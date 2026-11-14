Il macaco giapponese aveva commosso il mondo aggrappandosi a un orango di peluche dopo essere stato rifiutato dalla mamma: oggi è diventato amico di un cucciolo appena arrivato allo zoo

123RF Piccolo macaco giapponese

Punch, il macaco giapponese diventato virale con il suo orango di peluche, cresce allo zoo di Ichikawa e si avvicina agli altri animali.

Dopo essere stato rifiutato dalla madre durante un periodo di caldo estremo, è stato allevato dai guardiani, che gli hanno offerto un peluche come conforto.

L’arrivo di un cucciolo più piccolo ha suscitato la curiosità di Punch, aprendo la possibilità di una nuova amicizia.

La storia di Punch aveva fatto il giro del mondo. La scimmietta aveva commosso mentre stringeva al petto il suo inseparabile orango di peluche, dopo che la madre lo aveva abbandonato.

Le sue immagini sono diventate virali sui social, trasformando un piccolo macaco giapponese in una vera star. Oggi, per lui, c’è una bella novità: Punch sta crescendo e sta superando le iniziali difficoltà. Si sta, infatti, abituando sempre di più alla vita insieme agli altri macachi.

Ma c’è anche un’altra bella notizia per Punch: allo zoo è arrivato anche un cucciolo più piccolo che sembra aver attirato la sua attenzione. Il macaco potrebbe aver trovato un nuovo amico!

Punch ha fatto amicizia con un cucciolo di macaco

A raccontare questa nuova fase della vita di Punch è stato lo zoo e giardino botanico di Ichikawa, in Giappone, dove il macaco vive. In un recente aggiornamento pubblicato su X, la struttura ha condiviso alcune immagini della scimmietta, mostrando ai tanti sostenitori che la seguono da mesi come sta procedendo la sua crescita.

Tra le novità c’è proprio l’interesse dimostrato da Punch nei confronti di un macaco più giovane. Per chi ha seguito fin dall’inizio le sue vicende, è un dettaglio tutt’altro che banale: dopo un avvio di vita difficile e un percorso di graduale avvicinamento ai suoi simili, vederlo incuriosito da un cucciolo rappresenta un momento particolarmente tenero.

Punch potrebbe aver trovato un amico con cui crescere ed era tutt’altro che scontato, dal momento che la sua vita era iniziata con qualche difficoltà.

La storia di Punch, rifiutato dalla mamma e consolato da un peluche

Per capire perché questa scimmietta sia diventata così famosa bisogna tornare ai suoi primi mesi di vita. Punch è nato nel luglio 2025, ma fin dall’inizio ha dovuto affrontare una situazione complicata: la madre, durante un periodo di caldo estremo, non è riuscita a prendersi cura di lui.

A occuparsi del piccolo sono stati quindi i guardiani dello zoo, che lo hanno allevato. Nel tentativo di offrirgli un punto di riferimento e qualcosa a cui aggrapparsi, gli hanno dato un orango di peluche.

Quel giocattolo è diventato presto il suo compagno inseparabile. Le immagini di Punch che lo trascinava ovunque, lo abbracciava e cercava conforto stringendolo tra le braccia hanno fatto rapidamente il giro del mondo. In tanti si sono affezionati a quel macaco così piccolo, alle prese con un percorso di crescita diverso da quello degli altri cuccioli.

La sua vicenda ha ispirato anche l’hashtag #HangInTherePunch, diventato un modo per incoraggiarlo, dimostrando empatia nei confronti della storia del piccolo macaco.

Il macaco Punch sta crescendo e sta imparando a interagire

Con il passare dei mesi la vita di Punch ha iniziato a cambiare. La scimmietta ha cominciato ad avvicinarsi sempre di più agli altri membri del gruppo, composto da circa 60 macachi, costruendo ogni giorno nuove relazioni.

Il suo percorso non è stato semplice, ma oggi Punch sembra decisamente più a suo agio nel proprio ambiente. Un’evoluzione che ha reso ancora più speciale il suo primo compleanno, festeggiato a luglio con una sorpresa inaspettata: i suoi sostenitori gli hanno fatto arrivare oltre 2.500 biglietti d’auguri.

Adesso, l’attenzione rivolta al cucciolo appena arrivato allo zoo offre ai suoi fan un motivo in più per seguirne i progressi. Non sappiamo ancora se tra i due nascerà un legame particolare, ma la curiosità mostrata da Punch è già un’immagine capace di strappare un sorriso.

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