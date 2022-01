Adriana Iliescu, la donna diventata madre a 66 anni

Nel 2005 il nome di Adriana Iliescu rimbalzava da un media all’altro e non per i suoi romanzi o i saggi, né tanto meno per il suo lavoro accademico, ma per quella gravidanza avuta a 66 anni che le ha fatto guadagnare il primato di mamma più anziana del mondo, non senza critiche e giudizi aggiunti. C’è chi ha considerato la sua scelta azzardata, chi invece in qualche modo ha gridato al miracolo. Sicuramente lo ha fatto lei quando dopo tante difficoltà è riuscita a realizzare il suo sogno, quello di diventare madre.

Ma chi è Adriana Iliescu e qual è la sua storia? Docente di filologia, accademica e scrittrice, la donna è nata a Craiova il 31 maggio 1938. Dal 2004 è in pensione anche se a quanto pare non ha mai smesso di scrivere. Nel 2005 la sua storia ha fatto il giro del mondo perché la scrittrice, all’età di 66 anni, è rimasta incinta.

Un desiderio di maternità, il suo, che in realtà origini antecedenti. Quando era giovane, infatti, Adriana ha provato a creare una famiglia insieme a suo marito, ma purtroppo a causa di problemi di salute ha avuto un aborto. Dopo la fine del suo matrimonio, la donna ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla sua carriera fino a quando, all’età di 37 anni, ha sentito il nuovamente il desiderio di diventare madre.

Ma a quell’epoca, la fecondazione in vitro in Romania, non era ancora possibile. Ci sono voluti altri vent’anni affinché, per lei, si aprisse la strada della maternità. Così all’età di 57 anni ha scelto di seguire il cuore. Dopo 9 anni di cure, e una gravidanza non andata a buon fine, Adriana Iliescu ha potuto provare la gioia di diventare mamma.

Eliza Maria, sua figlia, è nata il 15 gennaio in un ospedale di Bucarest, e da quel giorno è iniziata la loro bellissima avventura, non priva di sfide, s’intende. A partire opinioni contrarie di amici, familiari e conoscenti, ai quali si sono aggiunte quelle di tutti gli altri quando la sua storia si è diffusa.

Eppure, la voglia di diventare madre è stata più forte di ogni cosa e, consapevole di tutte le difficoltà e i rischi che una maternità in età avanza può provocare, Adriana Iliescu, ha dato alla luce la sua bellissima Eliza.

“L’immagine che vedo allo specchio non mente sulla mia età” – ha raccontato la donna al Daily Mail nel 2010 – ma se parliamo di energia io mi sento ancora una ragazzina. Mi sembra di avere 27 anni e quando sono più stanca mi sembra di averne 37. Sono più in salute di alcune donne che hanno la metà dei miei anni”. “Eliza è energica e divertente, una bambina molto felice. Lei è tutto per me e nient’altro conta o conta”, ha poi aggiunto parlando della sua bambina.

E oggi, come stanno madre e figlia? Bene, anzi benissimo da quanto si evince dai quotidiani locali. Adriana, che ora ha 83 anni, continua a scrivere e si gode l’adolescenza di Eliza Maria che già pensa all’università. Il suo record, intanto, è stato superato prima dalla spagnola Maria del Carmen Bousada de Lara e poi da Erramatti Mangayamma, la donna indiana che a 73 anni ha avuto due gemelle.