La sua storia è un esempio di come l'età sia solo una convenzione e di come la bellezza non debba aver paura del tempo che passa

Fonte: Getty Choi Soon-hwa, a 81 anni sfila a Miss Universo Corea

Ci sono storie che sono un seme, germogliano dentro di noi e diventano speranza e consapevolezza. Diventano un esempio potente di come certe consuetudini vadano spezzate, per poter andare avanti in un mondo più libero dai preconcetti. Choi Soon-hwa la sua storia l’ha raccontata al mondo con un sorriso che arriva agli occhi, con una bellezza che se ne frega delle regole e un fascino che ha saputo conquistare tutti.

Modella, 81 anni, capelli bianchi e pelle di seta, eleganza che conquista e una certezza: la vita è un percorso bellissimo, fatto di inciampi e risalite, e quella strada bisogna godersela con tutto il cuore e l’entusiasmo, a ogni età.

Tanto da provare a conquistare la fascia di Miss Universo Corea del Sud 2024. Lei non c’è riuscita, ma ci ha provato. E a volte il tentativo è più importante del risultato.

Choi Soon-hwa, a 81 anni il concorso di Miss Universo Corea

Ci hanno raccontato per anni che l’età conta, che c’è un momento per tutto, quasi come se – superata una certa cifra – si debbano mettere da parte i sogni e gli obiettivi per vivere di ricordi.

Ce lo hanno fatto credere, ma nulla di questo è vero. La testimonianza del fatto che i numeri sono solo numeri ce l’hanno offerta in tante. Modelle bellissime, il cui fascino non è stato minimamente intaccato dallo scorrere del tempo ma che, se mai, sono diventate ancora più affascinanti. E donne che hanno scelto di rompere gli schemi e mostrare al mondo che la vita va vissuta sempre, tutta, in ogni sua fase.

Choi Soon-hwa ha 81 anni e si è iscritta al concorso di Miss Universo in Corea, lo ha fatto per tentare di rappresentare il suo paese alla finale che si terrà in Messico nel mese di novembre. Non è riuscita a staccare il pass, ma ha ottenuto il riconoscimento di concorrente meglio vestita.

Anche se in verità ha fatto molto di più: ci ha mostrato che non esistono regole, che non c’è un momento in cui i desideri vanno messi da parte, ma che i sogni vanno coltivati sempre, in ogni momento e fino all’ultimo.

Sì, l’età non conta nulla: quello che vale è ciò che si ha dentro, quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Fasciata in un abito bianco decorato con perline, capelli dello stesso colore, tenuti corti e acconciati in maniera elegante, ha sfilato e cantato e si è sfidata con altre 31 concorrenti (la vittoria è andata alla 22enne Han Ariel). Non ha vinto, ma per noi sì.

Choi Soon-hwa, chi è la modella di 81 anni

Un passato come operatrice ospedaliera, un presente come modella: Choi Soon-hwa ha iniziato a lavorare nel mondo della moda intorno ai 70 anni e non ha più smesso. Io Donna ricostruisce alcuni passaggi che hanno portato a questo cambio di vita, avvenuto per caso su suggerimento di un paziente. Così, quel sogno coltivato da giovane, ma rimasto inespresso, ha trovato terreno fertile negli ultimi anni portandola a posare per pubblicità e a sfilare, anche alla Seoul Fashion Week.

All’Associated Press – prima di prendere parte al concorso – ha detto: “Anche a questa età, ho avuto il coraggio di cogliere un’opportunità e di accettare una sfida”. Mentre alla BBC aveva spiegato che: “Il solo fatto di poter partecipare è un’esperienza incredibile e onorevole”.

I canoni di bellezza cambiano o, per meglio dire, si adeguano al mondo, alla sua evoluzione verso la consapevolezza che è l’unicità di ciascuno di noi a fare la differenza e che l’età è solo una cifra ma non ci definisce.

Un solco su cui si stanno muovendo anche i concorsi di bellezza, basti pensare che da quello di Miss Universo è stato tolto il limite d’età che ha permesso, anche ad altre donne favolose, di accedere ai vari appuntamenti nazionali.