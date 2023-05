“Caro Ben, ti scrivo per congratularmi”. La lettera di una maestra al suo alunno autistico

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: iStock Insegnante scrive una lettera al suo alunno autistico

È una vicenda bellissima, ricca di emozioni e di autenticità, quella che nelle ultime ore ha commosso il popolo del web. È la storia di una maestra che ha voluto scrivere una lettera a un suo alunno che non ha superato in maniera brillante gli ultimi test scolastici.

“Voglio che tu capisca qualcosa di molto importante” – ha scritto la maestra – “Questi test misurano solo una piccola parte di te e delle tue capacità”, sottolineando che non è di certo un piccolo fallimento a definire il nostro valore, il talento e le capacità che ci appartengono, ma quanto più il percorso che decidiamo di affrontare e che ci conduce verso il risultato finale.

Il destinatario di questa lettera è un bambino autistico di 11 anni che frequenta il Lansbury Bridge School & Sports College, nel Regno Unito. A pubblicare la missiva, e a raccontare questa storia, è stata mamma Gail che, attraverso il suo profilo Twitter, ha mostrato al mondo intero l’orgoglio che la pervade per essere la madre di Ben.

“Caro Ben, ti scrivo per congratularmi”

Cosa vuol dire essere docenti oggi? Potremmo usare molte definizioni, alcune più istituzionali e altre soggettive, per rispondere a questa domanda, oppure possiamo usare questa storia per trafugare ogni dubbio. Per raccontarvi che al di là di quello che succede in classe ogni giorno, tra nozioni di cultura generale e materie scolastiche, gli insegnanti possono essere anche delle guide. A loro, il compito, di diventare una naturale estensione di quel ruolo che già appartiene ai genitori. Mrs Clarkson è una di queste insegnanti. È una guida, e lo è sicuramente per il piccolo Ben Twist.

Chi è Ben ve lo raccontiamo subito. È un bambino di 11 anni, affetto da autismo, che frequenta il Lansbury Bridge School & Sports College, un istituto situato nel Merseyside. Negli ultimi giorni, insieme alla sua classe, ha dovuto sostenere gli ultimi esami del programma scolastico.

I risultati non sono stati quelli sperati, o comunque diversi da quelli che prendiamo in riferimento quando parliamo di successo. Eppure, per la sua maestra, quei voti non rappresentano affatto un fallimento ma, al contrario, solo una piccola parte di un percorso che va comunque celebrato.

Per farlo Mrs Clarkson ha deciso di scrivere una lettera indirizzata al piccolo Ben e alla sua famiglia con l’invito di non cadere nella trappola di giudicare un voto basso, facendo poi una considerazione sugli importanti traguardi raggiunti fino a questo momento.

La lettera di Mrs Clarkson al piccolo Ben

La lettera è stata condivisa da Gail Twist, la mamma di Ben, sul suo profilo Twitter, che ha espresso tutta la sua commozione per le parole rivolte al suo bambino.

“Caro Ben, ti scrivo per congratularmi con te per il modo in cui hai affrontato gli esami di fine anno – ha scritto Mrs Clarkson nella missiva – “Il lavoro di quest’anno ha portato a progressi favolosi. Ho scritto a te e ai tuoi genitori per farti sapere quali sono stati i risultati del test. Voglio che tu capisca qualcosa di molto importante: questi test misurano solo una piccola parte di te e delle tue capacità. Sono importanti da fare e li hai affrontati molto bene, ma Ben Twist non è solo questo, ha molte altre capacità che noi a scuola vediamo e valorizziamo in modo diverso”.

Le parole dell’insegnante, che hanno fatto rapidamente il giro del web, si sono trasformate in un lascito per il piccolo Ben e per tutti noi. Una vera e propria lezione di vita che ci insegna che gli errori e i fallimenti non rappresentano chi siamo, ma è il percorso che intraprendiamo, con tutte le sue sfaccettature, a farlo.