Una cascata di peluche si imbatte sul ghiaccio e fa sperare che ci sia ancora un futuro per i bambini meno fortunati del mondo. Cos'è la Teddy Bear Toss

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123RF Teddy Bear Toss

Domenica 22 novembre, al Bell Centre di Montreal, è bastato un gol per far nevicare orsetti. Appena il disco è finito in rete, migliaia di spettatori hanno lanciato in pista i pupazzi tenuti stretti fino a quel momento, e il ghiaccio si è coperto di pelo morbido, fiocchi colorati e musetti sorridenti. A fine serata la Teddy Bear Toss dei Laval Rocket aveva messo insieme 32663 peluche, destinati ai bambini che hanno bisogno di un abbraccio in più e ai loro genitori.

Per il club satellite dei Montreal Canadiens in American Hockey League era una data speciale. La formazione compiva dieci anni e, per festeggiare, ha lasciato per una sera la sua casa, la Place Bell di Laval, scegliendo l’arena dei “fratelli maggiori”, che ha accolto più del doppio degli spettatori. La richiesta al pubblico era quella di presentarsi alla sfida contro i Calgary Wranglers con un orsacchiotto, o più di uno, da far volare. La risposta ha travolto ogni aspettativa. Basti pensare che nella stagione 2024-25 il primato del club si era fermato a 12.547 pupazzi, stavolta il conto è cresciuto di oltre due volte e mezzo.

Teddy Bear Toss, cos’è il lancio dei peluche nell’hockey su ghiaccio

In Québec la chiamano con tenerezza “lancer du toutou”, perché da quelle parti il pupazzo di pezza si chiama proprio così, toutou. Nel resto del Nord America è la Teddy Bear Toss, un rito natalizio nato nel 1993 a Kamloops, in British Columbia, grazie alla formazione giovanile dei Blazers. Il metodo è rimasto identico. Gli spettatori arrivano con i loro orsetti, attendono la prima rete dei padroni di casa e solo allora li lanciano tutti insieme. Il gioco si interrompe, gli atleti pattinano tra cumuli di pelo e i volontari raccolgono ogni singolo pupazzo.

Col tempo la gara di generosità ha preso il volo, trasformando il lancio dei peluche in uno degli appuntamenti di beneficenza più amati dello sport. Il record mondiale nell’hockey su ghiaccio appartiene agli Hershey Bears, in Pennsylvania, che a gennaio 2025 hanno raccolto 102343 orsacchiotti in una sola serata. Montreal, con i suoi 32663 amici di stoffa, si conquista un posto d’onore tra le pagine più dolci di questa storia.

Peluche per i bambini bisognosi, dove finiscono gli orsetti lanciati in pista

Il viaggio di ogni orsetto continua ben oltre la sirena finale. Dopo la raccolta, i pupazzi vengono smistati e affidati alle associazioni del territorio che sostengono le famiglie fragili: centri comunitari, servizi per i ragazzi, centri per le donne, scuole. Al fianco del Rocket ci sono la polizia di Laval e quella di Montreal, che collaborano all’organizzazione. In passato agenti e giocatori si sono presentati insieme all’ospedale Cité-de-la-Santé di Laval, carichi di sorprese e orsacchiotti per i piccoli pazienti.

Dietro una cifra così grande si nascondono gesti minuscoli. Magari quello di un papà che sceglie il peluche insieme alla figlia, di una nonna che ne compra due “perché uno solo sembrava poco”, di un bimbo che decide di regalare il suo preferito. Nelle prossime settimane quei gesti arriveranno tra le braccia di chi ne ha più bisogno. E la mattina di Natale, da qualche parte, un bambino stringerà un orso dal pelo un po’ arruffato, ignaro che quel pupazzo abbia volato sopra una pista da hockey per arrivare fino a lui. Il lieto fine, a volte, ha la forma di un orsetto.