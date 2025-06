Serena Williams e Reckitt lanciano “Catalyst”: una nuova spinta all’imprenditoria femminile nel mondo della salute

Ufficio Stampa Reckitt La presentazione di Reckitt Catalyst a Cannes

Durante il Festival Internazionale della Creatività di Cannes Lions 2025, Serena Williams è salita sul palco non come leggenda del tennis, ma come imprenditrice affermata e attivista. Insieme a Reckitt – la multinazionale britannica dietro marchi noti come Durex, Finish, Lysol e molti altri – ha presentato Reckitt Catalyst, un’iniziativa globale che nei prossimi cinque anni punta a sostenere fino a 200 start-up fondate da donne o da imprenditori appartenenti a categorie sottorappresentate, operanti nel campo della salute e dell’igiene.

Il progetto, che prevede un investimento complessivo fino a 10 milioni di sterline, nasce con un obiettivo preciso e tutt’altro che simbolico: migliorare l’accesso a servizi e soluzioni sanitarie per almeno cinque milioni di persone nel mondo, fornendo al contempo risorse strategiche, mentorship personalizzata e visibilità internazionale alle start-up selezionate. Un’azione concreta che risponde a un’esigenza globale: quella di sostenere le idee più innovative, spesso nate nei contesti meno visibili, e offrire loro le condizioni giuste per crescere.

Serena Williams, da atleta a mentore globale

In qualità di prima Entrepreneur-in-Residence di Reckitt, Serena Williams porterà nel progetto non solo la sua esperienza nel mondo dell’imprenditoria, ma anche il carico umano e simbolico del suo percorso personale, fatto di sfide vinte dentro e fuori dal campo. La sua presenza sarà molto più che rappresentativa: Williams affiancherà direttamente le imprenditrici selezionate, contribuendo alla loro crescita attraverso mentorship, condivisione di competenze e supporto strategico. “Alcune delle sfide più complesse nel mondo della sanità possono essere affrontate solo attraverso idee audaci e visioni coraggiose, purché ricevano il sostegno necessario per svilupparsi”, ha affermato Serena Williams. “Sono onorata di poter offrire quel sostegno, e felice di poter trasferire alle altre donne ciò che ho imparato come atleta, ma anche come imprenditrice.”

Perché puntare sulle donne?

Reckitt Catalyst parte da un dato sconcertante: sebbene le donne costituiscano il 90% della forza lavoro sanitaria globale, solo il 2% degli investimenti in capitale di rischio è destinato a imprese fondate da donne. Una disuguaglianza che non solo limita le opportunità individuali, ma rallenta l’intero progresso in ambito sanitario e sociale. Come ha sottolineato Williams durante il lancio, continuare a finanziare sempre le stesse realtà significa generare sempre gli stessi risultati. Cambiare la direzione delle risorse, invece, significa sbloccare potenziale finora inespresso e aprire le porte a un’innovazione più inclusiva ed efficace. Non si tratta quindi solo di una questione di equità, ma di efficienza: le donne, spesso radicate nei contesti locali e profondamente consapevoli dei bisogni delle proprie comunità, rappresentano una risorsa cruciale per immaginare soluzioni nuove a problemi antichi.

Storie che ispirano e fanno la differenza

Tra le prime protagoniste di questo cambiamento c’è Nida Sheikh, fondatrice di Tayaba, una start-up pakistana che, grazie al supporto di Reckitt, è riuscita a distribuire oltre mezzo miliardo di litri di acqua potabile in aree dove l’accesso all’acqua rappresenta ancora una sfida quotidiana. Attraverso tecnologie semplici ma intelligenti – dai rulli d’acqua agli impianti alimentati a energia solare fino alle macchine capaci di trasformare l’umidità dell’aria in acqua potabile – Tayaba ha dimostrato come un’idea nata dal basso possa avere un impatto globale, se adeguatamente sostenuta. “La mentorship e i finanziamenti di Reckitt sono stati fondamentali per raffinare il nostro prodotto, migliorare la comunicazione e attrarre ulteriori investimenti”, ha raccontato Sheikh. “Con Catalyst, Reckitt apre la strada ad altre realtà come la nostra, che oggi possono sperare davvero di cambiare la vita delle persone.”

Una rete globale al servizio dell’innovazione locale

Accanto a Reckitt e Serena Williams ci sono partner di livello internazionale come Yunus Social Innovation, Health Innovation Exchange e Acumen America, che guiderà il progetto negli Stati Uniti. Queste organizzazioni porteranno in Catalyst la loro lunga esperienza nell’accompagnare start-up a impatto sociale, garantendo che ogni impresa selezionata possa contare su un ecosistema forte e competente, capace di adattarsi ai bisogni specifici delle diverse aree geografiche. Come ha affermato Kris Licht, CEO di Reckitt: “Crediamo che la salute inizi a casa, nelle comunità. Ed è proprio lì che gli imprenditori locali possono fare la differenza, perché conoscono i problemi e le esigenze reali delle persone a cui si rivolgono.”