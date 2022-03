Franca Leosini compie 88 anni. E noi la ammiriamo, senza se e senza ma

Franca Leosini compie 88 anni il 16 marzo 2022. Autrice e conduttrice cult di Storie Maledette, una carriera dedicata a ripercorrere le storie giudiziarie e criminali più complesse, con professionalità e obiettività. In 18 anni di tv ha intervistato i protagonisti dei casi più efferati di cronaca nera, da Piero Pelosi, imputato nell’omicidio Pasolini, a Rudy Guede, unico condannato nell’omicidio di Meredith Kercher, passando per Angelo Izzo, spietato assassino del Circeo, a Sabrina Misseri, accusata di aver ucciso la cugina Sarah Scazzi.

Asciutta, incalzante, ma al tempo stesso capace di stabilire sempre una profonda empatia con i propri interlocutori, questa donna nella sua carriera ha vinto premi importantissimi, come giornalista e per i suoi programmi, eppure al di fuori delle sue storie la si vede poco in tv, perché lei dice che “una overdose di presenza rischia di annoiare”. Ciò nonostante il pubblico la ama moltissimo, ne apprezza la serietà professionale e l’abilità nella conduzione. E il suo programma, come lei, non sembra invecchiare né rischiare la pensione

Dovremmo imparare tutti da lei, dall’amore e passione per la sua professione, dalla sua instancabile meticolosità (prima di ogni intervista studia minuziosamente tutti gli atti giudiziari), dal rispetto verso il lavoro la magistratura, che pure viene analizzato con occhio critico, dalla sua classe.

Ce ne sono poche di conduttrici come Franca Leosini. E il fatto che a 88 anni sia ancora pronta a raccontarci ancora nuove storie maledette, ne è la conferma. E noi non possiamo che ammirarla, senza se e senza ma.