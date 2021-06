Eileen Kramer, la ballerina di 106 anni che ha bandito la vecchiaia

Una vita piena, in cui Eileen ha sperimentato e seguito le sue passioni. Dal posare nuda come modella all’essere la concorrente più anziana di sempre a un prestigioso premio di arte, senza contare la danza, il suo vero amore, scoccato quando era una bambina e che l’ha portata in giro per il mondo con il Bodenwieser Ballet per una decina d’anni. Ha viaggiato in India, ha vissuto a Parigi ed è qui che ha lavorato come modella per i ritrattisti, l’unico modo – dice lei – per pagare l’affitto.

L’essere nuda non era un problema per lei, nonostante si parli di quasi un secolo fa: per lei era in virtù dell’arte e tanto bastava. Una leggenda vivente per chi ha il piacere e l’opportunità di lavorare con lei, una fonte di ispirazione per molti, anche per noi, che del suo spirito vorremmo poter catturare una minuscola parte.