola per ricci Bounce è ottima anche in questo caso.

Innanzitutto ricordati di bagnare i tuoi capelli, usando un nebulizzatore su tutte le lunghezze, poi applica una piccola quantità di prodotto live-in. Infine pettina i tuoi capelli utilizzando la spazzola Bounce e definendo ogni ciocca, sia con le setole che con i dentini che si trovano intorno allo strumento.

